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2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı?

RacingNews365'in özel haberine göre Red Bull, 2023 sezonunun ardından ödül parası olarak 140 milyon doları kasasına koydu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, 2nd position, George Russell, Mercedes F1 W14, 3rd position, on the grid at the end of the race

Formula 1'de takımlara dağıtılan para ödülü, kamuoyuna açıklanmasa da RacingNews365 bazı mali kayıtlara dayanarak tahminlerde bulundu.

F1'de elde edilen kârın yarısı takımlara dağıtılmakta olup, doğal olarak en büyük payı şampiyon olan takım alıyor.

Bu ödemeler 2017'de Liberty Media'nın sporun başına geçmesinden bu yana artırıldı ve mevcut Concorde Anlaşması paranın daha adil bir şekilde dağıtılması sağladı.

Elbette bazı takımlar bu para ödülü dışında ek bonuslar alıyor.

Örneğin, Ferrari'nin ilk günden beri F1'de yer aldığı için ekstra bir bonus alıyor. Bunun ödül havuzunun yaklaşık %5'i olduğu ve yılda yaklaşık 50 milyon dolara tekabül ettiği söyleniyor.

Son yıllarda başarılı olan takımlar da ekstra bonus alıyorlar.

Para ödülüne dönecek olursak; takımlar şampiyonluğunu elde eden takım -ödül havuzunun yaklaşık %14'ünü alırken, 10. olan takım %6'sını alıyor.

Kesin ödemeler bilinmemekle birlikte, yapılan görüşmeler ve analizlerden bu yılın para ödülü hakkında iyi bir tahmin yapmak mümkün.

Red Bull elbette bu sezonu tamamlamasının ardından en fazla para ödülü alan takım oldu. Max Verstappen tek başına takımlar şampiyonluğunu garantiledi ve takımının 140 milyon dolar para ödülü kazanmasını sağladı.

Haas, 10. bitirdiği hayal kırıklığı yaratan sezonda sadece 60 milyon dolar kazanabildi. Diğer 800 milyon dolar ise aşağıdaki gibi paylaştırıldı.

F1 2023 para ödülleri:

# Takım Para ödülü (dolar cinsinden) Para ödülü (pound cinsinden)
1. Red Bull 140 milyon dolar 111 milyon pound
2. Mercedes 131 milyon dolar 103 milyon pound
3. Ferrari 122 milyon dolar 97 milyon pound
4. McLaren 113 milyon dolar 89 milyon pound
5. Aston Martin 104 milyon dolar 82 milyon pound
6. Alpine 95 milyon dolar 75 milyon pound
7. Williams 87 milyon dolar 68 milyon pound
8. AlphaTauri 78 milyon dolar 62 milyon pound
9. Alfa Romeo 69 milyon dolar 54 milyon pound
10. Haas 60 milyon dolar 47 milyon pound
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