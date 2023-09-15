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Formula 1 / Singapur GP Antrenman raporu

2023 Singapur GP 1. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2

2023 Formula 1 sezonunun 16. ayağı olan Singapur Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Son olarak "Hız Tapınağı" olarak da bilinen Monza'da yarışan Formula 1 padoğu, ufak bir Asya turu için yola çıktı ve sezonun 16. yarışı için Singapur'a geldi. 

Singapur'da Marina Bay'in hemen yanına kurulan cadde pisti, pilotlar için her zaman sezonun en zorlayıcı yarışlarından birine ev sahipliği yapıyor. 

Hem buradaki inanılmaz sıcak hava hem de pistin sürekli olarak birbirini takip eden virajlardan oluşması, pilotları neredeyse 2 saat süren yarışta fiziksel olarak oldukça zorluyor. 

Bu yıl ise pilotları biraz daha kolay bir Pazar günü bekliyor diyebiliriz zira pistte bazı değişimler yaşandı. 

Turun sonuna doğru pisti bir tribünün altına götüren 90 dereceye yakın dört viraj dizisi bu yılki yarış için kaldırıldı. 

Marina Bay'de "The Float" olarak da bilinen bu alanının yeni bir eğlence ve sahne alanına dönüştürülmesi amacıyla yapılan çalışmalardan ötürü pistin bu bölümü 2027'ye kadar kullanılmayacak. 

Bu dört virajdan oluşan ve tribün altında geçilen bölüm yerine, 15. virajdaki yumuşak sola dönüşten, eskiden 20. viraj olan ancak şimdi 16. viraj olan dar sağa dönüşe uzanan yeni ve daha uzun bir düzlük yer alıyor.

Bu güncellemelerle birlikte pist kısaldı ve yaklaşık 9 saniye kadar hızlandı. 

Pistteki güncellemeler: 

 
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Seans raporu

Pistte bazı değişimlerin bulunduğu Singapur GP hafta sonu, gün ışığında gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başladı. 

İlk 10 dakika geride kalırken tüm pilotlar piste çıkmış ve yeni pist düzeninde bir tur kaydetmişlerdi. Diğer cadde pistlerinde de olduğu gibi ilk seansta pist oldukça tozlu ve kirliydi, dolayısıyla kaygandı.

Bundan dolayı birçok pilot özellikle ilk virajın ortasında ve çıkışında arka tarafı kaybettiği anlar yaşadı. Ayrıca genel olarak önden kayma sorunu vardı. Pilotlar turladıkça asfalt daha çok yol tuttu ve dereceler gelişti. Yine de pist, bu seansta genel olarak yeşildi. 

İlk 20 dakika ise oldukça sakin ve olaysız bir şekilde geçildi. Zirvede 1:34.776'lık derecesiyle McLaren pilotu Lando Norris vardı. İngiliz pilot turunu orta hamurla kaydetmişti. 

Onun arkasında ise turlarını sert lastikle kaydeden Sergio Perez, Lewis Hamilton, Carlos Sainz ve Charles Leclerc ilk 5'i tamamlıyordu. Max Verstappen ise altıncıydı. Hollandalı pilot ilk 20 dakikalık süreçte aracın önden kaymasından şikayet ediyordu. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Seansın orta noktasına gelirken ise Pierre Gasly yumuşak lastiklerle kaydedilen ilk zaman turunu attı ve Norris'in 0.2 saniye kadar arkasında ikinci sıraya çıktı. 

Tam diğer pilotlar da yumuşak lastiklerle turlarına başlayacaktı ki seansın ilk sarı bayrakları çıktı çünkü Singapur'da piste yine bir kertenkele girmişti. 

2016'da yine bu caddelerde Max Verstappen'in önünü kesen kertenkele, bu yıl geri döndü Hollandalı pilota "Merhaba" dedi. Yaklaşık 7 yıl sonra pistte yeniden bir kertenkele gören Verstappen de radyodan takıma durumu iletti ama bu sefer daha küçük bir kertenkele olduğunu söyledi. 

Verstappen'in yarış mühendisi GP ise "Belki de Godzilla'nın çocuğu olmuştur" diyerek esprili bir yanıt verdi. Bu davetsiz misafiri, seansın bitimine kadar birkaç kez daha pistte gördük ama herhangi bir sorun yaşanmadı. 

 

Bu ufak sarı bayrak periyodunun ardından seans devam etti ve yumuşak lastiklerle dereceler görmeye başladık. 

Bu denemelerin ardından Charles Leclerc, 1:33.350 ile ilk sıradaydı. Verstappen ise 0.126 saniye geride ikinciydi. Leclerc ilk 2 sektörde, Verstappen ise son sektörde daha hızlıydı. Norris, Perez ve Sainz ilk 5'i tamamlıyorlardı. 

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Bitime 12 dakika kala Ferrari'ler yumuşak lastiklerle bir kez daha tur attılar. Leclerc derecesini geliştiremedi, Sainz ikinci sıraya yükseldi. Ardından Norris de yumuşak lastiklerle bir tur daha attı, Verstappen ise yumuşak lastikle piste çıkmadı. 

Seansın geri kalan bölümünde Ferrari'leri ilk iki sıradan indirebilen olmadı ve Leclerc, 1:33.350'lik derecesiyle ilk antrenman seansını zirvede tamamladı. 

Diğer Ferrari'de Sainz, takım arkadaşının 0.078 saniye kadar arkasında ikinciydi. Max Verstappen ise 0.126 saniye kadar geride en hızlı üçüncü zamanı kaydetti. 

McLaren'da Lando Norris dördüncüydü, onu Mercedes pilotları takip etti: Hamilton beş, Russell altıncıydı. 

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Bu hafta sonu 250. Grand Prix'sine çıkmaya hazırlanan ve bu pistteki son yarışın galibi Sergio Perez yedinci sırayı aldı. 

Aston Martin'in güçlü pistlerinden birisi olması beklenen Singapur'da Fernando Alonso hafta sonuna 8. sırada başladı, takım arkadaşı Stroll ise 11. idi. 

Yuki Tsunoda ile Esteban Ocon ise ilk 10'u tamamladılar. Pierre Gasly on ikinci olurken onun arkasında Alexander Albon, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen ve Liam Lawson vardı. 

Seansın son sıraları ise Nico Hulkenberg, Guanyu Zhou, Oscar Piastri ve Logan Sargeant'a gitti.  

Seans sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25 1'33.350   195.252
2 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 24 +0.078 0.078 195.089
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 22 +0.126 0.048 194.989
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 24 +0.172 0.046 194.893
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 21 +0.190 0.018 194.855
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25 +0.345 0.155 194.533
7 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 22 +0.375 0.030 194.471
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 28 +0.624 0.249 193.955
9 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 25 +0.692 0.068 193.815
10 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 24 +0.716 0.024 193.766
11 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 25 +1.218 0.502 192.737
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 23 +1.289 0.071 192.592
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 19 +1.307 0.018 192.556
14 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 25 +1.452 0.145 192.261
15 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 23 +1.537 0.085 192.089
16 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 AlphaTauri Red Bull 27 +1.544 0.007 192.075
17 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 22 +1.635 0.091 191.891
18 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 25 +2.106 0.471 190.944
19 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22 +2.124 0.018 190.908
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 24 +2.428 0.304 190.302
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