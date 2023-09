2023 Singapur GP: Sainz harika stratejisiyle kazandı, Norris ikinci, Verstappen podyum dışında!

Son olarak "Hız Tapınağı" olarak da bilinen Monza'da yarışan Formula 1 padoğu, ufak bir Asya turu için yola çıktı ve sezonun 16. yarışı için Singapur'a geldi ve bu yıl bazı düzenlemelere gidilen Marina Bay Cadde Pisti'nde yarış bugün gerçekleştirildi.

Singapur'da Marina Bay'in hemen yanına kurulan cadde pisti, pilotlar için her zaman sezonun en zorlayıcı yarışlarından birine ev sahipliği yapıyor.

Hem buradaki inanılmaz sıcak hava hem de pistin sürekli olarak birbirini takip eden virajlardan oluşması, pilotları neredeyse 2 saat süren yarışta hem fiziksel hem de mental olarak oldukça zorluyor.

Bu yıl ise pilotları biraz daha kolay bir yarış bekliyordu zira bahsettiğimiz gibi pistte bazı değişimler yaşandı.

Turun sonuna doğru pisti bir tribünün altına götüren 90 dereceye yakın dört viraj dizisi bu yılki yarış için kaldırıldı.

Marina Bay'de "The Float" olarak da bilinen bu alanının yeni bir eğlence ve sahne alanına dönüştürülmesi amacıyla yapılan çalışmalardan ötürü pistin bu bölümü 2027'ye kadar kullanılmayacak.

Bu dört virajdan oluşan ve tribün altında geçilen bölüm yerine, 15. virajdaki yumuşak sola dönüşten, eskiden 20. viraj olan ancak şimdi 16. viraj olan dar sağa dönüşe uzanan yeni ve daha uzun bir düzlük yer alıyor. Bu güncellemelerle birlikte pist kısaldı ve yaklaşık 9 saniye kadar hızlandı.

Pistteki güncellemeler:

An aerial view of the action Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Düzenlenen pist düzeninde ilk yarış öncesinde bu sezonki en ilginç grid dizilimi ile karşı karşıyaydık: Ferrari pole'ü alırken, Red Bull Q3'e dahi kalamadı.

Geçiş yapmanın zorluğu ile bilinen bu pistte Ferrari'den Carlos Sainz ilk sıradaydı, Mercedes'ten George Russell ise onun 8 metre kadar arkasında ikinci cebe yerleşti.

Diğer Ferrari'de Charles Leclerc üçüncü cepte yer alıyordu, Singapur'a büyük güncellemeler getiren McLaren'da ise Lando Norris dördüncüydü.

Üçüncü çizgide Lewis Hamilton ile Kevin Magnussen vardı. Dördüncü çizgiyi ise eski takım arkadaşları paylaşıyordu: Fernando Alonso yedinci, Esteban Ocon sekizinci cepteydi.

Nico Hulkenberg ile Liam Lawson ise ilk 10'u tamamlıyordu. İlk 10'un dışarısına baktığımızda iki Red Bull görüyorduk.

Sıralama turlarında sezonun en büyük sürprizi yaşanmış ve Max Verstappen 11, Sergio Perez ise 13. sırayı alabilmişti. Red Bull'ların yarışta ne yapacağı da merak konusuydu.

Yarış öncesinde ilk 10'da Leclerc (yumuşak) hariç herkes orta hamur takmıştı. Verstappen ve Perez ise sert lastikleri tercih etmişlerdi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış raporu

Singapur'un gece karanlığında yapay ışıklandırmalar tarafından aydınlatılan pistte araçlar yine harika gözüküyordu ancak bu sefer 20 değil, 19 F1 aracı griddeydi.

Dün sıralama turlarında büyük bir kaza yapan Aston Martin pilotu Lance Stroll, hem araçtaki büyük hasar hem de yaşadığı ağrılar nedeniyle yarıştan çekildi ve Aston Martin tek araçla yarıştı.

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 19 araç da gride yerleşti ve sezonun 16. yarışı başladı.

Sainz için galibiyete giden yolda en büyük adımlardan biri ilk virajı lider dönmekti, İspanyol sürücü bunu başardı ve temiz bir startla ilk virajı lider döndü.

Onun arkasında ise yumuşak lastikle kalkan Leclerc, ilk viraja gelmeden Russell'ı geçti ve ikinci sıraya yükseldi. Russell ilk virajda takım arkadaşı Hamilton ile yan yana geldi ve Hamilton dışarı uçtu.

Hamilton İlk virajı pist dışından dönerek takım arkadaşının önüne geçti. Böylelikle ilk sektörü Sainz, Leclerc, Hamilton, Russell, Norris ilk 5'i ile tamamladık.

Arkalarda Piastri ile Tsunoda temas yaşadı ve Tsunoda, bu temas sonucu yarışa veda etti. Bunun dışında nispeten olaysız bir ilk turu tamamladık ve ilk 10 şu şekildeydi: Sainz, Leclerc, Hamilton, Russell, Norris, Alonso, Ocon, Magnussen, Hulkenberg, Verstappen.

