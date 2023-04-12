2023'te en çok gelişen 2. takımın ilerlemesine yardımcı olan değişiklikler

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Her ne kadar sezon öncesi testlerde gösterdiği düşük performansın ardından Williams'ın gridin gerisinde kalması bekleniyor olsa da, takım Bahreyn'den bu yana gösterdiği performansla orta gruba daha yakın olduğunu gösterdi.

Takımın Araç Performans Bölümü Başkanı Dave Robson, 2022 araçları FW44'te zayıf kaldıkları alanlar üzerinde çalışarak ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Robson, "Elbette herkes adına konuşamam ama bence iyi bir ilerleme kaydettik çünkü FW44 çıktığında onun bazı özel zayıflıkları olduğunu biliyorduk."

"Geçen yıl boyunca ve bu yıl boyunca bunlar üzerinde çalıştık ve yaptıklarımız, muhtemelen performansta makul bir artış sağladı."

"Bence bunu FW44'te oldukça fazla gördük. O araç, yılın başında oldukça zayıftı ancak sonradan daha iyi hale geldi. Ve bence bu yılın başında bir adım daha atmayı başardık." dedi.

Takım, geçen sene yaptığı çalışmalar ve kış döneminde FW45'te yaptığı çalışmaların ardından bu sene de gelişim mücadelesini sürdürdü ve bunlar, takımın Avustralya performansında etkisini gösterdi.

Güncellemelerden birisi piste özgüyken diğerleri sezon boyunca kullanılacak şeylerdi.

Williams FW45 front wing comparison Photo by: Uncredited

Üç yarış geride kalırken, Williams şu ana kadarki tüm yarışlarda aracı piste göre dengelemek için farklı ön kanat planya çözümleri kullandı.

Değişiklikler devasa değildi ancak aracı o pistte kullanılan yere basma gücü seviyesine göre dengelemek konusunda yeterli oldu.

Takımdan gelen açıklamalara göre üst resimde alt kısımda yer alan yeni çözüm, Bahreyn ile Suudi Arabistan'da kullanılan çözümlerin arasında yer alıyordu. Bu çözüm aynı zamanda Gurney kanatçık takılarak ya da takılmadan kullanılabiliyordu.

En büyük değişiklik, en üst planyanın geometrisindeydi. Üst planyanın iç kısmı, ortaya doğru yaklaştıkça aşağı doğru indirildi ve böylece üçgen formunda bir yapı ortaya çıktı. Bu, üst planyanın açısında da değişikliği beraberinde getirdi.

Williams FW45 rear wing endplate upwash strike Photo by: Uncredited

Takım diğer taraftan, bu sene Aston Martin ve Alpine'de gördüğümüz gibi, arka kanat kenarının alt kısmında değişiklik yaparak kabarık bir çizgi ortaya çıkardı.

Hava akımını yukarı doğru yönlendirmeye yardımcı olacak bu kabartı, o bölgede üretilen yere basma gücünü artırmak için arka kanat tertibatı, fren kanalı ve arka lastik etrafındaki akışı iyileştirecektir.

Williams FW45 single element beam wing Photo by: Uncredited

Williams ayrıca, virajlarda üretilen yere basma gücünü ve sürtünmeyi dengelemek için Melbourne'de sadece tek kiriş kanat kullanmayı seçti.

Bu, Red Bull'un yeni kurallar döneminde kullandığını gördüğümüze benzer bir taktik.

Williams FW45 brakes caliper Yellow Photo by: Giorgio Piola

Williams, ön fren kaliper tasarımı açısından da Red Bull ve Aston Martin'e benzer bir çözüme sahip. Bahsi geçen rakiplerinin araçlarında görülen tüp kanatçık tasarımı FW45'te de mevcut.

Williams'ın kaliperinde bu kanatçıklardan daha azı bulunuyor ve bunlar düzeneğin önüne ve arkasına dağıtılmış.

Bu arada, disk tarafından üretilen ısı için kaliperden güvenli geçişe izin veren bir dizi çıkışla kesilen merkezi kanalın yanında bir dizi yatay kanat yer alıyor.

Yardımcı editör: Jonathan Noble