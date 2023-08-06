2023'ün ilk yarısında en çok geçiş Belçika'da yaşandı

Geçen Pazar günü Spa'da yapılan yarış, geçiş sayısı anlamında sezonun en başarılı yarışı oldu.

Sürücüler yarış boyunca toplamda 72 geçişe imza atarken, bunların sadece 50'si televizyonda gösterildi.

Formula Data Analysis'e göre bu yıl en az geçiş yapılan yarış 16 ile Macaristan'dı. Bunların neredeyse tamamı TV yayınında gösterildi.

İlginç şekilde Monako'da 22 geçiş oldu fakat bunların sadece 12 tanesi TV'de gösterildi.

Bu yılki geçiş sayıları:

Yarış Toplam geçiş TV yayınında gösterilen geçiş sayısı Bahreyn 37 19 Suudi Arabistan 36 17 Avustralya 30 19 Azerbaycan 23 19 Miami 60 43 Monako 22 12 ispanya 65 42 Kanada 20 19 Avusturya 63 45 Büyük Britanya 26 17 Macaristan 16 15 Belçika 72 50 *Tablo F1News'e aittir.