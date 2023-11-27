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Formula 1 Abu Dabi GP
Haberler

2023 sezonunda hangi sürücüler takım arkadaşlarını mağlup etti?

2023 sezonu geçtiğimiz günlerde sona erdi. Sıralama turlarında bazı sürücüler takım arkadaşına büyük üstünlük kurarken, Alex Albon tüm sıralama seanslarını Logan Sargeant'ın önünde bitirerek harika bir işe imza attı.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Logan Sargeant, Williams FW45

Red Bull

Max Verstappen

25-3

(20-2 shootout olmadan)

Sergio Pérez
1 Bahrain Bahreyn

3

(+0,138 Q3)

15

(+20,231, teknik sorun)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

1

1

 Australia Avustralya

-

(zaman yok, kaza)

2

 Azerbaijan Azerbaycan

3

(+0,104 Q3)

3

(+0,143 SQ3)

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

2

9

(zaman yok, kırmızı bayrak)

 United States Miami

1

1

 Monaco Monaco

20

(+1,464 Q1, kaza)

1

 İspanya

11

(+0,574 Q2)

1

 Canada Kanada

12

(+1,867 Q2)

1

 Austria Avusturya

15

(+61,737 Q2, tur zamanı silindi)

1

 Austria Avusturya (shootout)

2

(+0,493 SQ3)

1

 United Kingdom Büyük Britanya

16

(+0,540 Q1)

2

 Hungary Macaristan

9

(+0,433 Q3)

1

 Belgium Belçika

3

(+0,877 Q3)

1

 Belgium Belçika (shootout)

8

(+0,905 SQ3)

1

 Netherlands Hollanda

7

(+1,313 Q3)

2

 Italy İtalya

5

(+0,381 Q3)

11

 Singapore Singapur

13

(+0,137 Q2)

1

 Japan Japonya

5

(+0,773 Q3)

1

 Qatar Katar

13

(+0,979 Q2)

3

 Qatar Katar (shootout)

8

(+0,736 SQ3)

6

 United States Amerika

9

(+0,092 Q3)

1

 United States Amerika (shootout)

7

(+0,102 SQ3)

3

 Mexico Meksika

5

(+0,160 Q3)

1

 Brazil Brezilya

9

(+1,594 Q3, sarı bayrak)

2

 Brazil Brezilya (shootout)

3

(+0,073 SQ3)

3

 United States Las Vegas

12

(+0,283 Q2)

1

 United Arab Emirates Abu Dhabi

9

(+0,726 Q3, tur zamanı silindi)

 

Ferrari

Charles Leclerc

18-10

(15-7 shootout olmadan)

Carlos Sainz
3 Bahrain Bahreyn 4
(+0,154 Q3)

2

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

5

(+0,511 Q3)

7

(+0,099 Q3)

 Australia Avustralya

5

1

 Azerbaijan Azerbaycan

4

(+0,813 Q3)

1

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

5

(+0,590 SQ3)

7

(+0,512 Q3, kaza yaptı)

 United States Miami

3

3

 Monaco Monaco

5

(+0,159 Q3)

19

(+0,668 Q1, teknik sorun)

 İspanya

2

11

(+0,759 Q2)

 Canada Kanada

8

2

 Austria Avusturya

3

(+0,142 Q3)

6

(+0,109 SQ3)

 Austria Avusturya (shootout)

5

4

 United Kingdom Büyük Britanya

5

(+0,012 Q3)

6

 Hungary Macaristan

11

(+0,123 Q2)

2

 Belgium Belçika

5

(+0,164 Q3)

4

(+0,170 SQ3)

 Belgium Belçika (shootout)

3

9

(+0,911 Q3, kaza yaptı)

 Netherlands Hollanda

6

3

(+0,067 Q3)

 Italy İtalya

1

3

(+0,079 Q3)

 Singapore Singapur

1

4

 Japan Japonya

6

(+0,308 Q3)

5

 Qatar Katar

12

(+0,249 Q2)

6

(+0,092 SQ3)

 Qatar Katar (shootout)

5

1

 United States Amerika

4

(+0,222 Q3)

2

 United States Amerika (shootout)

6

(+0,346 SQ3)

1

 Mexico Meksika

2

(+0,067 Q3)

