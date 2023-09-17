2023 Singapur GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Motorsport.com olarak 2023 Singapur GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.
Red Bull
|
|
15-3
(13-2 shootout olmadan)
|
Sergio Pérez
|1
|Bahreyn
|
3
(+0,138 Q3)
|
15
(+20,231, teknik problem)
|Suudi Arabistan
|
1
|
1
|Avustralya
|
-
(zaman turu yok, kaza)
|
2
|Azerbaycan
|
3
(+0,104 Q3)
|
3(+0,143 SQ3)
|Azerbaycan (shootout)
|
2
|
9
(zaman turu yok, kırmızı bayrak)
|Miami
|
1
|
1
|Monaco
|
20
(+1,464 Q1, kaza)
|
1
|İspanya
|
11
(+0,574 Q2)
|
1
|Kanada
|
12
(+1,867 Q2)
|
1
|Avusturya
|
15
(+61,737 Q2, turları iptal edildi)
|
1
|Avusturya (shootout)
|
2
(+0,493 SQ3)
|
1
|Büyük Britanya
|
16
(+0,540 Q1)
|
2
|Macaristan
|
9
(+0,433 Q3)
|
1
|Belçika
|
3
(+0,877 Q3)
|
1
|Belçika (shootout)
|
8
(+0,905 SQ3)
|
1
|Hollanda
|
7
(+1,313 Q3)
|
2
|İtalya
|
5
(+0,381 Q3)
|
11
|Singapur
|
13
(+0,137 Q2, spin)
Ferrari
|
|
9-9
(8-7 shootout olmadan)
|
Carlos Sainz
|3
|Bahreyn
|4
(+0,154 Q3)
|
2
|Suudi Arabistan
|
5
(+0,511 Q3)
|
7
(+0,099 Q3)
|Avustralya
|
5
|
1
|Azerbaycan
|
4
(+0,813 Q3)
|
1
|Azerbaycan (shootout)
|
5
(+0,590 SQ3)
|
7
(+0,512 Q3, kaza)
|Miami
|
3
|
3
|Monaco
|
5
(+0,159 Q3)
|
19
(+0,668 Q1, teknik problem)
|İspanya
|
2
|
11
(+0,759 Q2)
|Kanada
|
8
|
2
|Avusturya
|
3
(+0,142 Q3)
|
6
(+0,109 SQ3)
|Avusturya (shootout)
|
5
|
4
|Büyük Britanya
|
5
(+0,012 Q3)
|
6
|Macaristan
|
11
(+0,123 Q2)
|
2
|Belçika
|
5
(+0,164 Q3)
|
4
(+0,170 SQ3)
|Belçika (shootout)
|
3
|
9
(+0,911 Q3, kaza)
|Hollanda
|
6
|
3
(+0,067 Q3)
|İtalya
|
1
|
3
(+0,079 Q3)
|Singapur
|
1
Mercedes
|
|
10-8
(8-7 shootout olmadan)
|
|6
|Bahreyn
|
7
(+0,044 Q3)
|
4
|Suudi Arabistan
|
8
(+0,366 Q3)
|
2
|Avustralya
|
3
(+0,136 Q3)
|
11
(+0,004 Q2)
|Azerbaycan
|
5
|
4
|Azerbaycan (shootout)
|
6
(+0,250 SQ3)
|
6
|Miami
|
13
(+0,232 Q2)
|
8
(+0,239 Q3)
|Monaco
|
6
|
12
(+0,448 Q2)
|İspanya
|
5
|
5
(+0,266 Q3)
|Kanada
|
4
|
11
(+0,240 Q2)
|Avusturya
|
5
|
15
|Avusturya (shootout)
|
18
(+0,629 SQ1, turu iptal edildi)
|
6
|Büyük Britanya
|
7
(+0,056 Q3)
|
18
(+0,450 Q1)
|Macaristan
|
1
|
8
(+0,718 Q3)
|Belçika
|
4
|
10
(+5,842 SQ3, engellendi)
|Belçika (shootout)
|
7
|
3
|Hollanda
|
13
(+0,531 Q2, yağmur)
|
4
|İtalya
|
8
(+0,149 Q3)
|
2
|Singapur
|
5
(+0,429 Q3)
Alpine
|
|
9-9
(7-8 shootout olmadan)
|
|9
|Bahreyn
|
20
(+0,673 Q1)
|7
|Suudi Arabistan
|
10
(+0,279 Q3)
|
11
(+0,194 Q2)
|Avustralya
|
9
|
12
|Azerbaycan
|
19
(+2,231 Q1, kaza)
|
13
|Azerbaycan (shootout)
|
19
(+2,518 SQ1, teknik problem)
|
8
(+1,094 Q3, kırmızı bayrak)
|Miami
|
5
|
4
|Monaco
|
7
(+0,380 Q3)
|
7
(+0,267 Q3)
|İspanya
|
4
|
6
|Kanada
|
17
(+0,772 Q1, engellendi)
|
12
(+0,369 Q2)
|Avusturya
|
9
|
9
|Avusturya (shootout)
|
12
(+0,756 SQ2)
|
13
(+0,205 Q2)
|Büyük Britanya
|
10
|
12
|Macaristan
|
15
(+0,376 Q2)
|
15
(+2,701 Q2, yağmur)
|Belçika
|
12
|
9
(+0,794 SQ3)
|Belçika (shootout)
|
6
|
17
(+0,375 Q1, yağmur)
|Hollanda
|
12
|
18
(+0"003 Q1)
|İtalya
|
17
|
8
|Singapur
|
12
(+0,185 Q2)
McLaren
|
|
14-4
(12-3 shootout olmadan)
|
|
11
|Bahreyn
|
18
(+0,349 Q1)
|
19
(+0,741 Q1, kaza)
|Suudi Arabistan
|
9
|
13
|Avustralya
|
16
(+0,274 Q1)
|
7
|Azerbaycan
|
10
(+0,330 Q3)
|
10
|Azerbaycan (shootout)
|
11
(+0,032 SQ2)
|
16
|Miami
|
19
(+0,090 Q1)
|
10
|Monaco
|
11
(+0,018 Q2)
|
3
|İspanya
|
10
(+0,880 Q3)
|
7
|Kanada
|
9
(+3,303 Q3, kaza)
|
4
|Avusturya
|
13
(+0,567 Q2)
|
3
|Avusturya (shootout)
|
17
(+0,383 SQ1)
|
2
|Büyük Britanya
|
3
(+0,131 Q3)
|
3
|Macaristan
|
4
(+0,211 Q3)
|
7
(+0,304 Q3)
|Belçika
|
6
|
5
(+0,322 SQ3)
|Belçika (shootout)
|
2
|
2
|Hollanda
|
8
(+0,834 Q3)
|
9
(+0,194 Q3)
|İtalya
|
7
|
4
|Singapur
|
17
(+0,419 Q1, kırmızı bayrak)
Alfa Romeo
|
|
11-7
(10-5 shootout olmadan)
|
Zhou Guanyu
|12
|Bahreyn
|13
(+0,030 Q2)
|
14
(+0,207 Q2)
|Suudi Arabistan
|
12
|
19
(+0,174 Q1)
|Avustralya
|
17
|
14
|Azerbaycan
|
16
(+0,060 Q1)
|
17
(+0,175 SQ1)
|Azerbaycan (shootout)
|
16
|
10
|Miami
|
14
(+0,527 Q2)
|
15
|Monaco
|
19
(+0,485 Q1)
|
16
(+0,300 Q1)
|İspanya
|
13
|
15
|Kanada
|
20
(+1,010 Q1)
|
14
|Avusturya
|
17
(+0,055 Q1)
|
19
(+0,229 SQ1)
|Avusturya (shootout)
|
16
|
15
|Büyük Britanya
|
18
(+0,385 Q1)
|
7
(+0,063 Q3)
|Macaristan
|
5
|
14
|Belçika
|
17
(+1,348 Q1, yağmur)
|
17
|Belçika (shootout)
|
19
(+0,479 SQ1, yağmur)
|
19
(+0,193 Q1, yağmur)
|Hollanda
|
16
|
14
|İtalya
|
16
(+0,141 Q1)
|
16
|Singapur
|
19
(+0,449 Q1)
Aston Martin
|
|
16-2
(13-2 shootout olmadan)
|
|5
|Bahreyn
|8
(+0,500 Q3)
|
3
|Suudi Arabistan
|
6
(+0,215 Q3)
|
4
|Avustralya
|
6
(+0,169 Q3)
|
6
|Azerbaycan
|
9
(+0,358 Q3)
|
8
|Azerbaycan (shootout)
|
9
(+0,054 SQ3)
|
2
|Miami
|
18
(+0,297 Q1)
|
2
|Monaco
|
14
(+0,516 Q2)
|
9
(+0,513 Q3)
|İspanya
|
6
|
3
|Kanada
|
13
(+1,708 Q2)
|
7
(+0,074 Q3)
|Avusturya
|
6
|
7
|Avusturya (shootout)
|
8
(+0,089 SQ3)
|9
|Büyük Britanya
|
12
(+0,567 Q2)
|8
|Macaristan
|
14
(+0,443 Q2, turu iptal edildi)
|9
|Belçika
|
10
(+0,998 Q3)
|
15
(SQ2'de zaman yok)
