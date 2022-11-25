2023 WRC takvimi açıklandı, ralli sayısı 13'e yükseldi
FIA, 2023 Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takvimini duyurdu. Takvimde ciddi değişikliklerin yanı sıra üç ülkenin sınırlarından geçecek bir ralli de mevcut.
Ocak ayında Monte Carlo'da başlayacak ve Kasım ayında Japonya'da sonlanacak 2023 sezonuyla birlikte WRC, birkaç sezonluk aranın ardından Kuzey ve Güney Amerika'ya dönmeye hazırlanıyor. Takvimdeki ralli sayısı ise artış göstererek 12'den 13'e yükseldi.
Bu 13 rallinin beşinde genç sürücülerin gelişimi için düzenlenen FIA Junior WRC sürücüleri de parkura çıkacak. JWRC sürücüleri, Rally3 spesifikasyonlarına göre üretilmiş Ford Fiesta'ların direksiyonuna geçerek kendilerini kanıtlayacaklar.
Takvimdeki bir diğer önemli detay ise ilk kez ülkelerarası bir ralli düzenlenecek olması: Ekim ayındaki Avrupa Rallisi'nde sürücüler Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti topraklarındaki parkurlarda mücadele edecekler!
Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Fotoğraf: Toyota Racing
Takvim nasıl ilerleyecek?
2023 sezonu, geleneksel olarak Monte Carlo'da başlayıp İsveç'te devam edecek. 19-22 Ocak tarihlerindeki Monte Carlo Rallisi kar-asfalt geçişleriyle sürücüleri bir kez daha zorlarken, 9-12 Şubat tahihlerindeki İsveç Rallisi ise özellikle İskandinav kökenli sürücülere bir kez daha kendilerini gösterme imkanı sağlayacak.
İsveç Rallisi'nden 5 hafta sonra, 16-19 Mart tarihleri arasında gözler Kuzey Amerika'ya, yani Meksika Rallisi'ne çevrilecek. Sezonun ilk çakıl rallisinin ardından mücadele yeniden Avrupa'ya taşınacak.
Seyircileri Avrupa'da arka arkaya üç rallilik bir periyot bulunmakta. İlk olarak 20-23 Nisan tarihleri arasında Hırvatistan Rallisi düzenlenecek, sonrasında sürücüler arka arkaya yedi ralli boyunca çakıl rallileriyle başa çıkmaya çalışacaklar.
Avrupa'daki üç rallilik periyodun diğer iki üyesi 11-14 Mayıs tarihlerindeki Portekiz Rallisi ve 1-4 Haziran tarihlerindeki Sardinya Rallisi.
Sardinya Rallisi'nin ardından şampiyona 22-25 Haziran tarihlerinde Safari Rallisi için Afrika'ya, Kenya'ya seyahat edecek. Bu ikonik rallinin ardından yeniden Avrupa'ya dönülecek ve sürücüler sezonun en hızlı çakıl rallilerinde mücadele verecekler: 20-23 Temmuz tarihlerindeki Estoya Rallisi ve 3-6 Ağustos tarihlerindeki Finlandiya Rallisi.
7-10 Eylül tarihlerindeki Akropol Rallisi'nin ardından şampiyona bu kez Şili Rallisi için Güney Afrika'ya seyahat edecek. 28 Eylül-1 Ekim tarihlerindeki rallinin ardından uzun çakıl rallisi periyodu son bulacak.
Sezon, asfalt zeminde gerçekleştirilecek Avrupa Rallisi ve Japonya Rallisi'nin ardından 19 Kasım tarihinde son bulacak.
2023 WRC takvimi
Monte Carlo Rallisi: 19-22 Ocak
İsveç Rallisi: 9-12 Şubat
Meksika Rallisi: 16-19 Mart
Hırvatistan Rallisi: 20-23 Nisan
Portekiz Rallisi: 11-14 Mayıs
Sardinya Rallisi: 1-4 Haziran
Safari Rallisi: 22-25 Haziran
Estonya Rallisi: 20-23 Temmuz
Finlandiya Rallisi: 3-6 Ağustos
Akropol Rallisi: 7-10 Eylül
Şili Rallisi: 28 Eylül-1 Ekim
Avrupa Rallisi: 26-29 Ekim
Japonya Rallisi: 16-19 Kasım
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