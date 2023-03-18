2023 Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı: Verstappen yine lider, Red Bull 1-2!

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Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında, pistin üzerinde büyük bir bulut vardı ve pist sıcaklığı sürekli düştü, bu nedenle sürücüler seansın büyük bir kısmını yarış ve sıralama temposuna odaklanarak geçirebildiler.

60 dakikalık son antrenman seansında herhangi bir kaza veya olay yoktu. Bundan ötürü sürücüler pist üstündeki vakitlerini en iyi şekilde kullanmış oldular.

Sadece AlphaTauri pilotu Nyck de Vries, motor sorunu nedeniyle piste çıkamadı.

Zaman tablosuna bakıldığında, ilk 20 dakikanın ardından Max Verstappen 1:29.882'lik en hızlı turuyla liderdi; ancak asıl önemli nokta bu turun sert hamurla gelmesiydi.

Sonrasında yumuşak hamurla gelen Sergio Perez 1:29.417 yaptı ve liderliğe yükseldi. Meksikalı sürücü, kısa bir süre sonra 1:29.127 yaparak derecesini geliştirdi.

Bitime yaklaşık 20 dakika kala Max Verstappen 1:28.756 yaptı ve ilk sırayı geri aldı. Saniyeler sonra bu turu 1:28.660'a çekti.

Hollandalı pilotun temposu son anlarda daha da iyileşti ve bitime 4 dakika kala 1:28.485 yaptı.

Kalan bölümde genç sürücünün derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Verstappen seansı lider tamamlayan isim oldu.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Perez, son bölümde derecesini geliştirememesinin ardından 0.642 saniye geride ikinci sırada yer alırken, Red Bull bir kez daha 1-2 yapmış oldu.

Aston Martin tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da Red Bull pilotlarının en yakın takipçisiydi. Fernando Alonso, temiz bir tur çıkaramamasının ardından 0.998 saniye geride üçüncü olurken, Lance Stroll 1 saniye geride dördüncü oldu.

Mercedes'te Lewis Hamilton, cuma gününe oranla daha derli toplu bir seans geçirdi ve Stroll'ün 0.59 saniye ardında beşinci en iyi zamanı yaptı. George Russell ise 1.3 saniye geride 11. oldu.

Ferrari sürücüleri, tıpkı cuma günü olduğu gibi cumartesi günü de geride kaldı. Charles Leclerc son saniyede attığı hızlı turla 1.1 saniye geride 6. olurken, en hızlı turunda hata yapan Carlos Sainz 1.2 saniye geride 10. oldu.

McLaren pilotları sürpriz şekilde üçüncü antrenmanda epey hızlı göründüler. Lando Norris 1.2 saniye geride yedinci olurken, takım arkadaşı Oscar Piastri 0.008 saniye ardında sekizinci oldu.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alpine, çok iyi göründüğü cuma gününün ardından, 3. antrenmanda geride kaldı. Pierre Gasly 1.2 saniye geride dokuzuncu oldu. Esteban Ocon ise 0.2 saniye ardında kalıp 14. olabildi.

Alfa Romeo, cuma gününe oranla biraz daha iyi görünse de Zhou Guanyu ancak 12., Valtteri Bottas ise 18. olabildi.

Fena bir gün geçirmeyen Haas'ta Nico Hulkenberg 13. en iyi zamanı yaparken, Kevin Magnussen 17. oldu.

Williams sürücüleri Alex Albon ve Logan Sargeant 1.5 saniye geride 15. ve 16. olabildiler.

Son iki sırada ise Yuki Tsunoda ve zaman turu kaydedemeyen De Vries yer aldı.

Seans içerisinde en çok tur atan isim 23 turla Oscar Piastri oldu.

Seans sonucu: