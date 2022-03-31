2023'te Las Vegas'ta cumartesi gecesi F1 yarışı yapılacak!

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F1 bir süredir potansiyel Las Vegas Grand Prix organizatörleri ile görüşmeler yapıyordu. Sonunda bu görüşmeler meyvesini verdi ve 2023'ten itibaren orada gece yarışının yapılacağı duyuruldu.

Bu, Austin'de düzenlenen Birleşik Devletler GP, Miami GP'nin ardından ABD'de 3 Formula 1 yarışı yapılacağı manasına geliyor.

Pist 6.1 km uzunluğunda olacak. 14 viraj içeren pistte uzun bir düzlük olacak. 50 tur üzerinden koşulacak yarışta araçların düzlükte 340 km/s hıza ulaşması bekleniyor.

Amerika'daki prime time (televizyonun en çok izlendiği zaman) saatlerinin yakalanması için geleneksel yarış formatı uygulanmayacak ve bunun yerine cumartesi akşam yarışı yapılacak.

F1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali, "ABD'dedeki üçüncü yarışın; sporumuzun çekiciliğini ve büyümesini göstermesi açısından inanılmaz bir an."

"Las Vegas, tüm dünyada heyecanı, misafirperverliği ve tabii ki ünlü Strip'i ile tanınan bir yerdir. Formula 1 yarışlarının yapılabilmesi için dünyanın küresel eğlence başkentinden daha iyi bir yer olamaz ve gelecek yıl burada olmak için şimdiden sabırsızlanıyoruz." dedi.

F1 daha önce 1981 ve 1982 yıllarında Caesars Sarayı çevresinde hazırlanan geçici cadde pistinde Las Vegas yarışlarını yapmış, düşük seyirci nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

F1, yarışın reklamı için Las Vegas'taki oteller ve gazinolarla ortak çalışacak.

LVCVA CEO'su ve Başkanı Steve Hill, "Formula 1'in tarihinin, enerjisinin ve momentumunun Las Vegas Strip'te unutulmaz bir Cumartesi gecesine dönüşeceği anı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Seyirciler, dünyanın en ikonik yarış pistlerinden biri olacağı kesin olan bu pistte birinci sınıf pilotların yarışını izlemenin heyecanını yaşayacaklar."

"Formula 1 ve Liberty Media inanılmaz ortaklık kurdular ve Las Vegas'ın 'Dünyadaki En Harika Yer' olduğunu bir kez daha göstereceğimiz Kasım 2023'ü sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

F1 gelecek yıl için takvimine Las Vegas'ı eklemenin yanı sıra, Katar'a geri döneceğini şimdiden açıkladı ve 2019'dan beri yapılmayan Çin Grand Prix'si için de bir sözleşmeye sahip.

F1'in patronu Domenicali geçtiğimiz günlerde, her yıl 30 yarışa kadar yeterli ilgi olduğunu ancak Concorde Anlaşması'nın bir sezonda yapılacak yarışı 24 yarışla sınırlandırdığını söylemişti.

Bu, takvimdeki bazı mevcut yarışların düşme riski altında olduğu ve F1'in yarıştığı pazarların sayısını dengelemek için gelecekte bazı yarışları dönüşümlü yapabileceği manasına geliyor.