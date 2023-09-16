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Formula 1 / Singapur GP Sıralama turları raporu

2023 Singapur GP: Sainz üst üste 2. kez pole'de, Verstappen Q3'e kalamadı!

2023 Formula 1 sezonunun 16. ayağı olan Singapur Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı derece Ferrari pilotu Carlos Sainz'dan geldi.

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Top three Qualifiers George Russell, Mercedes-AMG, pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Son olarak "Hız Tapınağı" olarak da bilinen Monza'da yarışan Formula 1 padoğu, ufak bir Asya turu için yola çıktı ve sezonun 16. yarışı için Singapur'a geldi. 

Bu yıl bazı düzenlemelere gidilen ve 10 saniye kadar hızlanan Marina Bay Cadde Pisti'nde sıralama turları bugün gerçekleştirildi. 

Yapay ışıklandırmalar altında, gece vakti gerçekleştirilen ve geçiş yapmanın zor olduğu bu pistte belki de sezonun en önemli pole pozisyonu için mücadele edilen bu seansta en hızlı derece Ferrari pilotu Carlos Sainz'dan geldi. 

Üst üste 2. pole pozisyonunu alan Ferrari pilotu, Pazar günü TSi 15.00'te başlayacak yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

Yarış gridi: 

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 1'30.984 200.329
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes +0.072 200.171
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari +0.079 200.155
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes +0.286 199.701
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes +0.501 199.232
6 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari +0.591 199.036
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes +0.631 198.949
8 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault +0.689 198.824
9 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari +0.824 198.531
10 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull +1.284 197.541
11 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull +1.189 197.745
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault +1.290 197.529
13 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull +1.326 197.452
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes +2.735 194.483
15 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull    
16 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari +1.825 196.390
17 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes +1.918 196.193
18 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes +2.268 195.457
19 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari +2.274 195.444
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes +2.413 195.154
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Sainz üst üste 2. kez pole'de, Russell ikinci! 

Sıralama turlarının son bölümünde Ferrari, Mercedes ve Haas pilotlarının yanı sıra Norris, Alonso, Ocon ve Lawson mücadele etti. 

Hem Perez hem de Verstappen'in Q2'de elenmesiyle sezon ilk defa Q3'te bir Red Bull aracı görmemiş olduk.

12 dakikalık seansta yeşil ışığın yanmasıyla 10 pilot da ilk denemeleri için piste çıktı. İlk denemelerin ardından Sainz, 1.31.170 ile ilk sıradaydı. Üç sektörde de en hızlı isim olan Sainz, Q3'te kaldığı yerden devam ediyordu. 

Diğer Ferrari'de Leclerc ise 0.251sn geride ikinciydi. McLaren'da Norris 0.369 saniye geride üçüncüydü. Russell ve Hamilton ise ilk 5'i tamamladılar. 

Bitime 4 dakika kala herkes ikinci denemesi için son, yeni yumuşak set lastikleri piste çıktı ve gözler, belki de sezonun en önemli pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. 

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, in the pit lane

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, in the pit lane

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Son denemelerde neredeyse herkes derecesini geliştirse de zirvenin adı değişmedi ve Carlos Sainz, 1:30.984'lük derecesiyle pole pozisyonun sahibi oldu. 

Böylelikle Sainz üst üste 2. pole pozisyonunu alırken, Ferrari ise Singapur'da üst üste 3. pole pozisyonuna uzandı. 

Sainz'ın arkasındaki ikiliyi ise sadece 0.007 saniye ayırdı: İkinci sırayı son saniyelerde alan ve Ferrari'nin ön çizgiyi kapatmasını engelleyen Russell, Sainz'ın 0.072 saniye gerisindeydi. Üçüncü sıradaki Leclerc ise takım arkadaşının 0.079 saniye gerisinde kaldı ve üçüncü oldu. 

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren'da Lando Norris yaklaşık 0.2 saniye geride dördüncü oldu, Lewis Hamilton ise yaklaşık yarım saniye geride beşinciydi. 

Harika bir gün geçiren Haas'ta Kevin Magnussen yarışa altıncı sıradan başlayacak, onun arkasında ise Fernando Alonso ile Esteban Ocon var. 

Nico Hulkenberg ile Liaw Lawson ise ilk 10'u tamamladılar. 

Q3 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6 1'30.984   200.329
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6 +0.072 0.072 200.171
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6 +0.079 0.007 200.155
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6 +0.286 0.207 199.701
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6 +0.501 0.215 199.232
6 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6 +0.591 0.090 199.036
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6 +0.631 0.040 198.949
8 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6 +0.689 0.058 198.824
9 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6 +0.824 0.135 198.531
10 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 6 +1.284 0.460 197.541
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Sainz lider, Red Bull'lar elendi!

Stroll'ün kazasında hasar alan bariyerlerin onarılması gerektiğinden başlangıcı biraz geciken ikinci bölümde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler. 

Seansın en hızlı derecesi 1:31.439 ile Ferrari pilotu Sainz'dan geldi. Bu, bu hafta sonu boyunca gördüğümüz en hızlı dereceydi. 

Onun 0.304 saniye kadar arkasında Russell yer alıyordu, Fernando Alonso ise Aston Martin'i ile üçüncüydü. 

Harika bir hafta sonu geçiren Haas iki aracıyla birden Q3'e kaldı: Magnussen dördüncü, Hulkenberg altıncıydı. Amerikalı takımın pilotlarını beşinci sıradaki Norris ayırdı. 

