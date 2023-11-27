2023 sezonunda hangi sürücüler takım arkadaşlarını mağlup etti?
2023 sezonu geçtiğimiz günlerde sona erdi. Sıralama turlarında bazı sürücüler takım arkadaşına büyük üstünlük kurarken, Alex Albon tüm sıralama seanslarını Logan Sargeant'ın önünde bitirerek harika bir işe imza attı.
Red Bull
|
|
25-3
(20-2 shootout olmadan)
|
Sergio Pérez
|1
|Bahreyn
|
3
(+0,138 Q3)
|
15
(+20,231, teknik sorun)
|Suudi Arabistan
|
1
|
1
|Avustralya
|
-
(zaman yok, kaza)
|
2
|Azerbaycan
|
3
(+0,104 Q3)
|
3
(+0,143 SQ3)
|Azerbaycan (shootout)
|
2
|
9
(zaman yok, kırmızı bayrak)
|Miami
|
1
|
1
|Monaco
|
20
(+1,464 Q1, kaza)
|
1
|İspanya
|
11
(+0,574 Q2)
|
1
|Kanada
|
12
(+1,867 Q2)
|
1
|Avusturya
|
15
(+61,737 Q2, tur zamanı silindi)
|
1
|Avusturya (shootout)
|
2
(+0,493 SQ3)
|
1
|Büyük Britanya
|
16
(+0,540 Q1)
|
2
|Macaristan
|
9
(+0,433 Q3)
|
1
|Belçika
|
3
(+0,877 Q3)
|
1
|Belçika (shootout)
|
8
(+0,905 SQ3)
|
1
|Hollanda
|
7
(+1,313 Q3)
|
2
|İtalya
|
5
(+0,381 Q3)
|
11
|Singapur
|
13
(+0,137 Q2)
|
1
|Japonya
|
5
(+0,773 Q3)
|
1
|Katar
|
13
(+0,979 Q2)
|
3
|Katar (shootout)
|
8
(+0,736 SQ3)
|
6
|Amerika
|
9
(+0,092 Q3)
|
1
|Amerika (shootout)
|
7
(+0,102 SQ3)
|
3
|Meksika
|
5
(+0,160 Q3)
|
1
|Brezilya
|
9
(+1,594 Q3, sarı bayrak)
|
2
|Brezilya (shootout)
|
3
(+0,073 SQ3)
|
3
|Las Vegas
|
12
(+0,283 Q2)
|
1
|Abu Dhabi
|
9
(+0,726 Q3, tur zamanı silindi)
Ferrari
|
|
18-10
(15-7 shootout olmadan)
|
Carlos Sainz
|3
|Bahreyn
|4
(+0,154 Q3)
|
2
|Suudi Arabistan
|
5
(+0,511 Q3)
|
7
(+0,099 Q3)
|Avustralya
|
5
|
1
|Azerbaycan
|
4
(+0,813 Q3)
|
1
|Azerbaycan (shootout)
|
5
(+0,590 SQ3)
|
7
(+0,512 Q3, kaza yaptı)
|Miami
|
3
|
3
|Monaco
|
5
(+0,159 Q3)
|
19
(+0,668 Q1, teknik sorun)
|İspanya
|
2
|
11
(+0,759 Q2)
|Kanada
|
8
|
2
|Avusturya
|
3
(+0,142 Q3)
|
6
(+0,109 SQ3)
|Avusturya (shootout)
|
5
|
4
|Büyük Britanya
|
5
(+0,012 Q3)
|
6
|Macaristan
|
11
(+0,123 Q2)
|
2
|Belçika
|
5
(+0,164 Q3)
|
4
(+0,170 SQ3)
|Belçika (shootout)
|
3
|
9
(+0,911 Q3, kaza yaptı)
|Hollanda
|
6
|
3
(+0,067 Q3)
|İtalya
|
1
|
3
(+0,079 Q3)
|Singapur
|
1
|
4
|Japonya
|
6
(+0,308 Q3)
|
5
|Katar
|
12
(+0,249 Q2)
|
6
(+0,092 SQ3)
|Katar (shootout)
|
5
|
1
|Amerika
|
4
(+0,222 Q3)
|
2
