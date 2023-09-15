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Formula 1 / Singapur GP Antrenman raporu

2023 Singapur GP 2. antrenman: Sainz lider, Leclerc 0.018sn geride ikinci, Verstappen sadece sekizinci!

2023 Formula 1 sezonunun 16. ayağı olan Singapur Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Carlos Sainz ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Son olarak "Hız Tapınağı" olarak da bilinen Monza'da yarışan Formula 1 padoğu, ufak bir Asya turu için yola çıktı ve sezonun 16. yarışı için Singapur'a geldi. 

Singapur'da hafta sonu öğlen saatlerinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başlamıştı ve birkaç saat sonra düzenlenen ikinci antrenman seansı ile devam etti. 

1. antrenman seansını kaçırdıysanız, raporumuza göz atabilirsiniz. 

1. antrenman raporu:

Öğlen seansında kaydedilen dereceler pek de temsili değildi çünkü pist tozluydu ve yeşildi. Buna ek olarak bu seans, Singapur'da rekabetçi seansların yapıldığı gece koşullarında gerçekleştirilmemişti. 

Gece yarışı gerçekleştirilen diğer pistlerde olduğu gibi Singapur'da da 2. antrenman seansları, her zaman takımlar için daha önemli oluyor çünkü bu seans akşam saatlerinde, güneş battıktan sonra gerçekleştiriliyor. 

Sıralama ve yarış seansları da akşam saatlerinde gerçekleştirildiğinden, bu seans önemli bir hâl alıyor. Takımlar, gerçeğe daha yakın veriler toplayabiliyorlar ve bu seansı yoğun bir şekilde geçiriyorlar. 

Ayrıca, güneş battığından ve hava soğuduğundan sürüş için daha uygun koşullar oluşuyor. Bunlara ek olarak yarış çizgisi de daha çok kauçuk tutmuş oluyor ve yol tutuşu normal seviyesine geliyor. 

Böylelikle daha rekabetçi tur zamanları görebiliyoruz.

Singapore GP night circuit track

Singapore GP night circuit track

Fotoğraf: Erik Junius

Seans raporu

Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden ötürü oldukça önemli olan bu 60 dakikalık seansın başlamasıyla birçok sürücü piste çıktı ve F1 araçları, yapay ışıklandırmalar altında yine büyüleyici gözüktüler.

İlk 10 dakika geride kalırken herkes orta ya da sert lastikle turlamıştı ve Ferrari'ler yine zirvedelerdi. Bu sefer Sainz lider, Leclerc ikinciydi. Fernando Alonso, Sergio Perez ve Max Verstappen ise ilk 5'i tamamlıyorlardı. Bu noktada Alexander Albon, Williams'ında güç kaybetti ve pite gelmek zorunda kaldı. 

Sonrasında ilk 8'deki isimler orta hamurla bir deneme daha yaptılar. Bu denemelerin ardından Leclerc takım arkadaşını çeyrek saniye farkla geçti ve ilk sıraya çıktı, Tsunoda sürpriz şekilde 3. sıraya sıçradı. Verstappen ise turunda hata yaptı ve turunu tamamlamadan pite geldi. 

Orta hamurla ikinci denemelerin ardından tüm sürücüler pite geldi ve ilk 20 dakika sakin bir şekilde geride kaldı. 

İlk üçte birlikte bölüm geride kalırken Leclerc, Sainz, Tsunoda, Alonso, Russell, Perez, Hamilton, Lawson, Verstappen, Norris ilk 10'u oluştu. 

İlk 10'da Norris (sert lastik) dışında herkes orta hamurla turlamıştı.

Lando Norris, McLaren MCL60, leaves the garage

Lando Norris, McLaren MCL60, leaves the garage

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

İlk 20 dakikadaki orta hamur denemelerinin ardından herkes pite gelmişti, bu 5 dakikalık sessizliğin ardından pilotlar yumuşak lastiklerle piste çıktılar ve sıralama turları simülasyonlarını gördük. 

