2023'te yedi pilotun kontratı sona erecek
Formula 1'de işler çok çabuk değişir ve önemli olan her zaman son yarıştaki performanstır. Sürücü piyasası 2023'te biraz hareketlenmeye hazırlanıyor çünkü yedi pilotun kontratı sona eriyor.
Formula 1'de 2023 sezonunun ardından mevcut takımlarındaki yeri garanti olan 13 pilot var fakat yedi ismin ne yapacağı merak konusu.
İçlerinden en önemlisi hiç şüphesiz Lewis Hamilton. İngiliz pilotun Mercedes ile olan anlaşması 2023 sonunda bitiyor ancak yeni kontrat imzalaması oldukça muhtemel.
AlphaTauri, 2023 yılında Yuki Tsunoda'yı takımda tutmayı seçerken, yanına Nyck de Vries'ı getirdi. İki pilotun kontratı da 2023 sonunda bitiyor.
Haas'ta da durum aynı; Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'in anlaşmaları şimdilik 2023'ü kapsıyor. Fakat bunlarda opsiyon olabileceğini belirtmek lazım.
Zhou Guanyu, çaylak sezonunun ardından Alfa Romeo ile bir yıllık yeni anlaşma imzalarken, Logan Sargeant'ın Williams'la olan anlaşması da tek yıllık.
Şu anda en uzun vadeli anlaşma 2028 sonuna kadar Red Bull'da yarışacak olan Max Verstappen'e ait.
Gridin genelinin kontratı 2024 sonunda bitiyor. Bu yüzden 2024 yılının ardından gridin nasıl şekilleneceği epey merak konusu.
Kontrat süreleri:
|Pilot
|Takım
|Kontrat süresi
|Max Verstappen
|Red Bull
|2028
|Sergio Perez
|Red Bull
|2024
|Charles Leclerc
|Ferrari
|2024
|Carlos Sainz
|Ferrari
|2024
|George Rusell
|Mercedes
|Çok yıllık (açıklanmadı)
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2023
|Lando Norris
|McLaren
|2025
|Oscar Piastri
|McLaren
|2024
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|2024
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Bilinmiyor
|Pierre Gasly
|Alpine
|2024 (+1 opsiyon)
|Esteban Ocon
|Alpine
|2024
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|2024
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|2023
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|2023
|Nyck de Vries
|AlphaTauri
|2023
|Kevin Magnussen
|Haas
|2023
|Nico Hulkenberg
|Haas
|2023
|Alex Albon
|Williams
|Çok yıllık (açıklanmadı)
|Logan Sargeant
|Williams
|2023
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