|Amerika (shootout)
|
6
(+0,346 SQ3)
|
1
|Meksika
|
2
(+0,067 Q3)
|
2
|Brezilya
|
8
(+0,968 Q3)
|
7
|Brezilya (shootout)
|
9
(+0,049 SQ3)
|
1
|Las Vegas
|
2
(+0,044 Q3)
|
2
|Abu Dhabi
|
16
(+0,452 Q1)
Mercedes
|
|
15-13
(11-11 shootout olmadan)
|
|6
|Bahreyn
|
7
(+0,044 Q3)
|
4
|Suudi Arabistan
|
8
(+0,366 Q3)
|
2
|Avustralya
|
3
(+0,136 Q3)
|
11
(+0,004 Q2)
|Azerbaycan
|
5
|
4
|Azerbaycan (shootout)
|
6
(+0,250 SQ3)
|
6
|Miami
|
13
(+0,232 Q2)
|
8
(+0,239 Q3)
|Monaco
|
6
|
12
(+0,448 Q2)
|İspanya
|
5
|
5
(+0,266 Q3)
|Kanada
|
4
|
11
(+0,240 Q2)
|Avusturya
|
5
|
15
|Avusturya (shootout)
|
18
(+0,629 SQ1, tur zamanı silindi)
|
6
|Büyük Britanya
|
7
(+0,056 Q3)
|
18
(+0,450 Q1)
|Macaristan
|
1
|
8
(+0,718 Q3)
|Belçika
|
4
|
10
(+5,842 SQ3, sorun)
|Belçika (shootout)
|
7
|
3
|Hollanda
|
13
(+0,531 Q2, yağmur)
|
4
|İtalya
|
8
(+0,149 Q3)
|
2
|Singapur
|
5
(+0,429 Q3)
|
8
(+0,311 Q3)
|Japonya
|
7
|
2
|Katar
|
3
(+0,086 Q3)
|
4
|Katar (shootout)
|
12
(+0,935 SQ2)
|
5
(+0,217 Q)
|Amerika
|
3
|
8
(+0,592 SQ3)
|Amerika (shootout)
|
3
|
8
(+0,220 Q3)
|Meksika
|
6
|
6
(+0,12 Q3)
|Brezilya
|
5
|
4
|Brezilya (shootout)
|
5
(+0,083 SQ3)
|
4
|Las Vegas
|
11
(+0,489 Q2)
|
4
|Abu Dhabi
|
11
(+0,356 Q2)
Alpine
|
|
11-17
(8-14 shootout olmadan)
|
|9
|Bahreyn
|
20
(+0,673 Q1)
|7
|Suudi Arabistan
|
10
(+0,279 Q3)
|
11
(+0,194 Q2)
|Avustralya
|
9
|
12
|Azerbaycan
|
19
(+2,231 Q1, kaza)
|
13
|Azerbaycan (shootout)
|
19
(+2,518 SQ1, teknik sorun.)
|
8
(+1,094 Q3, kırmızı bayrak)
|Miami
|
5
|
4
|Monaco
|
7
(+0,380 Q3)
|
7
(+0,267 Q3)
|İspanya
|
4
|
6
|Kanada
|
17
(+0,772 Q1, engellendi)
|
12
(+0,369 Q2)
|Avusturya
|
9
|
9
|Avusturya (shootout)
|
12
(+0,756 SQ2)
|
13
(+0,205 Q2)
|Büyük Britanya
|
10
|
12
|Macaristan
|
15
(+0,376 Q2)
|
15
(+2,701 Q2, yağmur)
|Belçika
|
12
|
9
(+0,794 SQ3)
|Belçika (shootout)
|
6
|
17
(+0,375 Q1, yağmur)
|Hollanda
|
12
|
18
(+0"003 Q1)
|İtalya
|
17
|
8
|Singapur
|
12
(+0,185 Q2)
|
14
(+0,077 Q2)
|Japonya
|
12
|
8
(+0,210 Q3)
|Katar
|
7
|
10
|Katar (shootout)
|
11
(+0,176 SQ2)
|
8
(+0,065 Q3)
|Amerika
|
7
|
13
(+0,352 SQ2)
|Amerika (shootout)
|
10
|
16
(+0,135 Q1)
|Meksika
|
11
|
12
|Brezilya
|
13
(+0,005 Q2)
|
16
(+0,159 SQ1)
|Brezilya (shootout)
|
13
|
17
(+0,562 Q1)
|Las Vegas
|
5
|
12
(+0,313 Q2)
|Abu Dhabi
|
10
McLaren
|
|
19-9
