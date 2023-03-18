Önceki / F1 pilotlarına göre Cidde'deki değişiklikler, güvenlik konusunda çok az fark yarattı Sonraki / Wolff: "Hamilton başka bir takıma bakarsa, bunu ona çok görmeyiz"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Antrenman raporu

2023 Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı: Verstappen yine lider, Red Bull 1-2!

2023 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

2023 Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı: Verstappen yine lider, Red Bull 1-2!
Haberi dinle

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında, pistin üzerinde büyük bir bulut vardı ve pist sıcaklığı sürekli düştü, bu nedenle sürücüler seansın büyük bir kısmını yarış ve sıralama temposuna odaklanarak geçirebildiler.

60 dakikalık son antrenman seansında herhangi bir kaza veya olay yoktu. Bundan ötürü sürücüler pist üstündeki vakitlerini en iyi şekilde kullanmış oldular.

Sadece AlphaTauri pilotu Nyck de Vries, motor sorunu nedeniyle piste çıkamadı.

Zaman tablosuna bakıldığında, ilk 20 dakikanın ardından Max Verstappen 1:29.882'lik en hızlı turuyla liderdi; ancak asıl önemli nokta bu turun sert hamurla gelmesiydi.

Sonrasında yumuşak hamurla gelen Sergio Perez 1:29.417 yaptı ve liderliğe yükseldi. Meksikalı sürücü, kısa bir süre sonra 1:29.127 yaparak derecesini geliştirdi.

Bitime yaklaşık 20 dakika kala Max Verstappen 1:28.756 yaptı ve ilk sırayı geri aldı. Saniyeler sonra bu turu 1:28.660'a çekti.

Hollandalı pilotun temposu son anlarda daha da iyileşti ve bitime 4 dakika kala 1:28.485 yaptı.

Kalan bölümde genç sürücünün derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Verstappen seansı lider tamamlayan isim oldu.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Perez, son bölümde derecesini geliştirememesinin ardından 0.642 saniye geride ikinci sırada yer alırken, Red Bull bir kez daha 1-2 yapmış oldu.

Aston Martin tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da Red Bull pilotlarının en yakın takipçisiydi. Fernando Alonso, temiz bir tur çıkaramamasının ardından 0.998 saniye geride üçüncü olurken, Lance Stroll 1 saniye geride dördüncü oldu.

Mercedes'te Lewis Hamilton, cuma gününe oranla daha derli toplu bir seans geçirdi ve Stroll'ün 0.59 saniye ardında beşinci en iyi zamanı yaptı. George Russell ise 1.3 saniye geride 11. oldu.

Ferrari sürücüleri, tıpkı cuma günü olduğu gibi cumartesi günü de geride kaldı. Charles Leclerc son saniyede attığı hızlı turla 1.1 saniye geride 6. olurken, en hızlı turunda hata yapan Carlos Sainz 1.2 saniye geride 10. oldu.

McLaren pilotları sürpriz şekilde üçüncü antrenmanda epey hızlı göründüler. Lando Norris 1.2 saniye geride yedinci olurken, takım arkadaşı Oscar Piastri 0.008 saniye ardında sekizinci oldu.

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alpine, çok iyi göründüğü cuma gününün ardından, 3. antrenmanda geride kaldı. Pierre Gasly 1.2  saniye geride dokuzuncu oldu. Esteban Ocon ise 0.2 saniye ardında kalıp 14. olabildi.

Alfa Romeo, cuma gününe oranla biraz daha iyi görünse de Zhou Guanyu ancak 12., Valtteri Bottas ise 18. olabildi.

Fena bir gün geçirmeyen Haas'ta Nico Hulkenberg 13. en iyi zamanı yaparken, Kevin Magnussen 17. oldu.

Williams sürücüleri Alex Albon ve Logan Sargeant 1.5 saniye geride 15. ve 16. olabildiler.

Son iki sırada ise Yuki Tsunoda ve zaman turu kaydedemeyen De Vries yer aldı.

Seans içerisinde en çok tur atan isim 23 turla Oscar Piastri oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 20 1'28.485  
2 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 15 1'29.098 0.613
3 Spain Fernando Alonso Aston Martin Mercedes 21 1'29.483 0.998
4 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 21 1'29.509 1.024
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 18 1'29.568 1.083
6 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 16 1'29.588 1.103
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 18 1'29.690 1.205
8 Australia Oscar Piastri McLaren Mercedes 23 1'29.698 1.213
9 France Pierre Gasly Alpine Renault 19 1'29.701 1.216
10 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 16 1'29.761 1.276
11 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 19 1'29.811 1.326
12 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 21 1'29.917 1.432
13 Germany Nico Hulkenberg Haas Ferrari 19 1'29.933 1.448
14 France Esteban Ocon Alpine Renault 19 1'29.953 1.468
15 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 18 1'29.983 1.498
16 United States Logan Sargeant Williams Mercedes 18 1'30.035 1.550
17 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 15 1'30.131 1.646
18 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 20 1'30.317 1.832
19 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 20 1'30.797 2.312
20 Netherlands Nyck deVries AlphaTauri Red Bull 0    
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar

F1 pilotlarına göre Cidde'deki değişiklikler, güvenlik konusunda çok az fark yarattı

Wolff: "Hamilton başka bir takıma bakarsa, bunu ona çok görmeyiz"

Son Haberler

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor" Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"

Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum" Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"

Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"

Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün" Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"

Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum" Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.