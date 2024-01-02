Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

2023'te en çok Norris günün pilotu seçilmiş

2023 Formula 1 sezonunda en çok Lando Norris günün pilotu seçilirken, Max Verstappen en çok oy alan pilot olmuş.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Zak Brown, CEO, McLaren Racing,Rea Stella, Takım Müdürü, McLaren, Lando Norris, McLaren, 3. sıra, Oscar Piastri, McLaren, McLaren ekibi yarıştan sonra kutlama yapıyor

Taraftarlar, 2016 yılından bu yana Formula 1'in resmi internet sitesine girerek, o gün gerçekleştirilen yarışın en iyi pilotuna oy verebiliyor.

Bu yıl, gridde yer alan 22 sürücüden 16'sı hafta sonu en çok oy alan beş pilot arasına girdi. Sadece Valtteri Bottas, Lance Stroll, Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen, Nyck de Vries ve Logan Sargeant oylamada ilk beşte yer alamadı.

Geçtiğimiz yıl Lando Norris beş ayrı yarışta günün pilotu seçilerek, bu alanda zirvede yer aldı. Ancak toplam oya bakıldığında en yukarıda Max Verstappen'in ardı vardı.

2023'te günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu İlk 5 Toplam oy Ortalama oy
Verstappen 3 21 242.9 20.24
Norris 5 11 237.1 19.76
Perez 3 15 236.6 19.72
Alonso 2 10 180.8 15.07
Hamilton 1 14 162.4 13.53
Leclerc 1 12 112.9 9.41
Sainz 2 4 84.1 7.01
Piastri 2 4 80.3 6.69
Russel - 5 54.7 4.56
Albon 1 3 53.4 4.45
Tsunoda 1 3 42.8 3.57
Gasly - 3 25.9 2.16
Ocon 1 1 23.5 1.96
Ricciardo - 1 21.6 1.80
Lawson - 1 14.4 1.20
*Tablo F1News'e aittir.
paylaşım
yorumlar
Önceki haber 2023 sezonunda toplam 170 ceza verilmiş
Sonraki haber Croft: "2023'ün en iyi takım patronu Vowles"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Riccardo: "Daha fazlasını yapabileceğimi kanıtlamak istiyorum"

Riccardo: "Daha fazlasını yapabileceğimi kanıtlamak istiyorum"

Formula 1

Riccardo: "Daha fazlasını yapabileceğimi kanıtlamak istiyorum" Riccardo: "Daha fazlasını yapabileceğimi kanıtlamak istiyorum"

Stella: "McLaren için sezonun dönüm noktası Avusturya yarışıydı"

Stella: "McLaren için sezonun dönüm noktası Avusturya yarışıydı"

Formula 1

Stella: "McLaren için sezonun dönüm noktası Avusturya yarışıydı" Stella: "McLaren için sezonun dönüm noktası Avusturya yarışıydı"

L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu

L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu

Formula 1

L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu

Son Haberler

Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz"

Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz"

F1 Formula 1

Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz" Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz"

FIA, F1 2026 kuralları ile 'ağırlık pazarlığını' önlemek istiyor

FIA, F1 2026 kuralları ile 'ağırlık pazarlığını' önlemek istiyor

F1 Formula 1

FIA, F1 2026 kuralları ile 'ağırlık pazarlığını' önlemek istiyor FIA, F1 2026 kuralları ile 'ağırlık pazarlığını' önlemek istiyor

Russell: "2024 aracı geçen yılki kadar aceleye getirilmeyecek"

Russell: "2024 aracı geçen yılki kadar aceleye getirilmeyecek"

F1 Formula 1

Russell: "2024 aracı geçen yılki kadar aceleye getirilmeyecek" Russell: "2024 aracı geçen yılki kadar aceleye getirilmeyecek"

2023 F1 teknik: Williams'ın geriden yükselmesini sağlayan güncellemeler

2023 F1 teknik: Williams'ın geriden yükselmesini sağlayan güncellemeler

F1 Formula 1

2023 F1 teknik: Williams'ın geriden yükselmesini sağlayan güncellemeler 2023 F1 teknik: Williams'ın geriden yükselmesini sağlayan güncellemeler

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol