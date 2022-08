2023'te güç üniteleri için 95 milyon dolarlık bütçe sınırı olacak

16 Ağustos'ta toplanan Dünya Motor Sporları Konseyi'nde 2026 motorları, dalgalanma önleyici kurallar ve takla barı testleri gibi birçok konuda önemli kararlar alındı. Bu kararların öneminden dolayı bir başka önemli karar gözlerden kaçtı.

Yukarıdaki kararlara ek olarak, güç ünitelerine yönelik bir bütçe sınırı getirilmesiyle alakalı da görüşüldü ve bu konuda onay alındı.

Güç üniteleriyle alakalı bu finansal kural, 2023'ten itibaren uygulanmaya başlayacak ve üreticiler, 2023, 2024 ve 2025 sezonlarında güç üniteleri için yıl başına 95 milyon dolar harcayabilecekler. 2026 yılında yeni güç ünitelerine geçildiğinde ise bütçe sınırı 130 milyon dolara yükselecek.

Takımlar ve motor üreticileri, 2026 motorlarının hazırlanacağı gelecek 3 sezon boyunca güç üniteleri için toplam 95 milyon dolar harcayabilecekler. Bu da şu anlama geliyor: 2026 kuralları gelmeden önceki 3 sezonda motor üreticilerinin ve takımların araştırma ve gelişim çalışmalarının sınırlanacak. Böylelikle 2026'da spora girebilecek takımları mutlu etmek ve motorlar arasındaki farkların azaltılması hedefleniyor.

Amortisman, vergiler, pazarlama ile ilgili harcamalar, bütçe sınırının dışında olacak. İnsan kaynaklarıyla ilgili finansal ve hukuki aktiviteler, sağlık veya güvenlik harcamaları da bütçe sınırının içinde yer almayacak.

Motor üreticilerinin müşteri takımlar için ürettiği motorların maliyetleri elbette bütçe sınırına katılmayacak. Mevcut nesil (2023-2025) Güç Ünitesi Faaliyetleri de bütçe sınırlamasına dahil değil.

Güç ünitesine yönelik bütçe sınırına uyulmaması durumunda, finansal ve sportif cezalar verilecek. Bu sınıra uymayan takımlar, Pilotlar ve Markalar Şampiyonası'nda puanlarının silinmesine neden olabilir.

Böylelikle, 2026'dan itibaren F1'de yarışmak isteyen bir üretici, kendi motorunu ve şasisini üretmesi durumunda yılda maksimum 265 milyon dolar harcayacağını biliyor.

