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2023'e kıyasla Miami'de en çok Williams gelişmiş

Miami Grand Prix'sinde en büyük gelişimi Williams kaydetmiş gibi görünüyor.

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Alex Albon, Williams FW45

Miami'de gerçekleştirilen sıralama turlarında Williams, orta grubun ortalarında bir performans sergilemişti.

İngiliz ekip, geçen yılki en hızlı turundan tam 3.471 saniye daha hızlı bir tur kaydederek, 2022'ye kıyasla en büyük gelişimi kaydeden ekip oldu.

Aston Martin 2.899 saniye ile en büyük gelişimi kaydeden ikinci takım olurken, Haas da 2.750 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu hafta sonu daha iyi görünen Alpine 2.716 ile dördüncü, yarışa pole pozisyonunda başlayacak Red Bull ise 2.177 saniyelik gelişimle beşinci oldu.

Listenin en gerisinde sadece 1.2 saniye gelişen McLaren yer aldı. Ferrari 1.832 saniye gelişirken, Mercedes 1.882 saniye gelişti.

2022'ye kıyasla takımların Miami'deki hızlı tur kıyasları:

Takım 2022'ye kıyasla gelişim
Williams -3.471
Aston Martin -2.899
Haas -2.750
Alpine -2.716
Red Bull -2.177
Alfa Romeo -1.911
Mercedes -1.882
Ferrari -1.832
AlphaTauri -1.365
McLaren -1.240
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