2

 Brazil Brezilya

8

(+0,968 Q3)

7

 Brazil Brezilya (shootout)

9

(+0,049 SQ3)

1

 United States Las Vegas

2

(+0,044 Q3)

2

 United Arab Emirates Abu Dhabi

16

(+0,452 Q1)

 

Mercedes

United Kingdom George Russell

15-13

(11-11 shootout olmadan)

Lewis Hamilton
6 Bahrain Bahreyn

7

(+0,044 Q3)

4

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

8

(+0,366 Q3)

2

 Australia Avustralya

3

(+0,136 Q3)

11

(+0,004 Q2)

 Azerbaijan Azerbaycan

5

4

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

6

(+0,250 SQ3)

6

 United States Miami

13

(+0,232 Q2)

8

(+0,239 Q3)

 Monaco Monaco

6

12

(+0,448 Q2)

 İspanya

5

5

(+0,266 Q3)

 Canada Kanada

4

11

(+0,240 Q2)

 Austria Avusturya

5

15

 Austria Avusturya (shootout)

18

(+0,629 SQ1, tur zamanı silindi)

6

 United Kingdom Büyük Britanya

7

(+0,056 Q3)

18

(+0,450 Q1)

 Hungary Macaristan

1

8

(+0,718 Q3)

 Belgium Belçika

4

10

(+5,842 SQ3, sorun)

 Belgium Belçika (shootout)

7

3

 Netherlands Hollanda

13

(+0,531 Q2, yağmur)

4

 Italy İtalya

8

(+0,149 Q3)

2

 Singapore Singapur

5

(+0,429 Q3)

8

(+0,311 Q3)

 Japan Japonya

7

2

 Qatar Katar

3

(+0,086 Q3)

4

 Qatar Katar (shootout)

12

(+0,935 SQ2)

5

(+0,217 Q)

 United States Amerika

3

8

(+0,592 SQ3)

 United States Amerika (shootout)

3

8

(+0,220 Q3)

 Mexico Meksika

6

6

(+0,12 Q3)

 Brazil Brezilya

5

4

 Brazil Brezilya (shootout)

5

(+0,083 SQ3)

4

 United States Las Vegas

11

(+0,489 Q2)

4

 United Arab Emirates Abu Dhabi

11

(+0,356 Q2)

 

Alpine

 

Esteban Ocon

11-17

(8-14 shootout olmadan)

Pierre Gasly
9 Bahrain Bahreyn

20

(+0,673 Q1)
7 Saudi Arabia Suudi Arabistan

10

(+0,279 Q3)

11

(+0,194 Q2)

 Australia Avustralya

9

12

 Azerbaijan Azerbaycan

19

(+2,231 Q1, kaza)

13

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

19

(+2,518 SQ1, teknik sorun.)

8

(+1,094 Q3, kırmızı bayrak)

 United States Miami

5

4

 Monaco Monaco

7

(+0,380 Q3)

7

(+0,267 Q3)

 İspanya

4

6

 Canada Kanada

17

(+0,772 Q1, engellendi)

12

(+0,369 Q2)

 Austria Avusturya

9

9

 Austria Avusturya (shootout)

12

(+0,756 SQ2)

13

(+0,205 Q2)

 United Kingdom Büyük Britanya

10

12

 Hungary Macaristan

15

(+0,376 Q2)

15

(+2,701 Q2, yağmur)

 Belgium Belçika

12

9

(+0,794 SQ3)

 Belgium Belçika (shootout)

6

17

(+0,375 Q1, yağmur)

 Netherlands Hollanda

12

18

(+0"003 Q1)

 Italy İtalya

17

8

 Singapore Singapur

12

(+0,185 Q2)

14

(+0,077 Q2)

 Japan Japonya

12

8

(+0,210 Q3)

 Qatar Katar

7

10

 Qatar Katar (shootout)

11

(+0,176 SQ2)

8

(+0,065 Q3)

 United States Amerika

7

13

(+0,352 SQ2)

 United States Amerika (shootout)

10

16

(+0,135 Q1)

 Mexico Meksika

11

12

 Brazil Brezilya

13

(+0,005 Q2)

16

(+0,159 SQ1)

 Brazil Brezilya (shootout)

13

17

(+0,562 Q1)