Böylelikle Ferrari ilk tur geride kalırken ilk iki sırayı almıştı ve iki pilotuyla da stratejiyi bölmüştü. Yarış bu noktadan sonra onların kontrolü altındaydı.

Ferrari startın kazananı oldu:

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, the rest of the field on the opening lap Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İkinci tura geldiğimizde Hamilton, üçüncü sırasını Russell'a geri verdi zira kendisi ilk virajda geçişi pist dışından yapmıştı. Sonrasında Norris de Hamilton'ı geçti ama bu normal bir geçişti. Hamilton, Norris'e de pozisyon vermedi.

İlk 10 tur geride kalırken herkes "lastik saklama modundaydı" ve oldukça kontrollü bir şekilde ilerliyordu. Bunun bir sprint değil de maraton olduğu gayet açıktı.

Ön tarafta Ferrari'ler yarışı kontrol altında götürüyordu. Sainz, takım arkadaşının yaklaşık 0.8-0.9 saniye önünde liderliğini sürdürüyordu. Sainz'ın DRS'sini alan ama atak yapmayan Leclerc'in 2 saniye kadar arkasında ise Russell vardı.

Sonrasında birer saniye arayla Norris ve Hamilton geliyordu. Onların arkasında ise Alonso, Ocon, Verstappen üçlüsü geliyordu. Bahsettiğimiz gibi bu noktada herkes lastiklerini koruyordu.

Ferrari, Leclerc'ten Sainz ile arasını yaklaşık 3 saniyeye kadar çıkarmasını ve biraz tempo düşürmesini istedi.

Ferrari, Leclerc'ten yavaşlamasını istedi:

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

19. tura geldiğimizde bu lastik koruma oyunu sona geldi çünkü güvenlik aracı çıktı!

Williams pilotu Logan Sargeant düşük hızda bariyerlere girdi ve ön kanadını kırdı. Çaylak pilot bariyerlerden çıkıp yoluna devam edebildi ancak pite dönerken piste birçok parça saçtığından güvenlik aracı içeri girdi.

Bu da birçok pit-stop'un gelmesine neden oldu. Sainz, Leclerc, Russell, Norris, Hamilton ve Alonso hemen pite dalarak sert lastikle pite daldılar. Alonso pite girerken beyaz çizgiden dışarı taştı ve bu yüzden de 5 saniyelik bir ceza aldı.

Ferrari'de Leclerc ise oldukça yavaş bir servis aldı. Verstappen ise sert lastikle yoluna devam etti.

20. turda güvenlik aracı çıktı:

Pit-stop'ların ardından Sainz, Verstappen Russell, Perez, Norris, Leclerc, Hamilton, Alonso ilk 8'i oluştu. Leclerc, yavaş pit-stop'tan dolayı 6. sıraya kadar gerilemişti! Pistte kalan Red Bull'lar ise 2 ve 4. sıraya yükseldiler.

Leclerc yavaş bir pit-stop'la geriledi:

Güvenlik Aracı Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

23. turda güvenlik aracı içeri girdi ve Sainz, yarışı yeniden başlattı. Yarış yeniden başlar başlamaz Red Bull'lar baskı altında kalmaya başladılar.

Russell, ikinci sıra için Verstappen'i baskı altına aldı. Dördüncü sıradaki Perez ise Norris'in baskısı altındaydı. Red Bull'lar bu baskıya fazla dayanamadılar ve geçildiler. Bu hafta sonu Red Bull'ların ne kadar yavaş olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

Tüm bu geçişlerin ardından ise 25. turda Sainz, Russell, Norris, Verstappen, Hamilton, Perez ilk 6'sı oluştu.

Sainz'ın arkasında artık takım arkadaşı yoktu, bir Mercedes vardı ve Russell, hemen Sainz'ı kovalamaya başladı. 26. tura geldiğimizde fark sadece 0.8 saniye kadardı ve Russell'ın DRS'si vardı. Güvenlik aracına kadar nispeten rahat ilerleyen Sainz, artık çok daha büyük bir baskı altındaydı.

Arka tarafta ise Verstappen ile Perez kan kaybetmeye devam ediyordu. Hamilton ve Leclerc de Verstappen'i geçmişti.

Verstappen araçtan şikayetçiydi:

İkinci sıradaki Russell ise ilk birkaç tur baskı kursa da sonrasında biraz daha geriledi ve yine lastikleri koruma oyunu başladı.

32. tura, yarışın orta noktasına, geldiğimizde Sainz, Russell, Norris, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Perez, Alonso, Ocon, Magnussen ilk 10'u vardı.

Esteban Ocon, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Russell, Sainz'ın lastiklerini fazlasıyla koruduğunu ve yavaş ilerlediğini söylüyordu ve öyleydi de. Herkes yeniden kirli havadan kaçmak için ön taraftaki araçla arasını biraz açtı ve lastiklerini korumaya odaklandı.

40. turda Perez, 41. turda ise Verstappen pite geldi ve yarışa başladıkları sert lastikleri bırakarak orta hamura geçtiler. Perez 17, Verstappen ise 15. sırada piste geri döndü.

Bu noktada artık yarışın son üçte birlik bölümüne giriyorduk ve Sainz, liderliğini sürdürüyordu. Onun arkasında Russell ve Norris oldukça yakındı. İkisi de DRS mesafesindeydi.

Tam da bu noktada, 43. turda, yarışı altıncı sırada götüren Ocon, mekanik bir sorun nedeniyle yolda kaldı ve sanal güvenlik aracı uygulaması devreye girdi.

Ocon yolda kalıyor:

Sanal güvenlik aracı altında sadece iki Mercedes pilotu pite geldi ve Cuma gününden bu yana sakladıkları sıfır set orta hamura geçtiler.

Mercedes pilotları böylelikle pist üstü pozisyonlarını bırakmış oldular ve Sainz, Norris, Leclerc, Russell, Hamilton ilk 5'i oluştu.

46. turda yarış yeniden başladı. Russell, liderin 18 saniye arkasındaydı ama yeni lastiklere sahipti.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Russell, yeni lastiklerle tur başına 2 saniye kadar daha hızlıydı ve 50. tura geldiğimizde Russell ile 3. sıradaki Leclerc arasındaki fark sadece 5 saniyeye inmişti! İngiliz pilot, önündeki isimleri hızlıca geçebilirse galibiyet için Sainz'ı bile yakalayabilirdi.

53. tura geldiğimizde Russell, Leclerc'i nispeten kolay bir şekilde geçti ve gözlerini Norris'e dikti.

57. tura geldiğimizde ise hem Hamilton hem de Russell ilk 2'yi yakalamışlardı. İlk 4'teki Sainz, Norris, Russel ve Hamilton, 4 saniye içerisinde ilerliyordu! 58. turda farklar artık daha da azdı ve birinci ile dördüncünün arası sadece 1.4 saniyeydi!

Bu noktada Sainz, Norris'e bilerek DRS veriyordu. Böylelikle Norris, Mercedes pilotlarının önünde kalabiliyordu.

Artık son tura girmiştik ve bu dörtlü yine çok yakındı. Son turda ise drama yaşandı: Russell sağındaki duvara çarptı ve dışarı uçarak bariyerlere girdi!

Russell son turda bariyerlere girdi:

Mercedes pilotları bu noktaya kadar çok iyi yükselseler de son 2 geçişi yapamadılar ve Sainz, damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sainz, bu fiziksel olarak zorlayıcı yarışı çok iyi yönetti ve hatasız bir sürüşle harika bir zafere imza attı.

Özellikle son turlarda Mercedes'leri arkasında tutmak için Norris'i çok iyi kullanan Sainz, gerçekten muazzam bir sürüş ortaya koydu.

Böylelikle Verstappen'in 10, Red Bull'un ise 16 yarışlık galibiyet serisi bozuldu ve bu sezon ilk defa Red Bull'dan başka bir takım yarış kazanmış oldu.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren'da Lando Norris ise yine temiz bir sürüşle ikinci sırayı aldı.

Sanal güvenlik aracı periyodunda pite gelerek risk alan ve cesur bir strateji uygulayan Mercedes, Cuma gününden bu yana sakladığı sıfır set lastikleri de kullanarak son 20 turda iki pilotuyla birden harika bir performans sergiledi.

Yeni lastikleri takmasının ardından önündeki Leclerc, Norris ve Sainz'dan tur başına 2 saniye ala ala gelen Russell, son turdaki hatasıyla duvara girdi. Hamilton ise podyumun son basamağında kendine yer buldu.

Podium: race winner Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, second place Lando Norris, McLaren, third place Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Team Principal and General Manager Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Diğer Ferrari'de Leclerc dördüncüydü, onun birkaç onda bir gerisinde Verstappen çizgiyi geçti ve ilk 5'i tamamladı.

Geri kalan tek Alpine'de Pierre Gasly altıncı sırada finiş gördü, Oscar Piastri ise 10 sıra kazandığı bu yarışı 7. sırada tamamladı.

Red Bull'da Sergio Perez sekizinci olurken, AlphaTauri'de Liam Lawson damalı bayrağı 9. sırada gördü ve F1'de ilk puanlarına uzandı.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Günün son puanı ise Haas pilotu Kevin Magnussen'e gitti. Williams'ta Albon 11. oldu ve puan barajının hemen dışında yer aldı.

Zhou, Hulkenberg, Sargeant ve Alonso ise yarışı tamamlayan diğer isimler oldular. Sanal güvenlik aracı periyodunda yavaş bir pitle gerileyen ardından da spin atan Alonso, kabus gibi bir yarışı geride bırakmış oldu.

