2023'te neden daha ekstrem F1 konseptleri ortaya çıkabilir?

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2022 için yeni Formula 1 kurallarına geçilmesinin ardından pek çok takım, araçların tek tip görüneceğinden endişe ediyordu. Tasarımcılar artık çok daha az özgürlüğe sahip oldukları için, tüm araçların aynı görüneceğinden endişe duyuyorlardı.

Ancak gerçekte işler, takımlar arasındaki bariz farklılıklar ile beklenenden çok farklı çıktı. Özellikle sidepod konseptleri, takımlar arasında önemli ölçüde farklılık gösteriyor. En iyi takımlar Ferrari, Red Bull Racing ve Mercedes'in her birinin kendi tasarımı var.

Formula 1'de her zaman olduğu gibi, tüm takımlar rakiplerine yakından bakıyorlar ve diğer takımlarda iyi çalışan konseptleri hemen kopyalıyorlar. Ayrıca bu yıl birçok takımın daha iyi performans gösterme umuduyla konseptlerinin temelini de değiştiriyor. Bunun en büyük örneği Aston Martin ve Williams'tı.

Bu durum, takımların zemin etkisine yönelik artan bilgisi ile destekleniyor. Performans kazanmak için aracın taban kısmı çok önemli olsa da, takımlar aracın üstyapısının da son derece önemli olduğu sonucuna vardılar.

Özellikle tabanın etrafındaki parçalar ve difüzör, başlangıçta beklenenden daha büyük bir fark yaratıyor. Bu da takımların 2023 için üstyapılarının tasarımı konusunda daha da agresif olabilecekleri anlamına geliyor.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Alpine

Alpine F1 sportif direktörü Alan Permane, takımların bu yıl değişim fırsatının oldukça sınırlı olduğunu kabul ediyor. Ancak 2023 için şaşırtıcı tasarımlar görebileceklerine inanıyor.

Permane, "Taban, üst yapı ve bunun gibi şeylerle hâlâ performans anlamında büyük kazanımlar elde ediyoruz."

"Bu yıl öğrendiklerimizin önümüzdeki yıl kaçınılmaz olarak daha ekstrem çözümlere yol açacağını düşünüyorum."

"Bu yıl radyatörler, egzozlar ve benzeri şeyler üzerinde sınırlıyız fakat bunların hepsi gelecek yıl değiştirilebilir." dedi.

McLaren Teknik Direktör James Key ise takımların diğer alanlarda yeterli özgürlüğe sahip olmaması nedeniyle iyi çalışan bir üstyapının değerinin arttığını ekliyor.

“Bu yıl gerçekten bir öğrenme süreci oldu. Artık üzerinde çalışabileceğimiz çok daha az alan var. Yani oldukça fazla özgürlüğe sahip olduğumuz birkaç alandan biri olan üstyapı daha önemli hale geldi."

"Geçen yıl da benzer şeyler yaptık ama bunlar bargeboard, düfüzör alanı ve benzeri şeylere kıyasla o kadar da önemli değildi."

"Tüm bunlar gitti, bu yüzden diğer alanlara odaklanmak gerekti. Bu yüzden de üstyapı kesinlikle önemli bir rol oynuyor."

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes, bu yılın başında benzersiz sıfır sidepod konseptiyle göz kamaştırdı. Son yıllarda seriye damgasını vuran Mercedes'e göre, bu tasarım, şu anda yaşadıkları dalgalanma problemlerinde hiçbir rol oynamıyor.

Fakat Key'e göre gövde etrafındaki hava akışı, F1'in mevcut nesil araçlarının performansında kritik bir rol oynuyor.

"Sidepod üzerinde yaptığımız şeyler, pek çok yönden aracın tabanında yaptıklarınızı tamamlayıcı özellikte."

"Hâlâ birçok farklı fikir var. Hâlâ öğrenilecek çok şey var ve bir taban veya sidepodun en iyi nasıl tasarlanacağına dair net bir yön yok."

"Hala birçok farklılık görüyoruz. Bakalım seneye daha az olacak mı? Evet, her şey tabanla ilgili ama çevresinde olup biten her şey de bunun üzerinde rol oynuyor.”

Araç konsepti anlamında gelecek yıl neler olacağını görmek büyüleyici olacak. Çok daha agresif ve dolayısıyla farklı tasarımlar mı göreceğiz yoksa herkes aynı yöne mi gidecek? Bunu 2023 araçlarının lansmanına kadar bilemeyeceğiz.