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2023 sezonunda toplam 170 ceza verilmiş

Auto Motor und Sport'a göre FIA, 2023 Formula 1 sezonunda toplamda 170 ceza vermiş.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Logan Sargeant, Williams FW45, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Yarış hakemleri, 2023 yılında takımlara ve sürücülere 170 ceza verdi. Bunların 73'ü zaman cezası, 44'ü para cezası, 14'ü grid cezası ve 17'si pit yolundan başlama cezasıydı. Geri kalan cezalar ise resmi uyarı niteliğindeydi.

44 para cezası FIA'ya 107 bin 900 euro gelir sağladı. Bu ücret 2021 (113.400 Avro) ve 2022 (116.800 Avro) yıllarından biraz daha az.

Bunların 76 bin eurosunu takımlar, 31 bin 900 eurosunu ise sürücüler ödedi. En fazla cezayı Williams ödedi; İngiliz ekip beş ayrı ceza nedeniyle 30 bin euro ödemek zorunda.

Sürücülerden Stroll ve Zhou beşer kez para cezasına çarptırıldı. Zhou 1.300 euro Lance ise 900 euro ödedi.

Lewis Hamilton pit yolunda hız yaptığı için 700 euro öderken, Katar'da hakemlerden izin almadan piste girdiği için 25 bin euro ödedi.

Cezaların çoğu beş ya da on saniyelik zaman cezası oldu. Spielberg'de 20 sürücü beş ya da on saniye ceza alırken, Katar'da bu sayı 12'ye çıktı.

Bu yıl pit yolundan başlayan isimler Valtteri Bottas, Sergio Perez (iki kez), Esteban Ocon, Nico Hulkenberg (üç kez), Charles Leclerc, Logan Sargeant (iki kez), Nyck de Vries, Kevin Magnussen (iki kez), Fernando Alonso, Lance Stroll (iki kez) ve Guanyu Zhou oldu.

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