 United States Las Vegas

5

12

(+0,313 Q2)

 United Arab Emirates Abu Dhabi

10

 

McLaren

 

Lando Norris

19-9

(15-7 shootout olmadan)

Australia Oscar Piastri

11

 Bahrain Bahreyn

18

(+0,349 Q1)

19

(+0,741 Q1, kaza)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

9

 

13

 Australia Avustralya

16

(+0,274 Q1)

7

 Azerbaijan Azerbaycan

10

(+0,330 Q3)

10

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

11

(+0,032 SQ2)

16

 United States Miami

19

(+0,090 Q1)

10

 Monaco Monaco

11

(+0,018 Q2)

3

 İspanya

10

(+0,880 Q3)

7

 Canada Kanada

9

(+3,303 Q3, kaza)

4

 Austria Avusturya

13

(+0,567 Q2)

3

 Austria Avusturya (shootout)

17

(+0,383 SQ1)

2

 United Kingdom Büyük Britanya

3

(+0,131 Q3)

3

 Hungary Macaristan

4

(+0,211 Q3)

7

(+0,304 Q3)

 Belgium Belçika

6

5

(+0,322 SQ3)

 Belgium Belçika (shootout)

2

2

 Netherlands Hollanda

8

(+0,834 Q3)

9

(+0,194 Q3)

 Italy İtalya

7

4

 Singapore Singapur

17

(+0,419 Q1, sarı bayrak)

3

(+0,035 Q3)

 Japan Japonya

2

10

(Zamanı yok)

 Qatar Katar

6

2

(+0,082 SQ3)

 Qatar Katar (shootout)

1

2

 United States Amerika

10

(+0,614 Q3)

4

 United States Amerika (shootout)

5

(+0,255 SQ3)

19

(+3,313 Q1, sarı bayrak)

 Mexico Meksika

7

7

 Brazil Brezilya

10

(kaza yaptı Q3, +0,309 Q2)

1

 Brazil Brezilya (shootout)

10

(+0,567 SQ3)

16

 United States Las Vegas

19

(+0,147 Q1)

5

(+0,034 Q3)

 United Arab Emirates Abu Dhabi

3

 

Alfa Romeo

Valtteri Bottas

19-9

(16-6 shootout olmadan)

China Zhou Guanyu
12 Bahrain Bahreyn 13
(+0,030 Q2)

14

(+0,207 Q2)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

12

19

(+0,174 Q1)

 Australia Avustralya

17

14

 Azerbaijan Azerbaycan

16

(+0,060 Q1)

17

(+0,175 SQ1)

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

16

10

 United States Miami

14

(+0,527 Q2)

15

 Monaco Monaco

19

(+0,485 Q1)

16

(+0,300 Q1)

 İspanya

13

15

 Canada Kanada

20

(+1,010 Q1)

14

 Austria Avusturya

17

(+0,055 Q1)

19

(+0,229 SQ1)

 Austria Avusturya (shootout)

16

15

 United Kingdom Büyük Britanya

18

(+0,385 Q1)

7

(+0,063 Q3)

 Hungary Macaristan

5

14

 Belgium Belçika

17

(+1,348 Q1, yağmur)

17

 Belgium Belçika (shootout)

19

(+0,479 SQ1, yağmur)

19

(+0,193 Q1, yağmur)

 Netherlands Hollanda

16

14

 Italy İtalya

16

(+0,141 Q1)

16

 Singapore Singapur

19

(+0,449 Q1)

16

 Japan Japonya

19

(+0,349 Q1)

9

 Qatar Katar

20

(+1,394 Q1)

13

 Qatar Katar (shootout)

15

(+28,210 SQ2, tur zamanı silindi)

13

(+0,160 Q2)

 United States Amerika

12

18

(+0,368 SQ1)

 United States Amerika (shootout)

15

9

 Mexico Meksika

10

(+0,018 Q3)

18

 Brazil Brezilya

20

(+0,320 Q1)

14

 Brazil Brezilya (shootout)

18

(+0,194 SQ1, kırmızı bayrak)

8

 United States Las Vegas

19

(+0,544 Q1)

18

 United Arab Emirates Abu Dhabi

19

(+0,371 Q1)

 

Aston Martin 

Fernando Alonso

25-3

(19-3 shootout olmadan)

