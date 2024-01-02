2023'te en çok Norris günün pilotu seçilmiş

Taraftarlar, 2016 yılından bu yana Formula 1'in resmi internet sitesine girerek, o gün gerçekleştirilen yarışın en iyi pilotuna oy verebiliyor.

Bu yıl, gridde yer alan 22 sürücüden 16'sı hafta sonu en çok oy alan beş pilot arasına girdi. Sadece Valtteri Bottas, Lance Stroll, Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen, Nyck de Vries ve Logan Sargeant oylamada ilk beşte yer alamadı.

Geçtiğimiz yıl Lando Norris beş ayrı yarışta günün pilotu seçilerek, bu alanda zirvede yer aldı. Ancak toplam oya bakıldığında en yukarıda Max Verstappen'in ardı vardı.

2023'te günün pilotu seçilenler: