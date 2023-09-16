2023 Singapur GP: Sainz üst üste 2. kez pole'de, Verstappen Q3'e kalamadı!

Son olarak "Hız Tapınağı" olarak da bilinen Monza'da yarışan Formula 1 padoğu, ufak bir Asya turu için yola çıktı ve sezonun 16. yarışı için Singapur'a geldi.

Bu yıl bazı düzenlemelere gidilen ve 10 saniye kadar hızlanan Marina Bay Cadde Pisti'nde sıralama turları bugün gerçekleştirildi.

Yapay ışıklandırmalar altında, gece vakti gerçekleştirilen ve geçiş yapmanın zor olduğu bu pistte belki de sezonun en önemli pole pozisyonu için mücadele edilen bu seansta en hızlı derece Ferrari pilotu Carlos Sainz'dan geldi.

Üst üste 2. pole pozisyonunu alan Ferrari pilotu, Pazar günü TSi 15.00'te başlayacak yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

Yarış gridi:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Sainz üst üste 2. kez pole'de, Russell ikinci!

Sıralama turlarının son bölümünde Ferrari, Mercedes ve Haas pilotlarının yanı sıra Norris, Alonso, Ocon ve Lawson mücadele etti.

Hem Perez hem de Verstappen'in Q2'de elenmesiyle sezon ilk defa Q3'te bir Red Bull aracı görmemiş olduk.

12 dakikalık seansta yeşil ışığın yanmasıyla 10 pilot da ilk denemeleri için piste çıktı. İlk denemelerin ardından Sainz, 1.31.170 ile ilk sıradaydı. Üç sektörde de en hızlı isim olan Sainz, Q3'te kaldığı yerden devam ediyordu.

Diğer Ferrari'de Leclerc ise 0.251sn geride ikinciydi. McLaren'da Norris 0.369 saniye geride üçüncüydü. Russell ve Hamilton ise ilk 5'i tamamladılar.

Bitime 4 dakika kala herkes ikinci denemesi için son, yeni yumuşak set lastikleri piste çıktı ve gözler, belki de sezonun en önemli pole pozisyonu mücadelesine çevrildi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, in the pit lane Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Son denemelerde neredeyse herkes derecesini geliştirse de zirvenin adı değişmedi ve Carlos Sainz, 1:30.984'lük derecesiyle pole pozisyonun sahibi oldu.

Böylelikle Sainz üst üste 2. pole pozisyonunu alırken, Ferrari ise Singapur'da üst üste 3. pole pozisyonuna uzandı.

Sainz'ın arkasındaki ikiliyi ise sadece 0.007 saniye ayırdı: İkinci sırayı son saniyelerde alan ve Ferrari'nin ön çizgiyi kapatmasını engelleyen Russell, Sainz'ın 0.072 saniye gerisindeydi. Üçüncü sıradaki Leclerc ise takım arkadaşının 0.079 saniye gerisinde kaldı ve üçüncü oldu.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren'da Lando Norris yaklaşık 0.2 saniye geride dördüncü oldu, Lewis Hamilton ise yaklaşık yarım saniye geride beşinciydi.

Harika bir gün geçiren Haas'ta Kevin Magnussen yarışa altıncı sıradan başlayacak, onun arkasında ise Fernando Alonso ile Esteban Ocon var.

Nico Hulkenberg ile Liaw Lawson ise ilk 10'u tamamladılar.

Q3 sonucu:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Sainz lider, Red Bull'lar elendi!

Stroll'ün kazasında hasar alan bariyerlerin onarılması gerektiğinden başlangıcı biraz geciken ikinci bölümde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Seansın en hızlı derecesi 1:31.439 ile Ferrari pilotu Sainz'dan geldi. Bu, bu hafta sonu boyunca gördüğümüz en hızlı dereceydi.

Onun 0.304 saniye kadar arkasında Russell yer alıyordu, Fernando Alonso ise Aston Martin'i ile üçüncüydü.