Lance Stroll
5 Bahrain Bahreyn 8
(+0,500 Q3)

3

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

6

(+0,215 Q3)

4

 Australia Avustralya

6

(+0,169 Q3)

6

 Azerbaijan Azerbaycan

9

(+0,358 Q3)

8

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

9

(+0,054 SQ3)

2

 United States Miami

18

(+0,297 Q1)

2

 Monaco Monaco

14

(+0,516 Q2)

9

(+0,513 Q3)

 İspanya

6

3

 Canada Kanada

13

(+1,708 Q2)

7

(+0,074 Q3)

 Austria Avusturya

6

7

 Austria Avusturya (shootout)

8

(+0,089 SQ3)
9 United Kingdom Büyük Britanya

12

(+0,567 Q2)
8 Hungary Macaristan

14

(+0,443 Q2, tur zamanı silindi)
9 Belgium Belçika

10

(+0,998 Q3)

15

(SQ2'de zamanı yok)

 Belgium Belçika (shootout)

14

(zamanı yok SQ2, +1,422 SQ1, yağmur)

5

 Netherlands Hollanda

11

(+0,692 Q2, yağmur)

10

 Italy İtalya

20

(+0,817 Q1)

7

 Singapore Singapur

20

(+0,813 Q1, kaza)

10

 Japan Japonya

17

(+0,210 Q1)

4

 Qatar Katar

17

(+1,122 Q1)

9

 Qatar Katar (shootout)

16

(+0,913 SQ1)

17

 United States Amerika

19

(+0,321 Q1)

12

 United States Amerika (shootout)

14

(+0,094 SQ2)

13

 Mexico Meksika

18

(+0,379 Q1)

4

(+0,043 Q3)

 Brazil Brezilya

3

15

 Brazil Brezilya (shootout)

17

(+0,264 SQ1, kırmızı bayrak)

10

 United States Las Vegas

14

(+0,582 Q2)

7

 United Arab Emirates Abu Dhabi

13

(+0,291 Q2)

Haas

Denmark Kevin Magnussen

9-19

(7-15 shootout olmadan)

Nico Hülkenberg

17

(+0,788 Q1)

 Bahrain Bahreyn 10

13

(+0,066 Q2)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

11

14

(+0,717 Q2)

 Australia Avustralya

10

18

(+0,662 Q1, teknik sorun.)

 Azerbaijan Azerbaycan

17

14

(+0,526 SQ2)

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

12

4

 United States Miami

12

(+0,230 Q2)

17

 Monaco Monaco

18

(+0,009 Q1)

17

(+0,622 Q1)

 İspanya

8

14

(+1,373 Q2)

 Canada Kanada

2

19

(+0,251 Q1)

 Austria Avusturya

8

10

(+0,828 SQ3)

 Austria Avusturya (shootout)

4

20

(+1,179 Q1, motor sorunu)

 United Kingdom Büyük Britanya

11

19

(+0,511 Q1)

 Hungary Macaristan

10

13

 Belgium Belçika

20

(+3,146 Q1, yağmur)

18

 Belgium Belçika (shootout)

20

(zamanı yok)

18

(+0,301 Q1, yağmur)

 Netherlands Hollanda

15

19

(+0,249 Q1)

 Italy İtalya

13

6

 Singapore Singapur

9

(+0,233 Q3)

15

 Japan Japonya

18

(+0,323 Q1)

19

(+1,142 Q1)

 Qatar Katar

15

19

(+0,988 SQ1)

 Qatar Katar (shootout)

7

14

 United States Amerika

16

(+0,226 Q1)

17

(+0,173 SQ1)

 United States Amerika (shootout)

16

17

(+0,194 Q1)

 Mexico Meksika

12

14

(+0,176 Q2)

 Brazil Brezilya

11

11

 Brazil Brezilya (shootout)

12

(+0,025 SQ2)

9

 United States Las Vegas

13

(+0,315 Q2)

17

(+0,339 Q1)

 United Arab Emirates Abu Dhabi

8

AlphaTauri

Japan Yuki Tsunoda

10-2

(8-2 shootout olmadan)

Netherlands Nyck de Vries
14 Bahrain Bahreyn 19
(+0,721 Q1)
16 Saudi Arabia Suudi Arabistan

