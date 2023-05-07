2023'e kıyasla Miami'de en çok Williams gelişmiş
Miami Grand Prix'sinde en büyük gelişimi Williams kaydetmiş gibi görünüyor.
Miami'de gerçekleştirilen sıralama turlarında Williams, orta grubun ortalarında bir performans sergilemişti.
İngiliz ekip, geçen yılki en hızlı turundan tam 3.471 saniye daha hızlı bir tur kaydederek, 2022'ye kıyasla en büyük gelişimi kaydeden ekip oldu.
Aston Martin 2.899 saniye ile en büyük gelişimi kaydeden ikinci takım olurken, Haas da 2.750 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.
Bu hafta sonu daha iyi görünen Alpine 2.716 ile dördüncü, yarışa pole pozisyonunda başlayacak Red Bull ise 2.177 saniyelik gelişimle beşinci oldu.
Listenin en gerisinde sadece 1.2 saniye gelişen McLaren yer aldı. Ferrari 1.832 saniye gelişirken, Mercedes 1.882 saniye gelişti.
2022'ye kıyasla takımların Miami'deki hızlı tur kıyasları:
|Takım
|2022'ye kıyasla gelişim
|Williams
|-3.471
|Aston Martin
|-2.899
|Haas
|-2.750
|Alpine
|-2.716
|Red Bull
|-2.177
|Alfa Romeo
|-1.911
|Mercedes
|-1.882
|Ferrari
|-1.832
|AlphaTauri
|-1.365
|McLaren
|-1.240
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