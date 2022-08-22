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Formula 1 Haberler

2023 taban kurallarındaki geç değişiklik, büyük takımları olumsuz etkiler mi?

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, geçtiğimiz günlerde 2026 F1 motor kurallarıyla birlikte 2023 yılında dalgalanmayı azaltacak önlemleri de onayladı. 2023 için kurallarda yapılan geç değişikliğin, büyük takımlara yardımcı olacağı düşünülüyordu ancak gerçekte öyle mi olacak?

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
2023 taban kurallarındaki geç değişiklik, büyük takımları olumsuz etkiler mi?
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Dalgalanma ve olası tedbirler konusunda yapılan uzun tartışmaların ardından sonunda kural değişiklikleri onaylandı. Buna göre taban kenarları yükseltilecek, difüzör boğazı yükseltilecek ve taban kenarları sertleştirilecek.

FIA ayrıca dalgalanma seviyesini kontrol altında tutabilmek için araca ekstra sensörler ekleyecek.

FIA, konu hakkındaki ilk açıklamalarında taban kenarlarının 25mm yükseltilmesini planladığını belirtmişti ancak birçok takım buna karşı çıktı. Sonunda 15mm'lik yükseliş konusunda anlaşmaya varıldı.

Ferrari ve Red Bull, FIA'nın sunduğu kural tekliflerine karşı çıkarken dalgalanmadan en çok olumsuz etkilenen Mercedes ve McLaren ise güvenlik gerekçesiyle bu değişiklikleri savundular.

FIA, yapmış olduğu açıklamada değişikliklerin, araçların mekanik bileşenlerinin tasarımlarını etkilemeden uygulanacağını bildirdi.

Ancak takımlar, 2023 araçlarının tasarımları konusunda çoktan ilerlemişlerdi ve bazı iddialar, kuralların bu kadar geç değiştirilmesinin ardından büyük takımların gerekli tepkiyi vermelerinin daha kolay olacağı yönündeydi.

Alpine takımının teknik patronu Pat Fry, yaz tatilinden önce yaptığı açıklamada kurallardaki geç değişikliğin büyük takımlara yardımcı olacağını çünkü onların tepki vermek için daha fazla personele sahip olduğunu söyledi.

Fry, "Bizim için bu bir mühendislik kaynağı gerektiriyor ve açık bir şekilde bizden öndeki üç takıma kıyasla daha küçük bir aero ekibine sahibiz. Mücadele ettiğimiz takımlar bizden daha büyükler."

"Bütçe sınırı nedeniyle kenarda tutulan, denize açılan ya da farklı şeyler yapan 20 insanları olabilir. Onları kolayca projeye alıp sorunu çözebilir ve ardından yeniden gönderebilirler."

"Bu şekilde bir ekstra kapasiteye sahip olanların devasa bir avantajı olur. Kuralları geciktirmek onlar için harika çünkü onlar, küçük takımların tamamının bununla baş edemeyeceklerini biliyorlar." demişti.

2023 Proposal rules front view

2023 Proposal rules front view

Photo by: Giorgio Piola

Fry, bütçe sınırı kurallarına uymasına rağmen Alpine takımının büyümeye ve gittikçe daha iyi olmaya devam ettiğini söyledi.

145 milyon dolarlık bütçe sınırı nedeniyle büyük takımlar, bazı personelini farklı projelere yönlendirmek ya da işten çıkarmak zorunda kalmıştı.

Fry, "Bu bizim için biraz mücadele gerektiren bir konu. Değişiklikleri ne kadar erken öğrenirsek, o kadar iyi olur çünkü bir değişiklik olacaksa, şu ana kadar yaptıklarımızı yırtıp atmamız gerekecek."

"Her takımın gelecek seneki araç konsepti için rüzgar tünelinde haftalardır çalıştığından eminim, biz de bunu yapıyoruz."

"Ancak kural değişikliği ile şu ana kadar yaptığımız çalışmaların ne kadarının değişeceğini bilmiyoruz." dedi.

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