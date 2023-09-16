Prime'a abone ol
Önceki / F1 pilotlarına göre yeni düzlüğün DRS bölgesi olmaması mantıksız Sonraki / F1 pilotları, Singapur pist değişikliğinin "kalıcı" olmasını istiyor
Formula 1 / Singapur GP Antrenman raporu

2023 Singapur GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Sainz yine zirvede, Russell ve Norris takipte!

2023 Formula 1 sezonunun 16. ayağı olan Singapur Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Ferrari pilotu Carlos Sainz ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Son olarak "Hız Tapınağı" olarak da bilinen Monza'da yarışan Formula 1 padoğu, ufak bir Asya turu için yola çıktı ve sezonun 16. yarışı için Singapur'a geldi. 

Bu yıl bazı düzenlemelere gidilen Marina Bay Pisti'nde hafta sonu dün gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile başlamıştı ve pist üstü aksiyonu, 3. antrenman seansı ile devam etti. 

2023 Singapur GP antrenman raporları:

Cuma gününe Ferrari damga vurmuştu, Red Bull ise arka tarafta yol tutuşu eksikliği nedeniyle geride kalmıştı. 

Ancak elbette bu seans öncesinde, dün gece, takımların topladığı verileri yorumlayarak araçları üzerinde çalışma ve araç ayarlarını değiştirme şansı vardı. Dolayısıyla çoğu takımın performansı değişebilirdi. 

Ayrıca 3. antrenman seansı öncesinde yoğun bir yağmur geçişi yaşanmıştı, bu durum da pistteki kauçuğu alıp götürmüştü. Ancak seans başlarken zemin tamamen kuruydu. 

İlgili içerik:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Seans raporu

Sıralama turları öncesindeki son seans gün ışığı altında başladı ve ilk 10 dakika geride kalırken Ferrari ve Red Bull pilotları orta hamurla turlamışlardı bile. 

Red Bull'da Perez, tıpkı dün olduğu gibi yine arka taraftaki yol tutuşu eksikliğinden şikayetçiydi. 

İlk 20 dakika geride kalmak üzereyken, pilotlar aynı lastikle üst üste turlar atıyorlardı. Bir nevi minik uzun sürüşler yapılıyordu. 

Seansı yarıladığımızda Mercedes pilotları 1-2 idi: Russell birinci, Hamilton ikinci sıradaydı ancak iki Mercedes pilotu da yumuşak lastikle turlamıştı. İlk 10'da yumuşak lastiğe sahip tek ikili bu ikiliydi. 

Son 20 dakikaya girerken ise pilotlar orta hamurla uzun sürüşler yapmaya devam ediyorlardı, Mercedes pilotları dışında yumuşak lastik denemeleri görmemiştik. 

Bu noktaya kadar Verstappen, Leclerc ve Piastri gibi isimler dışarı taşsa da Liam Lawson'ın ilk virajdaki spini dışında bir olay yaşanmadı. 

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Bitime 18 dakika kala Russell yeni bir set yumuşak lastikle tur attı ve derecesini 1:32.364'e çekerek ilk sıradaki avantajını artırdı. 

Sonrasında ilk 10'daki diğer sürücüler de yumuşak lastik denemelerine başladılar. Yumuşak lastik denemeleri ise genel klasmanı belirledi. 

Sainz, 1:32.065 ile ilk sıradaydı. Cuma gününün en hızlısı olan İspanyol sürücü, böylelikle sıralama turları öncesindeki son seansı ilk sırada tamamladı. 

Mercedes'te Russell, bir kez daha güçlü bir tur attı ve liderin sadece 0.069 saniye gerisinde ikinciydi.  Singapur'a büyük güncellemelerle gelen McLaren'da Norris, liderin 0.238 saniye kadar gerisinde üçüncü sırayı aldı. 