(15-7 shootout olmadan)
|
|
11
|Bahreyn
|
18
(+0,349 Q1)
|
19
(+0,741 Q1, kaza)
|Suudi Arabistan
|
9
|
13
|Avustralya
|
16
(+0,274 Q1)
|
7
|Azerbaycan
|
10
(+0,330 Q3)
|
10
|Azerbaycan (shootout)
|
11
(+0,032 SQ2)
|
16
|Miami
|
19
(+0,090 Q1)
|
10
|Monaco
|
11
(+0,018 Q2)
|
3
|İspanya
|
10
(+0,880 Q3)
|
7
|Kanada
|
9
(+3,303 Q3, kaza)
|
4
|Avusturya
|
13
(+0,567 Q2)
|
3
|Avusturya (shootout)
|
17
(+0,383 SQ1)
|
2
|Büyük Britanya
|
3
(+0,131 Q3)
|
3
|Macaristan
|
4
(+0,211 Q3)
|
7
(+0,304 Q3)
|Belçika
|
6
|
5
(+0,322 SQ3)
|Belçika (shootout)
|
2
|
2
|Hollanda
|
8
(+0,834 Q3)
|
9
(+0,194 Q3)
|İtalya
|
7
|
4
|Singapur
|
17
(+0,419 Q1, sarı bayrak)
|
3
(+0,035 Q3)
|Japonya
|
2
|
10
(Zamanı yok)
|Katar
|
6
|
2
(+0,082 SQ3)
|Katar (shootout)
|
1
|
2
|Amerika
|
10
(+0,614 Q3)
|
4
|Amerika (shootout)
|
5
(+0,255 SQ3)
|
19
(+3,313 Q1, sarı bayrak)
|Meksika
|
7
|
7
|Brezilya
|
10
(kaza yaptı Q3, +0,309 Q2)
|
1
|Brezilya (shootout)
|
10
(+0,567 SQ3)
|
16
|Las Vegas
|
19
(+0,147 Q1)
|
5
(+0,034 Q3)
|Abu Dhabi
|
3
Alfa Romeo
|
|
19-9
(16-6 shootout olmadan)
|
Zhou Guanyu
|12
|Bahreyn
|13
(+0,030 Q2)
|
14
(+0,207 Q2)
|Suudi Arabistan
|
12
|
19
(+0,174 Q1)
|Avustralya
|
17
|
14
|Azerbaycan
|
16
(+0,060 Q1)
|
17
(+0,175 SQ1)
|Azerbaycan (shootout)
|
16
|
10
|Miami
|
14
(+0,527 Q2)
|
15
|Monaco
|
19
(+0,485 Q1)
|
16
(+0,300 Q1)
|İspanya
|
13
|
15
|Kanada
|
20
(+1,010 Q1)
|
14
|Avusturya
|
17
(+0,055 Q1)
|
19
(+0,229 SQ1)
|Avusturya (shootout)
|
16
|
15
|Büyük Britanya
|
18
(+0,385 Q1)
|
7
(+0,063 Q3)
|Macaristan
|
5
|
14
|Belçika
|
17
(+1,348 Q1, yağmur)
|
17
|Belçika (shootout)
|
19
(+0,479 SQ1, yağmur)
|
19
(+0,193 Q1, yağmur)
|Hollanda
|
16
|
14
|İtalya
|
16
(+0,141 Q1)
|
16
|Singapur
|
19
(+0,449 Q1)
|
16
|Japonya
|
19
(+0,349 Q1)
|
9
|Katar
|
20
(+1,394 Q1)
|
13
|Katar (shootout)
|
15
(+28,210 SQ2, tur zamanı silindi)
|
13
(+0,160 Q2)
|Amerika
|
12
|
18
(+0,368 SQ1)
|Amerika (shootout)
|
15
|
9
|Meksika
|
10
(+0,018 Q3)
|
18
|Brezilya
|
20
(+0,320 Q1)
|
14
|Brezilya (shootout)
|
18
(+0,194 SQ1, kırmızı bayrak)
|
8
|Las Vegas
|
19
(+0,544 Q1)
|
18
|Abu Dhabi
|
19
(+0,371 Q1)
Aston Martin
|
|
25-3
(19-3 shootout olmadan)
|
|5
|Bahreyn
|8
(+0,500 Q3)
|
3
|Suudi Arabistan
|
6
(+0,215 Q3)
|
4
|Avustralya
|
6
(+0,169 Q3)
|
6
|Azerbaycan
|
9
(+0,358 Q3)
|
8
