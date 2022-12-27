2023'te yedi pilotun kontratı sona erecek

Haberi dinle

Formula 1'de 2023 sezonunun ardından mevcut takımlarındaki yeri garanti olan 13 pilot var fakat yedi ismin ne yapacağı merak konusu.

İçlerinden en önemlisi hiç şüphesiz Lewis Hamilton. İngiliz pilotun Mercedes ile olan anlaşması 2023 sonunda bitiyor ancak yeni kontrat imzalaması oldukça muhtemel.

AlphaTauri, 2023 yılında Yuki Tsunoda'yı takımda tutmayı seçerken, yanına Nyck de Vries'ı getirdi. İki pilotun kontratı da 2023 sonunda bitiyor.

Haas'ta da durum aynı; Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'in anlaşmaları şimdilik 2023'ü kapsıyor. Fakat bunlarda opsiyon olabileceğini belirtmek lazım.

Zhou Guanyu, çaylak sezonunun ardından Alfa Romeo ile bir yıllık yeni anlaşma imzalarken, Logan Sargeant'ın Williams'la olan anlaşması da tek yıllık.

Şu anda en uzun vadeli anlaşma 2028 sonuna kadar Red Bull'da yarışacak olan Max Verstappen'e ait.

Gridin genelinin kontratı 2024 sonunda bitiyor. Bu yüzden 2024 yılının ardından gridin nasıl şekilleneceği epey merak konusu.

Kontrat süreleri:

Pilot Takım Kontrat süresi Max Verstappen Red Bull 2028 Sergio Perez Red Bull 2024 Charles Leclerc Ferrari 2024 Carlos Sainz Ferrari 2024 George Rusell Mercedes Çok yıllık (açıklanmadı) Lewis Hamilton Mercedes 2023 Lando Norris McLaren 2025 Oscar Piastri McLaren 2024 Fernando Alonso Aston Martin 2024 Lance Stroll Aston Martin Bilinmiyor Pierre Gasly Alpine 2024 (+1 opsiyon) Esteban Ocon Alpine 2024 Valtteri Bottas Alfa Romeo 2024 Zhou Guanyu Alfa Romeo 2023 Yuki Tsunoda AlphaTauri 2023 Nyck de Vries AlphaTauri 2023 Kevin Magnussen Haas 2023 Nico Hulkenberg Haas 2023 Alex Albon Williams Çok yıllık (açıklanmadı) Logan Sargeant Williams 2023