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Seansın son bölümlerinde vites kutusunda ciddi sorunlar yaşayan Verstappen, 0.313sn geride dördüncü oldu. Vites çıkışlarındaki sorun nedeniyle çok fazla patinajda kaldığını söyleyen Verstappen, sıralama turları öncesinde düne kıyasla daha iyi gözükse de hâlâ beklenenden geride. 

Son turunda mor ilk sektör derecesiyle gelmesinin ardından hata yaparak turunu bırakan Leclerc beşinci olurken, Lewis Hamilton altıncıydı. 

Oscar Piastri yedinci en hızlı zamanı kaydederken, aracın arka tarafında yol tutuşu eksikliği olduğunu söyleyen Perez sekizinci sırayı alabildi. 

Şu ana kadar iyi bir hafta sonu geçiren Haas'ta Nico Hulkenberg dokuzuncu, Kevin Magnussen on birinciydi. Onları AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ayırdı. 

Oldukça vasat bir Cuma günü geçiren Alpine'de Esteban Ocon 12. sıradaydı, Aston Martin ise Cumartesi gününe yavaş başladı: Alonso 13., Stroll ise 14. olabildi. 

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Seansın son sıraları ise Pierre Gasly, Liam Lawson, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou ve Logan Sargeant'a gitti. 

Singapur GP hafta sonu, TSi 16.00'da başlayacak olan sıralama turları ile devam edecek. 

Seans sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 23 1'32.065   197.977
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20 +0.069 0.069 197.829
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 17 +0.238 0.169 197.467
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 21 +0.313 0.075 197.306
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25 +0.316 0.003 197.300
6 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 18 +0.470 0.154 196.971
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 18 +0.665 0.195 196.557
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 20 +0.719 0.054 196.443
9 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 18 +0.831 0.112 196.206
10 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 18 +0.880 0.049 196.103
11 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 16 +0.905 0.025 196.050
12 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 19 +0.914 0.009 196.031
13 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 19 +0.986 0.072 195.879
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 23 +1.061 0.075 195.721
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 19 +1.286 0.225 195.250
16 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 19 +1.292 0.006 195.237
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 15 +1.305 0.013 195.210
18 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 26 +1.475 0.170 194.855
19 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 24 +1.572 0.097 194.653
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 16 +1.643 0.071 194.506
Tüm sonuçları görüntüle  
paylaşım
yorumlar

F1 pilotlarına göre yeni düzlüğün DRS bölgesi olmaması mantıksız

F1 pilotları, Singapur pist değişikliğinin "kalıcı" olmasını istiyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları

Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları

Formula 1
Singapur GP

Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları

2023 Singapur GP: Sainz üst üste 2. kez pole'de, Verstappen Q3'e kalamadı!

2023 Singapur GP: Sainz üst üste 2. kez pole'de, Verstappen Q3'e kalamadı!

Formula 1
Singapur GP

2023 Singapur GP: Sainz üst üste 2. kez pole'de, Verstappen Q3'e kalamadı! 2023 Singapur GP: Sainz üst üste 2. kez pole'de, Verstappen Q3'e kalamadı!

2023 Singapur GP 2. antrenman: Sainz lider, Leclerc 0.018sn geride ikinci, Verstappen sadece sekizinci!

2023 Singapur GP 2. antrenman: Sainz lider, Leclerc 0.018sn geride ikinci, Verstappen sadece sekizinci!

Formula 1
Singapur GP

2023 Singapur GP 2. antrenman: Sainz lider, Leclerc 0.018sn geride ikinci, Verstappen sadece sekizinci! 2023 Singapur GP 2. antrenman: Sainz lider, Leclerc 0.018sn geride ikinci, Verstappen sadece sekizinci!

Son Haberler

Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti"

Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti"

F1 Formula 1
Singapur GP

Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti" Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti"

Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım"

Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım"

F1 Formula 1
Singapur GP

Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım" Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım"

Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları

Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları

F1 Formula 1
Singapur GP

Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları

Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım"

Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım"

F1 Formula 1
Singapur GP

Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım" Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol