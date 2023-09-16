2023 Singapur GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Sainz yine zirvede, Russell ve Norris takipte!
2023 Formula 1 sezonunun 16. ayağı olan Singapur Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Ferrari pilotu Carlos Sainz ilk sırada tamamladı.
Son olarak "Hız Tapınağı" olarak da bilinen Monza'da yarışan Formula 1 padoğu, ufak bir Asya turu için yola çıktı ve sezonun 16. yarışı için Singapur'a geldi.
Bu yıl bazı düzenlemelere gidilen Marina Bay Pisti'nde hafta sonu dün gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile başlamıştı ve pist üstü aksiyonu, 3. antrenman seansı ile devam etti.
Cuma gününe Ferrari damga vurmuştu, Red Bull ise arka tarafta yol tutuşu eksikliği nedeniyle geride kalmıştı.
Ancak elbette bu seans öncesinde, dün gece, takımların topladığı verileri yorumlayarak araçları üzerinde çalışma ve araç ayarlarını değiştirme şansı vardı. Dolayısıyla çoğu takımın performansı değişebilirdi.
Ayrıca 3. antrenman seansı öncesinde yoğun bir yağmur geçişi yaşanmıştı, bu durum da pistteki kauçuğu alıp götürmüştü. Ancak seans başlarken zemin tamamen kuruydu.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Seans raporu
Sıralama turları öncesindeki son seans gün ışığı altında başladı ve ilk 10 dakika geride kalırken Ferrari ve Red Bull pilotları orta hamurla turlamışlardı bile.
Red Bull'da Perez, tıpkı dün olduğu gibi yine arka taraftaki yol tutuşu eksikliğinden şikayetçiydi.
İlk 20 dakika geride kalmak üzereyken, pilotlar aynı lastikle üst üste turlar atıyorlardı. Bir nevi minik uzun sürüşler yapılıyordu.
Seansı yarıladığımızda Mercedes pilotları 1-2 idi: Russell birinci, Hamilton ikinci sıradaydı ancak iki Mercedes pilotu da yumuşak lastikle turlamıştı. İlk 10'da yumuşak lastiğe sahip tek ikili bu ikiliydi.
Son 20 dakikaya girerken ise pilotlar orta hamurla uzun sürüşler yapmaya devam ediyorlardı, Mercedes pilotları dışında yumuşak lastik denemeleri görmemiştik.
Bu noktaya kadar Verstappen, Leclerc ve Piastri gibi isimler dışarı taşsa da Liam Lawson'ın ilk virajdaki spini dışında bir olay yaşanmadı.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Bitime 18 dakika kala Russell yeni bir set yumuşak lastikle tur attı ve derecesini 1:32.364'e çekerek ilk sıradaki avantajını artırdı.
Sonrasında ilk 10'daki diğer sürücüler de yumuşak lastik denemelerine başladılar. Yumuşak lastik denemeleri ise genel klasmanı belirledi.
Sainz, 1:32.065 ile ilk sıradaydı. Cuma gününün en hızlısı olan İspanyol sürücü, böylelikle sıralama turları öncesindeki son seansı ilk sırada tamamladı.
Mercedes'te Russell, bir kez daha güçlü bir tur attı ve liderin sadece 0.069 saniye gerisinde ikinciydi. Singapur'a büyük güncellemelerle gelen McLaren'da Norris, liderin 0.238 saniye kadar gerisinde üçüncü sırayı aldı.
Lando Norris, McLaren MCL60
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Seansın son bölümlerinde vites kutusunda ciddi sorunlar yaşayan Verstappen, 0.313sn geride dördüncü oldu. Vites çıkışlarındaki sorun nedeniyle çok fazla patinajda kaldığını söyleyen Verstappen, sıralama turları öncesinde düne kıyasla daha iyi gözükse de hâlâ beklenenden geride.
Son turunda mor ilk sektör derecesiyle gelmesinin ardından hata yaparak turunu bırakan Leclerc beşinci olurken, Lewis Hamilton altıncıydı.
Oscar Piastri yedinci en hızlı zamanı kaydederken, aracın arka tarafında yol tutuşu eksikliği olduğunu söyleyen Perez sekizinci sırayı alabildi.
Şu ana kadar iyi bir hafta sonu geçiren Haas'ta Nico Hulkenberg dokuzuncu, Kevin Magnussen on birinciydi. Onları AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ayırdı.
Oldukça vasat bir Cuma günü geçiren Alpine'de Esteban Ocon 12. sıradaydı, Aston Martin ise Cumartesi gününe yavaş başladı: Alonso 13., Stroll ise 14. olabildi.
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Seansın son sıraları ise Pierre Gasly, Liam Lawson, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou ve Logan Sargeant'a gitti.
Singapur GP hafta sonu, TSi 16.00'da başlayacak olan sıralama turları ile devam edecek.
Seans sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|23
|1'32.065
|197.977
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|20
|+0.069
|0.069
|197.829
|3
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|17
|+0.238
|0.169
|197.467
|4
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|21
|+0.313
|0.075
|197.306
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|25
|+0.316
|0.003
|197.300
|6
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|18
|+0.470
|0.154
|196.971
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|18
|+0.665
|0.195
|196.557
|8
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|20
|+0.719
|0.054
|196.443
|9
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|18
|+0.831
|0.112
|196.206
|10
|Y. Tsunoda AlphaTauri
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|18
|+0.880
|0.049
|196.103
|11
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|16
|+0.905
|0.025
|196.050
|12
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|19
|+0.914
|0.009
|196.031
|13
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|19
|+0.986
|0.072
|195.879
|14
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|23
|+1.061
|0.075
|195.721
|15
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|19
|+1.286
|0.225
|195.250
|16
|L. Lawson AlphaTauri
|40
|AlphaTauri
|Red Bull
|19
|+1.292
|0.006
|195.237
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|15
|+1.305
|0.013
|195.210
|18
|V. Bottas Alfa Romeo
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|26
|+1.475
|0.170
|194.855
|19
|G. Zhou Alfa Romeo
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|24
|+1.572
|0.097
|194.653
|20
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|16
|+1.643
|0.071
|194.506
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