18

(+0,305 Q1)
12 Australia Avustralya

15

(+0,236 Q2)
8 Azerbaijan Azerbaycan

-

(zaman yok, kaza)
18 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

20

(+2,744 SQ1)

17

(+0,104 Q1)

 United States Miami

15

9

 Monaco Monaco

12

(+0,179 Q2)

15

(+0,394 Q2)

 İspanya

14

16

 Canada Kanada

18

(+0,391 Q1)

16

 Austria Avusturya

20

(+0,190 Q1)

13

 Austria Avusturya (shootout)

14

(+0,224 SQ2)

17

 United Kingdom Büyük Britanya

19

(+0,488 Q1)

Japan Yuki Tsunoda

5-5

(4-3 shootout olmadan)

Australia Daniel Ricciardo

17

(+0,013 Q1)

 Hungary Macaristan 13

11

 Belgium Belçika

19

(+3,115 Q1, yağmur)

16

(+0,391 Q1, yağmur)

 Belgium Belçika (shootout)

11

11

 United States Amerika

15

(+0,277 Q2)

19

(+0,208 SQ1)

 United States Amerika (shootout)

11

15

(+0,549 Q1)

 Mexico Meksika

4

16

 Brazil Brezilya

17

(+0,006 Q1)

6

 Brazil Brezilya (shootout)

8

(+0,103 SQ3)

20

(+1,764 Q1)

 United States Las Vegas

15

6

 United Arab Emirates Abu Dhabi

15

(+0,235 Q2)

Japan Yuki Tsunoda

4-2

(3-1 shootout olmadan)

New Zealand Liam Lawson

14

 Netherlands Hollanda

20

(+1,639 Q1, yağmur)

11

 Italy İtalya

12

(+0,164 Q2)

15

(zaman yok Q2)

 Singapore Singapur

10

9

 Japan Japonya

11

(+0,304 Q2)

11

 Qatar Katar

18

(+0,577 SQ1)

18

(+0,724 SQ1)

 Qatar Katar (shootout)

14

Williams

Thailand Alex Albon

28-0

(22-0 shootout olmadan)

United States Logan Sargeant

15

 Bahrain Bahreyn

16

(+0,191 Q1)

17

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

20

(+38,516 Q1)

8

 Australia Avustralya

18

(+0,595 Q1)

13

 Azerbaijan Azerbaycan

15

(+0,577 Q2)

7

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

15

(zaman yok, kaza SQ1)

11

 United States Miami

20

(+0,343 Q1)

13

 Monaco Monaco

16

(+0,407 Q1)

18

 İspanya

20

(+0,636 Q1)

10

 Canada Kanada

19

(+1,399 Q1)

10

 Austria Avusturya

18

(+0,275 Q1)

11

 Austria Avusturya (shootout)

20

(+0,534 SQ1)

8

 United Kingdom Büyük Britanya

14

(+0,964 Q2)

16

 Hungary Macaristan

20

(+0,331 Q1)

16

 Belgium Belçika

18

(+1,221 Q1, yağmur)

12

(SQ2'de zamanı yok)

 Belgium Belçika (shootout)

13

(SQ2, +0,833 SQ1, yağmur)

4

 Netherlands Hollanda

10

(+5,329 Q3, kaza yaptı)

6

 Italy İtalya

15

(+0,672 Q2)

14

 Singapore Singapur

18

(+0,584 Q1, kırmızı bayrak)

13

 Japan Japonya

20

(zaman yok, kaza Q1)

14

 Qatar Katar

16

(+0,092 Q1)

17

 Qatar Katar (shootout)

20

(+38,879 SQ1, tur zamanı silindi)

18

 United States Amerika

20

(+0,512 Q1)

9

 United States Amerika (shootout)

20

(+0,956 SQ1)

14

 Mexico Meksika

20

(Q1'de zamanı yok)

15

 Brazil Brezilya

19

(+0,414 Q1)

19

(kırmızı bayrak)

 Brazil Brezilya (shootout)

20

(+0,090 SQ1)

6

 United States Las Vegas

7

(+0,190 Q3)

14

 United Arab Emirates Abu Dhabi

20

(tur zamanı silindi) 
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Ezel Tan
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