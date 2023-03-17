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2023 Suudi Arabistan GP 2. antrenman seansı: Verstappen, Alonso'nun önünde en hızlısı!

2023 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen lider tamamladı.

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2023 Suudi Arabistan GP 2. antrenman seansı: Verstappen, Alonso'nun önünde en hızlısı!
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Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansı, sıralama turları ve yarışın büyük bölümüne benzer şartlarda gerçekleştirildiği için oldukça önemli bir seanstı.

60 dakika boyunca sürücüler, hem piste adapte olmaya hem de aracın davranışlarını geliştirmeye çalıştılar.

Seans içerisinde trafikten dert yanan, sık sık pist dışına taşan pek çok isimler vardı ancak herhangi bir olay ya da kaza yoktu.

Tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da büyük oranda Red Bull pilotları ön plana çıktı.

İlk 20 dakikanın ardından Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen 1:29.952'lik tur zamanıyla zirvedeydi. Sergio Perez, yumuşak lastiklere geçmesinin ardından bu turu 1:29.902'ye çekti.

Fakat Verstappen, yumuşak lastikle 1:29.603 yaptı ve hem takım arkadaşını geçti hem de liderliğe yükseldi.

Sparks kick up from Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Sparks kick up from Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Seansın kalan bölümünde zirvede herhangi bir değişiklik olmadı ve Verstappen seansı lider tamamlayan isim oldu. Verstappen böylelikle her iki antrenman seansını da zirvede tamamlamış oldu.

Aston Martin sürücülerinin yine çok güçlü göründüğü seansta Fernando Alonso 0.208 saniye geride ikinci olarak dikkatleri üzerine çekmeye devam etti. İngiliz ekip tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da en hızlı ikinci takım görüntüsü çizdi.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez 0.299 saniye geride kalmasının ardından üçüncü olarak ilk seansa göre daha yakın bir performans gösterdi.

Seansın sürpriz takımı Bahreyn'e kıyasla daha güçlü görünen Alpine oldu, her iki pilot da hem sıralama hem yarış temposunda güçlü göründüler.

Esteban Ocon lider Verstappen'in sadece 0.436 saniye ardında kalıp dördüncü olurken, takım arkadaşı Pierre Gasly 0.497 saniye geride altıncı oldu. İkiliyi Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell ayırdı.

Mercedes'in diğer pilotu Lewis Hamilton, temiz turlar çıkarmakta zorlandı ve birkaç kez pist dışına taştı. Hal böyle olunca da 0.996 saniye geride 11. olabildi.

Lance Stroll, takım arkdaşı Fernando Alonso'dan sadece 0.3 saniye yavaş kalsa da, yakın mücadele nedeniyle ancak yedinci olabildi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas pilotu Nico Hulkenberg sürpriz şekilde 0.5 saniye geride sekizinci olurken, Ferrari pilotları ilk seansta pek umut vermedi. İtalyan ekipte hem Charles Leclerc hem de Carlos Sainz, sık sık araçla boğuştular ve ilk sekizin dışında kaldılar. Leclerc, 0.7 saniye geride dokuzuncu olurken, Sainz 0.9 saniye geride 10. olabildi.

McLaren'da Lando Norris, ilk seansta kıyasla daha iyi turlar çıkarsa da 1.1 saniye geride 11. oldu. Oscar Piastri ise 1.3 saniye geride 19. sırada yer aldı.

AT04'ün daha iyi göründüğü Suudi Arabistan'da Yuki Tsunoda ikinci seansı 13. tamamlarken, Nyck de Vries 17. oldu.

Williams'ta Alex Albon orta hamurla 1.2 saniye geride 14. olurken, Kevin Magnussen 15., Zhou Guanyu 16. ve Logan Sargeant 18. oldu.

Valtteri Bottas 1.4 saniye geride son sırada yer aldı.

Seans içerisinde Bottas, Sargeant ve Tsunoda 30 turla en çok tur atan sürücüler oldular.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 29 1'29.603    
2 Spain Fernando Alonso Aston Martin Mercedes 26 1'29.811 0.208 0.208
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 26 1'29.902 0.299 0.091
4 France Esteban Ocon Alpine Renault 27 1'30.039 0.436 0.137
5 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 27 1'30.070 0.467 0.031
6 France Pierre Gasly Alpine Renault 28 1'30.100 0.497 0.030
7 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 27 1'30.110 0.507 0.010
8 Germany Nico Hulkenberg Haas Ferrari 27 1'30.181 0.578 0.071
9 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 28 1'30.341 0.738 0.160
10 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 29 1'30.592 0.989 0.251
11 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 27 1'30.599 0.996 0.007
12 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 27 1'30.721 1.118 0.122
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 30 1'30.776 1.173 0.055
14 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 27 1'30.810 1.207 0.034
15 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 25 1'30.820 1.217 0.010
16 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 27 1'30.837 1.234 0.017
17 Netherlands Nyck deVries AlphaTauri Red Bull 29 1'30.921 1.318 0.084
18 United States Logan Sargeant Williams Mercedes 30 1'30.959 1.356 0.038
19 Australia Oscar Piastri McLaren Mercedes 26 1'30.964 1.361 0.005
20 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 30 1'31.052 1.449 0.088
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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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