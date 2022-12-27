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Formula 1 Haberler

2023'te yedi pilotun kontratı sona erecek

Formula 1'de işler çok çabuk değişir ve önemli olan her zaman son yarıştaki performanstır. Sürücü piyasası 2023'te biraz hareketlenmeye hazırlanıyor çünkü yedi pilotun kontratı sona eriyor.

Ekleyen:
, Editör
2023'te yedi pilotun kontratı sona erecek
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Formula 1'de 2023 sezonunun ardından mevcut takımlarındaki yeri garanti olan 13 pilot var fakat yedi ismin ne yapacağı merak konusu.

İçlerinden en önemlisi hiç şüphesiz Lewis Hamilton. İngiliz pilotun Mercedes ile olan anlaşması 2023 sonunda bitiyor ancak yeni kontrat imzalaması oldukça muhtemel.

AlphaTauri, 2023 yılında Yuki Tsunoda'yı takımda tutmayı seçerken, yanına Nyck de Vries'ı getirdi. İki pilotun kontratı da 2023 sonunda bitiyor.

Haas'ta da durum aynı; Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'in anlaşmaları şimdilik 2023'ü kapsıyor. Fakat bunlarda opsiyon olabileceğini belirtmek lazım.

Zhou Guanyu, çaylak sezonunun ardından Alfa Romeo ile bir yıllık yeni anlaşma imzalarken,  Logan Sargeant'ın Williams'la olan anlaşması da tek yıllık.

Şu anda en uzun vadeli anlaşma 2028 sonuna kadar Red Bull'da yarışacak olan Max Verstappen'e ait.

Gridin genelinin kontratı 2024 sonunda bitiyor. Bu yüzden 2024 yılının ardından gridin nasıl şekilleneceği epey merak konusu.

Kontrat süreleri:

Pilot Takım Kontrat süresi
Max Verstappen Red Bull 2028
Sergio Perez Red Bull 2024
Charles Leclerc Ferrari 2024
Carlos Sainz Ferrari 2024
George Rusell Mercedes Çok yıllık (açıklanmadı)
Lewis Hamilton Mercedes 2023
Lando Norris McLaren 2025
Oscar Piastri McLaren 2024
Fernando Alonso Aston Martin 2024
Lance Stroll Aston Martin Bilinmiyor
Pierre Gasly Alpine 2024 (+1 opsiyon)
Esteban Ocon Alpine 2024
Valtteri Bottas Alfa Romeo 2024
Zhou Guanyu Alfa Romeo 2023
Yuki Tsunoda AlphaTauri 2023
Nyck de Vries AlphaTauri 2023
Kevin Magnussen Haas 2023
Nico Hulkenberg Haas 2023
Alex Albon Williams Çok yıllık (açıklanmadı)
Logan Sargeant Williams 2023

 

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