Leclerc yedinci olarak Q3'e kalırken; Hamilton, Ocon ve Lawson ilk 10'u tamamlayarak son bölüme kalan diğer isimler oldular. 

Elenme bölgesine baktığımızda ise seansın en büyük sürprizi ile karşılaştık: İki Red Bull da Q3'e kalamadı! 

Hafta sonu boyunca aracın genel dengesiyle sorun yaşayan Red Bull'da Verstappen, son saniyede Lawson tarafından 11. sıraya itildi ve 0.007 saniye farkla elendi! 

Hollandalı pilot, elenmesinin ardından radyoda oldukça öfkeliydi ve pite geldiğinde de aracın garaja çekilmesini beklemeden inerek hemen FIA garajının yolunu tuttu. 

 

Diğer Red Bull'da Perez ise son turunda spin atmasının ardından elendi. Böylelikle iki Red Bull da Q3'e kalamamış oldu. 

Q2'de elenen diğer isimler Gasly, Albon ve Tsunoda oldu. 

Q2 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6 1'31.439   199.332
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 5 +0.304 0.304 198.672
3 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 5 +0.396 0.092 198.473
4 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6 +0.453 0.057 198.350
5 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 5 +0.512 0.059 198.222
6 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6 +0.555 0.043 198.130
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6 +0.573 0.018 198.091
8 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 5 +0.580 0.007 198.076
9 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6 +0.650 0.070 197.925
10 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 6 +0.727 0.077 197.760
11 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6 +0.734 0.007 197.745
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6 +0.835 0.101 197.529
13 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 5 +0.871 0.036 197.452
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6 +2.280 1.409 194.483
15 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 4      
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Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Tsunoda lider, Stroll büyük kaza yaptı 

Sıralama turları her zaman olduğu gibi 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı ve pilotlar, ilk 15 içerisinde yer alarak ikinci bölüme kalabilmek için mücadele ettiler. 

Singapur'un gece karanlığında, yapay ışıklandırma altında araçlar yine harika gözüküyordu. Havanın soğumasının ise araç performanslarını nasıl etkileyeceği merak konusuydu. 

18 dakikalık seans içerisinde pist oldukça hızlandı ve klasman, pist gelişiminden ötürü son saniyelerde fazlasıyla değişmekteydi ancak herkes turunu tamamlayamadı çünkü son saniyelerde kırmızı bayraklar sallandı. 

Aston Martin pilotu Lance Stroll, son virajın çıkışında sağ arka lastiğini ideal çizgiden biraz çıkarınca aracın arkasını kaybederek yüksek süratte sağ tarafta yer alan bariyerlere girdi ve kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu. 

Bu büyük kazada Stroll'ün bir lastiği pistin diğer ucuna uçarken, sidepod da tamamen parçalandı ve piste soğutma sıvısı döküldü. Aracın arkası da tamamen dağılmış vaziyetteydi. Kısacası AMR23 büyük hasar almıştı. 

Stroll'ün aracı:

 
Aston Martin AMR23 pilotu Lance Stroll, Q1'in sonlarına doğru geçirdiği kazanın ardından ağır hasar gören aracından çıkıyor

Aston Martin AMR23 pilotu Lance Stroll, Q1'in sonlarına doğru geçirdiği kazanın ardından ağır hasar gören aracından çıkıyor

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Kırmızı bayraklar altında biten seansın en hızlı derecesi AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'dan geldi. Sergio Perez ikinci, Nico Hulkenberg ise üçüncüydü. Liam Lawson dördüncü sırayı alırken, Kevin Magnussen beşinci sıradaydı. 

Bu ilk 5'e bakarak pist gelişiminin klasmanı nasıl değiştirdiğini görebiliyorduk. 

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kırmızı bayraklardan dolayı turunu tamamlayamayan isimlerden George Russell, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Max Verstappen ve Charles Leclerc ise ilk 10'u tamamlıyordu. 

Pierre Gasly on birinci sırayı alırken, Lando Norris on ikinciydi. Q2 bileti alan son isimler ise Fernando Alonso, Lewis Hamilton ve Alexander Albon oldu. 

Elenme bölgesine baktığımızda Valtteri Bottas 16. olarak elenen ilk isimdi. 

Kırmızı bayraklar tarafından belki de en kötü etkilenen isim McLaren pilotu Oscar Piastri idi. Son turunu kaza nedeniyle tamamlayamayan çaylak pilot 17. sırada kaldı ve sıralama turlarına erken veda etti. 

Logan Sargeant, Gunayu Zhou ve kaza yapan Lance Stroll ise elenen diğer isimler oldular. 

Q1 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 6 1'31.991   198.136
2 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 8 +0.108 0.108 197.904
3 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 9 +0.109 0.001 197.902
4 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 9 +0.224 0.115 197.655
5 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 9 +0.251 0.027 197.597
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6 +0.340 0.089 197.407
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 8 +0.348 0.008 197.390
8 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6 +0.378 0.030 197.325
9 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 8 +0.407 0.029 197.264
10 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9 +0.415 0.008 197.246
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6 +0.461 0.046 197.148
12 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 9 +0.492 0.031 197.082
13 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6 +0.593 0.101 196.867
14 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 5 +0.660 0.067 196.725
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6 +0.677 0.017 196.689
16 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 9 +0.818 0.141 196.390
17 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9 +0.911 0.093 196.193
18 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 9 +1.261 0.350 195.457
19 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 9 +1.267 0.006 195.444
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 8 +1.406 0.139 195.154
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Red Bull: "Verstappen'in yaşadığı sorunlar yazılımla ilgili"

Leclerc: "Sainz harika bir iş yaptı"

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