2023'e kıyasla Miami'de en çok Williams gelişmiş

Miami'de gerçekleştirilen sıralama turlarında Williams, orta grubun ortalarında bir performans sergilemişti.

İngiliz ekip, geçen yılki en hızlı turundan tam 3.471 saniye daha hızlı bir tur kaydederek, 2022'ye kıyasla en büyük gelişimi kaydeden ekip oldu.

Aston Martin 2.899 saniye ile en büyük gelişimi kaydeden ikinci takım olurken, Haas da 2.750 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu hafta sonu daha iyi görünen Alpine 2.716 ile dördüncü, yarışa pole pozisyonunda başlayacak Red Bull ise 2.177 saniyelik gelişimle beşinci oldu.

Listenin en gerisinde sadece 1.2 saniye gelişen McLaren yer aldı. Ferrari 1.832 saniye gelişirken, Mercedes 1.882 saniye gelişti.

2022'ye kıyasla takımların Miami'deki hızlı tur kıyasları:

Takım 2022'ye kıyasla gelişim Williams -3.471 Aston Martin -2.899 Haas -2.750 Alpine -2.716 Red Bull -2.177 Alfa Romeo -1.911 Mercedes -1.882 Ferrari -1.832 AlphaTauri -1.365 McLaren -1.240