2023'ün ilk yarısında en çok geçiş Belçika'da yaşandı
2023 Belçika Grand Grand Prix'si, sezonun ilk yarısında en çok geçiş yapılan yarış oldu.
Geçen Pazar günü Spa'da yapılan yarış, geçiş sayısı anlamında sezonun en başarılı yarışı oldu.
Sürücüler yarış boyunca toplamda 72 geçişe imza atarken, bunların sadece 50'si televizyonda gösterildi.
Formula Data Analysis'e göre bu yıl en az geçiş yapılan yarış 16 ile Macaristan'dı. Bunların neredeyse tamamı TV yayınında gösterildi.
İlginç şekilde Monako'da 22 geçiş oldu fakat bunların sadece 12 tanesi TV'de gösterildi.
Bu yılki geçiş sayıları:
|Yarış
|Toplam geçiş
|TV yayınında gösterilen geçiş sayısı
|Bahreyn
|37
|19
|Suudi Arabistan
|36
|17
|Avustralya
|30
|19
|Azerbaycan
|23
|19
|Miami
|60
|43
|Monako
|22
|12
|ispanya
|65
|42
|Kanada
|20
|19
|Avusturya
|63
|45
|Büyük Britanya
|26
|17
|Macaristan
|16
|15
|Belçika
|72
|50
*Tablo F1News'e aittir.
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