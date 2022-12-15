2023'te hangi yarış hangi saatte başlayacak?
2023 Formula 1 takviminde yer alan yarışların hangi saatte başlayacağını sizler için derledik.
FIA, bugün itibariyle 2023 Formula 1 yarışlarının başlayacağı saatleri resmen açıkladı. Fakat Türkiye, çoğu ülkeden farklı bir zaman diliminde yer alıyor. Hal böyle olunca da saatler büyük oranda değişiyor.
TSi olarak bakıldığında 23 yarışlık takvimde erken başlayan yarış, 08:00'de gerçekleştirilecek olan Avustralya ve Japonya GP olacak.
En geç başlayan yarış ise 23:00'te başlaması planlanan Meksika GP olacak.
Las Vegas ise diğer yarışlardan farklı bir programa sahip olacak. Buna göre cuma antrenmanları yerel saatle perşembe, cumartesi günkü 3. antrenman ve sıralama turları cuma, yarış ise cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Fakat Türkiye farklı bir saat diliminde olduğu için yarış, pazar günü TSi 09:00'a denk geliyor.
Tam seans saatlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Yaz/kış saatine göre bu saatlerde oynama olabileceğini belirtelim.
2023 F1 yarış saatleri:
|Grand Prix
|1. seans
|2. seans
|3. seans
|Sıralama
|Yarış
|Bahreyn
|14:30 - 15:30
|18:00 - 19:00
|14:30 - 15:30
|18:00 - 19:00
|18:00
|Suudi Arabistan
|16:30 - 17:30
|20:00 - 21:00
|16:30 - 17:30
|20:00 - 21:00
|20:00
|Avustralya
|04:30 - 05:30
|08:00 - 09:00
|04:30 - 05:30
|08:00 - 09:00
|08:00
|Azerbaycan
|12:30 - 13:30
|Sıralama: 16:00
|12:30 - 13:30
|Sprint: 16:30
|14:00
|Miami
|20:30 - 21:30
|00:00 - 01:00
|19:30 - 20:30
|23:00 - 00:00
|22:30
|Emilia - Romagna
|14:30 - 15:30
|18:00 - 19:00
|13:30 - 14:30
|17:00 - 18:00
|16:00
|Monako
|14:30 - 15:30
|18:00 - 19:00
|13:30 - 14:30
|17:00 - 18:00
|16:00
|ispanya
|14:30 - 15:30
|18:00 - 19:00
|13:30 - 14:30
|17:00 - 18:00
|16:00
|Kanada
|20:30 - 21:30
|00:00 - 01:00
|19:30 - 20:30
|23:00 - 00:00
|21:00
|Avusturya
|14:30 - 15:30
|Sıralama: 18:00
|13:30 - 14:30
|Sprint: 17:30
|16:00
|Britanya
|14:30 - 15:30
|18:00 - 18:00
|13:30 - 14:30
|17:00 - 18:00
|17:00
|Macaristan
|14:30 - 15:30
|18:00 - 19:00
|13:30 - 14:30
|17:00 - 18:00
|16:00
|Belçika
|14:30 - 15:30
|Sıralama: 18:00
|13:30 - 14:30
|Sprint: 17:30
|16:00
|Hollanda
|13:30 - 14:30
|17:00 - 18:00
|12:30 - 13:30
|16:00 - 17:00
|16:00
|İtalya
|14:30 - 15:30
|18:00 - 19:00
|13:30 - 14:30
|17:00 - 18:00
|16:00
|Singapur
|12:30 - 13:30
|16:00 - 17:00
|12:30 - 13:30
|16:00 - 17:00
|15:00
|Japonya
|05:30 - 06:30
|09:00 - 10:00
|05:30 - 06:30
|09:00 - 10:00
|08:00
|Katar
|13:30 - 14:30
|Sıralama: 17:00
|13:30 - 14:30
|Sprint: 17:30
|17:00
|Amerika
|20:30 - 21:30
|Sıralama: 00:00
|21:00 - 22:00
|Sprint: 01:00
|22:00
|Meksika
|21:30 - 22:30
|01:00 - 02:00
|20:30 - 21:30
|00:00 - 01:00
|23:00
|Brezilya
|17:30 - 18:30
|Sıralama: 21:00
|17:30 - 18:30
|Sprint: 21:30
|20:00
|Las Vegas
|05:30 - 06:30
|09:00 - 10:00
|05:30 - 06:30
|09:00 - 10:00
|09:00
|Abu Dabi
|12:30 - 14:30
|15:00 - 16:00
|13:30 - 14:30
|17:00 - 18:00
|16:00
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