Harika bir hafta sonu geçiren Haas iki aracıyla birden Q3'e kaldı: Magnussen dördüncü, Hulkenberg altıncıydı. Amerikalı takımın pilotlarını beşinci sıradaki Norris ayırdı.

Leclerc yedinci olarak Q3'e kalırken; Hamilton, Ocon ve Lawson ilk 10'u tamamlayarak son bölüme kalan diğer isimler oldular.

Elenme bölgesine baktığımızda ise seansın en büyük sürprizi ile karşılaştık: İki Red Bull da Q3'e kalamadı!

Hafta sonu boyunca aracın genel dengesiyle sorun yaşayan Red Bull'da Verstappen, son saniyede Lawson tarafından 11. sıraya itildi ve 0.007 saniye farkla elendi!

Hollandalı pilot, elenmesinin ardından radyoda oldukça öfkeliydi ve pite geldiğinde de aracın garaja çekilmesini beklemeden inerek hemen FIA garajının yolunu tuttu.

Diğer Red Bull'da Perez ise son turunda spin atmasının ardından elendi. Böylelikle iki Red Bull da Q3'e kalamamış oldu.

Q2'de elenen diğer isimler Gasly, Albon ve Tsunoda oldu.

Q2 sonucu:

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Tsunoda lider, Stroll büyük kaza yaptı

Sıralama turları her zaman olduğu gibi 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı ve pilotlar, ilk 15 içerisinde yer alarak ikinci bölüme kalabilmek için mücadele ettiler.

Singapur'un gece karanlığında, yapay ışıklandırma altında araçlar yine harika gözüküyordu. Havanın soğumasının ise araç performanslarını nasıl etkileyeceği merak konusuydu.

18 dakikalık seans içerisinde pist oldukça hızlandı ve klasman, pist gelişiminden ötürü son saniyelerde fazlasıyla değişmekteydi ancak herkes turunu tamamlayamadı çünkü son saniyelerde kırmızı bayraklar sallandı.

Aston Martin pilotu Lance Stroll, son virajın çıkışında sağ arka lastiğini ideal çizgiden biraz çıkarınca aracın arkasını kaybederek yüksek süratte sağ tarafta yer alan bariyerlere girdi ve kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Bu büyük kazada Stroll'ün bir lastiği pistin diğer ucuna uçarken, sidepod da tamamen parçalandı ve piste soğutma sıvısı döküldü. Aracın arkası da tamamen dağılmış vaziyetteydi. Kısacası AMR23 büyük hasar almıştı.

Stroll'ün aracı:

Aston Martin AMR23 pilotu Lance Stroll, Q1'in sonlarına doğru geçirdiği kazanın ardından ağır hasar gören aracından çıkıyor Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Kırmızı bayraklar altında biten seansın en hızlı derecesi AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'dan geldi. Sergio Perez ikinci, Nico Hulkenberg ise üçüncüydü. Liam Lawson dördüncü sırayı alırken, Kevin Magnussen beşinci sıradaydı.

Bu ilk 5'e bakarak pist gelişiminin klasmanı nasıl değiştirdiğini görebiliyorduk.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kırmızı bayraklardan dolayı turunu tamamlayamayan isimlerden George Russell, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Max Verstappen ve Charles Leclerc ise ilk 10'u tamamlıyordu.

Pierre Gasly on birinci sırayı alırken, Lando Norris on ikinciydi. Q2 bileti alan son isimler ise Fernando Alonso, Lewis Hamilton ve Alexander Albon oldu.

Elenme bölgesine baktığımızda Valtteri Bottas 16. olarak elenen ilk isimdi.

Kırmızı bayraklar tarafından belki de en kötü etkilenen isim McLaren pilotu Oscar Piastri idi. Son turunu kaza nedeniyle tamamlayamayan çaylak pilot 17. sırada kaldı ve sıralama turlarına erken veda etti.

Logan Sargeant, Gunayu Zhou ve kaza yapan Lance Stroll ise elenen diğer isimler oldular.

Q1 sonucu: