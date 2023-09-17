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Formula 1 / Singapur GP İstatistikler

2023 Singapur GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Motorsport.com olarak 2023 Singapur GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Red Bull

Max Verstappen

15-3

(13-2 shootout olmadan)

Sergio Pérez
1 Bahrain Bahreyn

3

(+0,138 Q3)

15

(+20,231, teknik problem)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

1

1

 Australia Avustralya

-

(zaman turu yok, kaza)

2

 Azerbaijan Azerbaycan

3

(+0,104 Q3)

3

(+0,143 SQ3)		 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

2

9

(zaman turu yok, kırmızı bayrak)

 United States Miami

1

1

 Monaco Monaco

20

(+1,464 Q1, kaza)

1

 İspanya

11

(+0,574 Q2)

1

 Canada Kanada

12

(+1,867 Q2)

1

 Austria Avusturya

15

(+61,737 Q2, turları iptal edildi)

1

 Austria Avusturya (shootout)

2

(+0,493 SQ3)

1

 United Kingdom Büyük Britanya

16

(+0,540 Q1)

2

 Hungary Macaristan

9

(+0,433 Q3)

1

 Belgium Belçika

3

(+0,877 Q3)

1

 Belgium Belçika (shootout)

8

(+0,905 SQ3)

1

 Netherlands Hollanda

7

(+1,313 Q3)

2

 Italy İtalya

5

(+0,381 Q3)

11

 Singapore Singapur

13

(+0,137 Q2, spin)

 

Ferrari

Charles Leclerc

9-9

(8-7 shootout olmadan)

Carlos Sainz
3 Bahrain Bahreyn 4
(+0,154 Q3)

2

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

5

(+0,511 Q3)

7

(+0,099 Q3)

 Australia Avustralya

5

1

 Azerbaijan Azerbaycan

4

(+0,813 Q3)

1

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

5

(+0,590 SQ3)

7

(+0,512 Q3, kaza)

 United States Miami

3

3

 Monaco Monaco

5

(+0,159 Q3)

19

(+0,668 Q1, teknik problem)

 İspanya

2

11

(+0,759 Q2)

 Canada Kanada

8

2

 Austria Avusturya

3

(+0,142 Q3)

6

(+0,109 SQ3)

 Austria Avusturya (shootout)

5

4

 United Kingdom Büyük Britanya

5

(+0,012 Q3)

6

 Hungary Macaristan

11

(+0,123 Q2)

2

 Belgium Belçika

5

(+0,164 Q3)

4

(+0,170 SQ3)

 Belgium Belçika (shootout)

3

9

(+0,911 Q3, kaza)

 Netherlands Hollanda

6

3

(+0,067 Q3)

 Italy İtalya

1

3

(+0,079 Q3)

 Singapore Singapur

1

 

Mercedes

United Kingdom George Russell

10-8

(8-7 shootout olmadan)

Lewis Hamilton
6 Bahrain Bahreyn

7

(+0,044 Q3)

4

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

8

(+0,366 Q3)

2

 Australia Avustralya

3

(+0,136 Q3)

11

(+0,004 Q2)

 Azerbaijan Azerbaycan

5

4

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

6

(+0,250 SQ3)

6

 United States Miami

13

(+0,232 Q2)

8

(+0,239 Q3)

 Monaco Monaco

6

12

(+0,448 Q2)

 İspanya

5

5

(+0,266 Q3)

 Canada Kanada

4

11

(+0,240 Q2)

 Austria Avusturya

5

15

 Austria Avusturya (shootout)

18

(+0,629 SQ1, turu iptal edildi)

6

 United Kingdom Büyük Britanya

7

(+0,056 Q3)

18

(+0,450 Q1)

 Hungary Macaristan

1

8

(+0,718 Q3)

 Belgium Belçika

4

10

(+5,842 SQ3, engellendi)

 Belgium Belçika (shootout)

7

3

 Netherlands Hollanda

13

(+0,531 Q2, yağmur)

4

 Italy İtalya

8

(+0,149 Q3)

2

 Singapore Singapur

5

(+0,429 Q3)

 

Alpine

Esteban Ocon

9-9

(7-8 shootout olmadan)

Pierre Gasly
9 Bahrain Bahreyn

20

(+0,673 Q1)
7 Saudi Arabia Suudi Arabistan

10

(+0,279 Q3)

11

(+0,194 Q2)

 Australia Avustralya

9

12

 Azerbaijan Azerbaycan

19

(+2,231 Q1, kaza)

13

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

19

(+2,518 SQ1, teknik problem)

8

(+1,094 Q3, kırmızı bayrak)

 United States Miami

5

4

 Monaco Monaco

7

(+0,380 Q3)

7

(+0,267 Q3)

 İspanya

4

6

 Canada Kanada

17

(+0,772 Q1, engellendi)

12

(+0,369 Q2)

 Austria Avusturya

9

9

 Austria Avusturya (shootout)

12

(+0,756 SQ2)

13

(+0,205 Q2)

 United Kingdom Büyük Britanya

10

12

 Hungary Macaristan

15

(+0,376 Q2)

15

(+2,701 Q2, yağmur)

 Belgium Belçika

12

9

(+0,794 SQ3)

 Belgium Belçika (shootout)

6

17

(+0,375 Q1, yağmur)

 Netherlands Hollanda

12

18

(+0"003 Q1)

 Italy İtalya

17

8

 Singapore Singapur

12

(+0,185 Q2)

 

McLaren

Lando Norris

14-4

(12-3 shootout olmadan)

Australia Oscar Piastri

11

 Bahrain Bahreyn

18

(+0,349 Q1)

19

(+0,741 Q1, kaza)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

9

 

13

 Australia Avustralya

16

(+0,274 Q1)

7

 Azerbaijan Azerbaycan

10

(+0,330 Q3)

10

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

11

(+0,032 SQ2)

16

 United States Miami

19

(+0,090 Q1)

10

 Monaco Monaco

11

(+0,018 Q2)

3

 İspanya

10

(+0,880 Q3)

7

 Canada Kanada

9

(+3,303 Q3, kaza)

4

 Austria Avusturya

13

(+0,567 Q2)

3

 Austria Avusturya (shootout)

17

(+0,383 SQ1)

2

 United Kingdom Büyük Britanya

3

(+0,131 Q3)

3

 Hungary Macaristan

4

(+0,211 Q3)

7

(+0,304 Q3)

 Belgium Belçika

6

5

(+0,322 SQ3)

 Belgium Belçika (shootout)

2

2

 Netherlands Hollanda

8

(+0,834 Q3)

9

(+0,194 Q3)

 Italy İtalya

7

4

 Singapore Singapur

17

(+0,419 Q1, kırmızı bayrak)

 

Alfa Romeo

Valtteri Bottas

11-7

(10-5 shootout olmadan)

China Zhou Guanyu
12 Bahrain Bahreyn 13
(+0,030 Q2)

14

(+0,207 Q2)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

12

19

(+0,174 Q1)

 Australia Avustralya

17

14

 Azerbaijan Azerbaycan

16

(+0,060 Q1)

17

(+0,175 SQ1)

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

16

10

 United States Miami

14

(+0,527 Q2)

15

 Monaco Monaco

19

(+0,485 Q1)

16

(+0,300 Q1)

 İspanya

13

15

 Canada Kanada

20

(+1,010 Q1)

14

 Austria Avusturya

17

(+0,055 Q1)

19

(+0,229 SQ1)

 Austria Avusturya (shootout)

16

15

 United Kingdom Büyük Britanya

18

(+0,385 Q1)

7

(+0,063 Q3)

 Hungary Macaristan

5

14

 Belgium Belçika

17

(+1,348 Q1, yağmur)

17

 Belgium Belçika (shootout)

19

(+0,479 SQ1, yağmur)

19

(+0,193 Q1, yağmur)

 Netherlands Hollanda

16

14

 Italy İtalya

16

(+0,141 Q1)

16

 Singapore Singapur

19

(+0,449 Q1)

 

Aston Martin 

Fernando Alonso

16-2

(13-2 shootout olmadan)

Lance Stroll
5 Bahrain Bahreyn 8
(+0,500 Q3)

3

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

6

(+0,215 Q3)

4

 Australia Avustralya

6

(+0,169 Q3)

6

 Azerbaijan Azerbaycan

9

(+0,358 Q3)

8

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

9

(+0,054 SQ3)

2

 United States Miami

18

(+0,297 Q1)

2

 Monaco Monaco

14

(+0,516 Q2)

9

(+0,513 Q3)

 İspanya

6

3

 Canada Kanada

13

(+1,708 Q2)

7

(+0,074 Q3)

 Austria Avusturya

6

7

 Austria Avusturya (shootout)

8

(+0,089 SQ3)
9 United Kingdom Büyük Britanya

12

(+0,567 Q2)
8 Hungary Macaristan

14

(+0,443 Q2, turu iptal edildi)
9 Belgium Belçika

10

(+0,998 Q3)

15

(SQ2'de zaman yok)

 Belgium Belçika (shootout)

14

(SQ2'de zaman yok, +1,422 SQ1, yağmur)

5

 Netherlands Hollanda

11

(+0,692 Q2, yağmur)

10

 Italy İtalya

20

(+0,817 Q1)

7

 Singapore Singapur

20

(+0,813 Q1, kaza)

Haas

Denmark Kevin Magnussen

5-13

(4-11 shootout olmadan)

Nico Hülkenberg

17

(+0,788 Q1)

 Bahrain Bahreyn 10

13

(+0,066 Q2)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

11

14

(+0,717 Q2)

 Australia Avustralya

10

18

(+0,662 Q1, teknik problem)

 Azerbaijan Azerbaycan

17

14

(+0,526 SQ2)

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

12

4

 United States Miami

12

(+0,230 Q2)

17

 Monaco Monaco

18

(+0,009 Q1)

17

(+0,622 Q1)

 İspanya

8

14

(+1,373 Q2)

 Canada Kanada

2

19

(+0,251 Q1)

 Austria Avusturya

8

10

(+0,828 SQ3)

 Austria Avusturya (shootout)

4

20

(+1,179 Q1, motor)

 United Kingdom Büyük Britanya

11

19

(+0,511 Q1)

 Hungary Macaristan

10

13

 Belgium Belçika

20

(+3,146 Q1, yağmur)

18

 Belgium Belçika (shootout)

20

(zaman yok)

18

(+0,301 Q1, yağmur)

 Netherlands Hollanda

15

19

(+0,249 Q1)

 Italy İtalya

13

6

 Singapore Singapur

9

(+0,233 Q3)

AlphaTauri

Japan Yuki Tsunoda

10-2

(8-2 shootout olmadan)

Netherlands Nyck de Vries
14 Bahrain Bahreyn 19
(+0,721 Q1)
16 Saudi Arabia Suudi Arabistan

18

(+0,305 Q1)
12 Australia Avustralya

15

(+0,236 Q2)
8 Azerbaijan Azerbaycan

-

(zaman turu yok, kaza)
18 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

20

(+2,744 SQ1)

17

(+0,104 Q1)

 United States Miami

15

9

 Monaco Monaco

12

(+0,179 Q2)

15

(+0,394 Q2)

 İspanya

14

16

 Canada Kanada

18

(+0,391 Q1)

16

 Austria Avusturya

20

(+0,190 Q1)

13

 Austria Avusturya (shootout)

14

(+0,224 SQ2)

17

 United Kingdom Büyük Britanya

19

(+0,488 Q1)

Japan Yuki Tsunoda

1-2

(1-1 shootout olmadan)

Australia Daniel Ricciardo

17

(+0,013 Q1)

 Hungary Macaristan 13

11

 Belgium Belçika

19

(+3,115 Q1, yağmur)

16

(+0,391 Q1, yağmur)

 Belgium Belçika (shootout)

11

Japan Yuki Tsunoda

2-1

(2-1 shootout olmadan)

New Zealand Liam Lawson

14

 Netherlands Hollanda

20

(+1,639 Q1, yağmur)

11

 Italy İtalya

12

(+0,164 Q2)

15

(Q2'de zaman yok)

 Singapore Singapur

10

Williams

Thailand Alex Albon

18-0

(15-0 shootout olmadan)

United States Logan Sargeant

15

 Bahrain Bahreyn

16

(+0,191 Q1)

17

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

20

(+38,516 Q1)

8

 Australia Avustralya

18

(+0,595 Q1)

13

 Azerbaijan Azerbaycan

15

(+0,577 Q2)

7

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

15

(SQ1'de kaza)

11

 United States Miami

20

(+0,343 Q1)

13

 Monaco Monaco

16

(+0,407 Q1)

18

 İspanya

20

(+0,636 Q1)

10

 Canada Kanada

19

(+1,399 Q1)

10

 Austria Avusturya

18

(+0,275 Q1)

11

 Austria Avusturya (shootout)

20

(+0,534 SQ1)

8

 United Kingdom Büyük Britanya

14

(+0,964 Q2)

16

 Hungary Macaristan

20

(+0,331 Q1)

16

 Belgium Belçika

18

(+1,221 Q1, yağmur)

12

(SQ2'de zaman yok)

 Belgium Belçika (shootout)

13

(SQ2'de zaman yok, +0,833 SQ1, yağmur)

4

 Netherlands Hollanda

10

(+5,329 Q3, kaza)

6

 Italy İtalya

15

(+0,672 Q2)

14

 Singapore Singapur

18

(+0,584 Q1, kırmızı bayrak)
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Norris: "Singapur'daki bordürler yeni araçlara uygun değil"

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