2023'te hangi yarış hangi saatte başlayacak?

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FIA, bugün itibariyle 2023 Formula 1 yarışlarının başlayacağı saatleri resmen açıkladı. Fakat Türkiye, çoğu ülkeden farklı bir zaman diliminde yer alıyor. Hal böyle olunca da saatler büyük oranda değişiyor.

TSi olarak bakıldığında 23 yarışlık takvimde erken başlayan yarış, 08:00'de gerçekleştirilecek olan Avustralya ve Japonya GP olacak.

En geç başlayan yarış ise 23:00'te başlaması planlanan Meksika GP olacak.

Las Vegas ise diğer yarışlardan farklı bir programa sahip olacak. Buna göre cuma antrenmanları yerel saatle perşembe, cumartesi günkü 3. antrenman ve sıralama turları cuma, yarış ise cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Fakat Türkiye farklı bir saat diliminde olduğu için yarış, pazar günü TSi 09:00'a denk geliyor.

Tam seans saatlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Yaz/kış saatine göre bu saatlerde oynama olabileceğini belirtelim.

2023 F1 yarış saatleri:

Grand Prix 1. seans 2. seans 3. seans Sıralama Yarış Bahreyn 14:30 - 15:30 18:00 - 19:00 14:30 - 15:30 18:00 - 19:00 18:00 Suudi Arabistan 16:30 - 17:30 20:00 - 21:00 16:30 - 17:30 20:00 - 21:00 20:00 Avustralya 04:30 - 05:30 08:00 - 09:00 04:30 - 05:30 08:00 - 09:00 08:00 Azerbaycan 12:30 - 13:30 Sıralama: 16:00 12:30 - 13:30 Sprint: 16:30 14:00 Miami 20:30 - 21:30 00:00 - 01:00 19:30 - 20:30 23:00 - 00:00 22:30 Emilia - Romagna 14:30 - 15:30 18:00 - 19:00 13:30 - 14:30 17:00 - 18:00 16:00 Monako 14:30 - 15:30 18:00 - 19:00 13:30 - 14:30 17:00 - 18:00 16:00 ispanya 14:30 - 15:30 18:00 - 19:00 13:30 - 14:30 17:00 - 18:00 16:00 Kanada 20:30 - 21:30 00:00 - 01:00 19:30 - 20:30 23:00 - 00:00 21:00 Avusturya 14:30 - 15:30 Sıralama: 18:00 13:30 - 14:30 Sprint: 17:30 16:00 Britanya 14:30 - 15:30 18:00 - 18:00 13:30 - 14:30 17:00 - 18:00 17:00 Macaristan 14:30 - 15:30 18:00 - 19:00 13:30 - 14:30 17:00 - 18:00 16:00 Belçika 14:30 - 15:30 Sıralama: 18:00 13:30 - 14:30 Sprint: 17:30 16:00 Hollanda 13:30 - 14:30 17:00 - 18:00 12:30 - 13:30 16:00 - 17:00 16:00 İtalya 14:30 - 15:30 18:00 - 19:00 13:30 - 14:30 17:00 - 18:00 16:00 Singapur 12:30 - 13:30 16:00 - 17:00 12:30 - 13:30 16:00 - 17:00 15:00 Japonya 05:30 - 06:30 09:00 - 10:00 05:30 - 06:30 09:00 - 10:00 08:00 Katar 13:30 - 14:30 Sıralama: 17:00 13:30 - 14:30 Sprint: 17:30 17:00 Amerika 20:30 - 21:30 Sıralama: 00:00 21:00 - 22:00 Sprint: 01:00 22:00 Meksika 21:30 - 22:30 01:00 - 02:00 20:30 - 21:30 00:00 - 01:00 23:00 Brezilya 17:30 - 18:30 Sıralama: 21:00 17:30 - 18:30 Sprint: 21:30 20:00 Las Vegas 05:30 - 06:30 09:00 - 10:00 05:30 - 06:30 09:00 - 10:00 09:00 Abu Dabi 12:30 - 14:30 15:00 - 16:00 13:30 - 14:30 17:00 - 18:00 16:00