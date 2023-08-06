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2023'ün ilk yarısında en çok geçiş Belçika'da yaşandı

2023 Belçika Grand Grand Prix'si, sezonun ilk yarısında en çok geçiş yapılan yarış oldu.

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Geçen Pazar günü Spa'da yapılan yarış, geçiş sayısı anlamında sezonun en başarılı yarışı oldu.

Sürücüler yarış boyunca toplamda 72 geçişe imza atarken, bunların sadece 50'si televizyonda gösterildi.

Formula Data Analysis'e göre bu yıl en az geçiş yapılan yarış 16 ile Macaristan'dı. Bunların neredeyse tamamı TV yayınında gösterildi.

İlginç şekilde Monako'da 22 geçiş oldu fakat bunların sadece 12 tanesi TV'de gösterildi.

Bu yılki geçiş sayıları:

Yarış Toplam geçiş TV yayınında gösterilen geçiş sayısı
Bahreyn 37 19
Suudi Arabistan 36 17
Avustralya 30 19
Azerbaycan 23 19
Miami 60 43
Monako 22 12
ispanya 65 42
Kanada 20 19
Avusturya 63 45
Büyük Britanya 26 17
Macaristan 16 15
Belçika 72 50

*Tablo F1News'e aittir.

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