Yumuşak lastik denemelerinin ardından Carlos Sainz, 1:32.120 ile ilk sıradaydı. Leclerc, ilk iki sektörde mor derecelerle gelse de son sektörde zaman kaybetti ve 0.018sn geride ikinci sıraya yerleşti. 

Mercedes'te George Russell, 0.235sn geride üçüncüydü. Alonso, Hamilton ve Norris ise ilk 6'yı tamamladılar. Onları araçtan şikayetçi olan Red Bull pilotları takip etti: Perez yedinci, Verstappen sekizinciydi. 

Red Bull pilotları viraj girişlerinde önden, çıkışlarında ise arkadan kayma yaşadıklarından şikayetçilerdi. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bu noktadan sonra yarış simülasyonlarına geçildi ve seansın sonuna kadar uzun sürüşler gördük. Bu da klasmanın değişmediği anlamına geldi ve Sainz, 1:32.120 ile günün en hızlı ismi oldu. Leclerc ise takım arkadaşının 0.018 saniye kadar arkasında ikinci sırada yer aldı. 

Böylelikle Ferrari, Singapur hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapmış oldu. 

Mercedes'te George Russell iyi bir turla kendini üçüncü sıraya attı. Alonso dördüncü olarak takımını yine ilk 5'e taşırken, Hamilton beşinciydi. 

Singapur'a büyük güncellemeler getiren McLaren'da Lando Norris en hızlı altıncı zamanı kaydetti. Red Bull belki de şu ana kadar mükemmel giden sezonunun en kötü Cuma gününü geçirdi. 

Bu Pazar 250. Grand Prix'sine çıkmaya hazırlanan Perez yedinci, son 10 yarışın galibi Verstappen ise sekizinci sırada kaldı ve iki pilot da araçtan şikayetçiydi.

2022 Brezilya GP'den bu yana yenilmeyen Red Bull, bu hafta sonu belki de yenilebilir. Tabii henüz sadece Cuma gününü tamamladığımızı unutmamak gerek, yine de bu hafta sonu galibiyet için bir mücadele görebileceğiz gibi duruyor. 

Haas'ta Kevin Magnussen dokuzuncu en hızlı isimdi, Valtteri Bottas ise ilk 10'u tamamladı. 

Kevin Magnussen, Haas VF-23

Kevin Magnussen, Haas VF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nico Hulkenberg ilk 10'un hemen dışında yer alırken, onun arkasında Liam Lawson, Esteban Ocon, Lance Stroll, Oscar Piastri ve Yuki Tsunoda yer aldı. 

Hafta sonu öncesinde Alfa Romeo ile kontratını 1 yıl daha uzattığını açıklayan Guanyu Zhou 17. sıradaydı, Pierre Gasly ise 18. oldu. 

Son iki sıra ise Williams pilotlarına gitti: Logan Sargeant on dokuzuncu olurken, seansın ilk 10 dakikası geride kalmaktayken bir motor sorunu ile garaja gelen ve seansa devam edemeyen Albon son sırayı aldı. 

Singapur GP hafta sonu, yarın TSi 12.30'da başlayacak 3. antrenman seansı ile devam edecek. 

Seans sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 26 1'32.120   197.859
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 27 +0.018 0.018 197.820
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25 +0.235 0.217 197.355
4 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 25 +0.358 0.123 197.093
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 23 +0.465 0.107 196.865
6 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 23 +0.591 0.126 196.598
7 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 23 +0.692 0.101 196.384
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 23 +0.732 0.040 196.299
9 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 25 +0.897 0.165 195.951
10 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 24 +0.985 0.088 195.766
11 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 22 +1.019 0.034 195.694
12 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 27 +1.165 0.146 195.388
13 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 25 +1.241 0.076 195.229
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 25 +1.270 0.029 195.168
15 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 23 +1.341 0.071 195.020
16 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 27 +1.357 0.016 194.987
17 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 25 +1.455 0.098 194.782
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 24 +1.704 0.249 194.265
19 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 28 +2.207 0.503 193.229
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 5 +3.438 1.231 190.740
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Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

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