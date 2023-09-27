2023'te en büyük hasar maliyetine Sargeant sebep olmuş

Sezonun ilk 16 yarışında sürücüler sık sık olaylara ya da kazalara karıştılar. Bu da takımların başarını ağrıtan bir durum oldu.

Reddit kullanıcıları, her kazanın ardından çeşitli analizler yapıyorlar ve sürücülerin kazalarının takıma ne kadar mâl olduğunu hesaplıyorlar.

Japonya'daki kazalarının ardından Sargeant, geride kalan 16 yarışta yaklaşık 3,9 milyon dolarlık hasara neden oldu.

Tabloda ikinci sırada, Singapur GP gibi çeşitli yarışlarda büyük kazalar yapan Lance Stroll yer aldı. Kanadalı pilotun toplam hasarı 2,6 milyon doları buldu.

Üçüncü sırada ise Red Bull pilotu Sergio Perez yer aldı. Meksikalı sürücünün kazalarının boyutu 2,5 milyon doları buldu.

Max Verstappen bu alanda yaklaşık 200 bin dolarlık maliyetiyle en az hasara yol açan sürücü oldu. İlginç şekilde onu Fernando Alonso ve Lewis Hamilton gibi şampiyon isimler takip etti.

Sürücülerin 2023'te sebep olduğu hasar maliyetleri:

Sürücü Takım Onarım maliyetleri L. Sargeant Williams 3,9 milyon dolar. L. Stroll Aston Martin 2,6 milyon dolar. S. Perez Red Bull 2,5 milyon dolar. P. Gasly Alpine 2,2 milyon dolar. A. Albon Williams 1.8 milyon dolar. O. Piastri McLaren 1.6 milyon dolar. C. Sainz Ferrari 1.6 milyon dolar. C. Leclerc Ferrari 1.5 milyon dolar. E. Ocon Alpine 1.5 milyon dolar. Y. Tsunoda AlphaTauri 1.3 milyon dolar. G. Zhou Alfa Romeo 1.2 milyon dolar. N. de Vries/D. Ricciardo/L. Lawson AlphaTauri 1.2 milyon dolar. N. Hulkenberg Haas 0,9 milyon dolar. K. Magnussen Haas 0,9 milyon dolar. G. Russell Mercedes 0,7 milyon dolar. L. Norris McLaren 0,6 milyon dolar. V. Bottas Alfa Romeo 0,6 milyon dolar. L. Hamilton Mercedes 0,5 milyon dolar. F. Alonso Aston Martin 0,4 milyon dolar. M. Verstappen Red Bull 0,2 milyon dolar.

* Tabloya güç ünitesi maliyeti dahil değildir.