|Belçika (shootout)
|
14
(SQ2'de zaman yok, +1,422 SQ1, yağmur)
|
5
|Hollanda
|
11
(+0,692 Q2, yağmur)
|
10
|İtalya
|
20
(+0,817 Q1)
|
7
|Singapur
|
20
(+0,813 Q1, kaza)
Haas
|
|
5-13
(4-11 shootout olmadan)
|
Nico Hülkenberg
|
17
(+0,788 Q1)
|Bahreyn
|10
|
13
(+0,066 Q2)
|Suudi Arabistan
|
11
|
14
(+0,717 Q2)
|Avustralya
|
10
|
18
(+0,662 Q1, teknik problem)
|Azerbaycan
|
17
|
14
(+0,526 SQ2)
|Azerbaycan (shootout)
|
12
|
4
|Miami
|
12
(+0,230 Q2)
|
17
|Monaco
|
18
(+0,009 Q1)
|
17
(+0,622 Q1)
|İspanya
|
8
|
14
(+1,373 Q2)
|Kanada
|
2
|
19
(+0,251 Q1)
|Avusturya
|
8
|
10
(+0,828 SQ3)
|Avusturya (shootout)
|
4
|
20
(+1,179 Q1, motor)
|Büyük Britanya
|
11
|
19
(+0,511 Q1)
|Macaristan
|
10
|
13
|Belçika
|
20
(+3,146 Q1, yağmur)
|
18
|Belçika (shootout)
|
20
(zaman yok)
|
18
(+0,301 Q1, yağmur)
|Hollanda
|
15
|
19
(+0,249 Q1)
|İtalya
|
13
|
6
|Singapur
|
9
(+0,233 Q3)
AlphaTauri
|
|
10-2
(8-2 shootout olmadan)
|
Nyck de Vries
|14
|Bahreyn
|19
(+0,721 Q1)
|16
|Suudi Arabistan
|
18
(+0,305 Q1)
|12
|Avustralya
|
15
(+0,236 Q2)
|8
|Azerbaycan
|
-
(zaman turu yok, kaza)
|18
|Azerbaycan (shootout)
|
20
(+2,744 SQ1)
|
17
(+0,104 Q1)
|Miami
|
15
|
9
|Monaco
|
12
(+0,179 Q2)
|
15
(+0,394 Q2)
|İspanya
|
14
|
16
|Kanada
|
18
(+0,391 Q1)
|
16
|Avusturya
|
20
(+0,190 Q1)
|
13
|Avusturya (shootout)
|
14
(+0,224 SQ2)
|
17
|Büyük Britanya
|
19
(+0,488 Q1)
|
Yuki Tsunoda
|
1-2
(1-1 shootout olmadan)
|
|
17
(+0,013 Q1)
|Macaristan
|13
|
11
|Belçika
|
19
(+3,115 Q1, yağmur)
|
16
(+0,391 Q1, yağmur)
|Belçika (shootout)
|
11
|
Yuki Tsunoda
|
2-1
(2-1 shootout olmadan)
|
|
14
|Hollanda
|
20
(+1,639 Q1, yağmur)
|
11
|İtalya
|
12
(+0,164 Q2)
|
15
(Q2'de zaman yok)
|Singapur
|
10
Williams
|
Alex Albon
|
18-0
(15-0 shootout olmadan)
|
|
15
|Bahreyn
|
16
(+0,191 Q1)
|
17
|Suudi Arabistan
|
20
(+38,516 Q1)
|
8
|Avustralya
|
18
(+0,595 Q1)
|
13
|Azerbaycan
|
15
(+0,577 Q2)
|
7
|Azerbaycan (shootout)
|
15
(SQ1'de kaza)
|
11
|Miami
|
20
(+0,343 Q1)
|
13
|Monaco
|
16
(+0,407 Q1)
|
18
|İspanya
|
20
(+0,636 Q1)
|
10
|Kanada
|
19
(+1,399 Q1)
|
10
|Avusturya
|
18
(+0,275 Q1)
|
11
|Avusturya (shootout)
|
20
(+0,534 SQ1)
|
8
|Büyük Britanya
|
14
(+0,964 Q2)
|
16
|Macaristan
|
20
(+0,331 Q1)
|
16
|Belçika
|
18
(+1,221 Q1, yağmur)
|
12
(SQ2'de zaman yok)
|Belçika (shootout)
|
13
(SQ2'de zaman yok, +0,833 SQ1, yağmur)
|
4
|Hollanda
|
10
(+5,329 Q3, kaza)
|
6
|İtalya
|
15
(+0,672 Q2)
|
14
|Singapur
|
18
(+0,584 Q1, kırmızı bayrak)
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