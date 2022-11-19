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Formula 1 Haberler

2023 yılında sprint yarışı yapılacak yerler belli oldu!

Formula 1, 2023 yılında sprint yarışı düzenlemeyi planladığı altı yeri seçti.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
2023 yılında sprint yarışı yapılacak yerler belli oldu!
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Formula 1, FIA'nın gelecek yıl altı sprint yarışı düzenlenmesine onay vermesinin ardından bu yarışlar için en ideal yerlerin neresi olduğuna bakıyor.

Cuma günü Abu Dhabi'de yapılan F1 Komisyonu toplantısının bir kısmı, 2023 sezonu planlarına ve sprint yarışlarının nerede yapılması gerektiğine ayrıldı.

Çok sayıda kaynak, F1'in seçtiği sprint yarışları arasında Bakü ve Spa'nın yer aldığını doğruluyor.

Buna göre gelecek yıl sprint yarışı yapılacak altı yarış şöyle olacak:

Azerbaycan Grand Prix - Bakü

Avusturya Grand Prix - Red Bull Ring

Belçika Grand Prix - Spa-Francorchamps

Katar Grand Prix - Losail

Birleşik Devletler Grand Prix - Austin

Brezilya Grand Prix - Interlagos

Katar şu anda sprint yarışı için Suudi Arabistan'la çekişme halinde ve bundan ötürü nihai karar henüz verilmemiş durumda. Bunun dışındaki yerler ise büyük oranda kesinleşti.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

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