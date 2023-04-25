2023'te bir sezonda kullanılabilecek F1 motoru sayısı 4'e yükseltildi

Azerbaycan GP hafta sonunda, Sprint formatında bir değişiklik yapılması planlanıyordu. Planlanan değişiklikler önce F1 Komisyonu toplantısında kesinleştirildi, ardından değişiklikler FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından, e-oylama ile onaylandı.

Yapılan değişiklikler kapsamında bundan böyle Sprint yarışlarının Sprint Shootout adı verilen ayrı bir sıralama seansı olacak.

Pist üstü aksiyonun artmasına paralel olarak teknik kurallarda da bazı değişiklikler yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Bu kapsamda 2023 ve 2024 sezonlarında bir sezonda kullanılabilecek güç ünitesi parçalarının sayısında artış konusunda değişiklik onaylandı.

Buna göre bir sene içerisinde kullanılabilecek içten yanmalı motor (ICE), Turbo, MGU-H ve MGU-K sayıları 3'ten 4'e yükseltildi.

Diğer taraftan Grand Prix yarışlarında, grid prosedürü için ayrılan süre 40 dakikadan 50 dakikaya çıkarıldı. Belli yarışlarda bu ekstra süre, pilotların taraftarlara sunumunda kullanılacağı açıklandı.

Ek olarak, sportif kuralların 54.4.c maddesinde pit stop cezalarında "araç üzerinde çalışma" ifadesinde Mart ayında Sportif Direktif ile yapılan güncelleme, resmi olarak Sportif Kurallar'a eklendi.

Son olarak kurallarda, bütçe sınırı kurallarında sürdürülebilirlik yolunda yapılacak çalışmaların bütçe sınırı dışında tutulması konusunda anlaşmaya varıldı.

Mali Danışma Komitesi (FAC) bünyesindeki özel olarak tahsis edilmiş bir çalışma grubu, 2023'ten itibaren özellikle çevresel kaygılara yönelik belirli sürdürülebilirlik girişimleriyle ilgili olarak maliyetlerin hariç tutulmasına yönelik bir teklif geliştirdi.

FAC üyelerinin desteği ve F1 Komisyonu'nun onaylanmasının ardından, belirli Sürdürülebilirlik Girişimi Maliyetleri artık bütçe sınırı kurallarından çıkarılacak. Bu istisnalar, sürdürülebilir altyapının kurulması, takımların karbon ayak izinin denetlenmesi ve izlenmesi, çevresel sürdürülebilirlik projelerinin ve karbon denkleştirme programlarının desteklenmesine katılan hayır kurumlarına yapılan bağışlarla ilgili harcamaları kapsayacak. FAC bu konuyla alakalı kuralları geliştirmeye devam edecek.