|Azerbaycan (shootout)
|
9
(+0,054 SQ3)
|
2
|Miami
|
18
(+0,297 Q1)
|
2
|Monaco
|
14
(+0,516 Q2)
|
9
(+0,513 Q3)
|İspanya
|
6
|
3
|Kanada
|
13
(+1,708 Q2)
|
7
(+0,074 Q3)
|Avusturya
|
6
|
7
|Avusturya (shootout)
|
8
(+0,089 SQ3)
|9
|Büyük Britanya
|
12
(+0,567 Q2)
|8
|Macaristan
|
14
(+0,443 Q2, tur zamanı silindi)
|9
|Belçika
|
10
(+0,998 Q3)
|
15
(SQ2'de zamanı yok)
|Belçika (shootout)
|
14
(zamanı yok SQ2, +1,422 SQ1, yağmur)
|
5
|Hollanda
|
11
(+0,692 Q2, yağmur)
|
10
|İtalya
|
20
(+0,817 Q1)
|
7
|Singapur
|
20
(+0,813 Q1, kaza)
|
10
|Japonya
|
17
(+0,210 Q1)
|
4
|Katar
|
17
(+1,122 Q1)
|
9
|Katar (shootout)
|
16
(+0,913 SQ1)
|
17
|Amerika
|
19
(+0,321 Q1)
|
12
|Amerika (shootout)
|
14
(+0,094 SQ2)
|
13
|Meksika
|
18
(+0,379 Q1)
|
4
(+0,043 Q3)
|Brezilya
|
3
|
15
|Brezilya (shootout)
|
17
(+0,264 SQ1, kırmızı bayrak)
|
10
|Las Vegas
|
14
(+0,582 Q2)
|
7
|Abu Dhabi
|
13
(+0,291 Q2)
Haas
|
|
9-19
(7-15 shootout olmadan)
|
Nico Hülkenberg
|
17
(+0,788 Q1)
|Bahreyn
|10
|
13
(+0,066 Q2)
|Suudi Arabistan
|
11
|
14
(+0,717 Q2)
|Avustralya
|
10
|
18
(+0,662 Q1, teknik sorun.)
|Azerbaycan
|
17
|
14
(+0,526 SQ2)
|Azerbaycan (shootout)
|
12
|
4
|Miami
|
12
(+0,230 Q2)
|
17
|Monaco
|
18
(+0,009 Q1)
|
17
(+0,622 Q1)
|İspanya
|
8
|
14
(+1,373 Q2)
|Kanada
|
2
|
19
(+0,251 Q1)
|Avusturya
|
8
|
10
(+0,828 SQ3)
|Avusturya (shootout)
|
4
|
20
(+1,179 Q1, motor sorunu)
|Büyük Britanya
|
11
|
19
(+0,511 Q1)
|Macaristan
|
10
|
13
|Belçika
|
20
(+3,146 Q1, yağmur)
|
18
|Belçika (shootout)
|
20
(zamanı yok)
|
18
(+0,301 Q1, yağmur)
|Hollanda
|
15
|
19
(+0,249 Q1)
|İtalya
|
13
|
6
|Singapur
|
9
(+0,233 Q3)
|
15
|Japonya
|
18
(+0,323 Q1)
|
19
(+1,142 Q1)
|Katar
|
15
|
19
(+0,988 SQ1)
|Katar (shootout)
|
7
|
14
|Amerika
|
16
(+0,226 Q1)
|
17
(+0,173 SQ1)
|Amerika (shootout)
|
16
|
17
(+0,194 Q1)
|Meksika
|
12
|
14
(+0,176 Q2)
|Brezilya
|
11
|
11
|Brezilya (shootout)
|
12
(+0,025 SQ2)
|
9
|Las Vegas
|
13
(+0,315 Q2)
|
17
(+0,339 Q1)
|Abu Dhabi
|
8
AlphaTauri
|
|
10-2
(8-2 shootout olmadan)
|
Nyck de Vries
|14
|Bahreyn
|19
(+0,721 Q1)
|16
|Suudi Arabistan
|
18
(+0,305 Q1)
|12
|Avustralya
|
15
(+0,236 Q2)
|8
|Azerbaycan
|
-
(zaman yok, kaza)
|18
|Azerbaycan (shootout)
|
20
(+2,744 SQ1)
|
17
(+0,104 Q1)
|Miami
|
15
|
9
|Monaco
|
12
(+0,179 Q2)
|
15
(+0,394 Q2)
|İspanya
|
14
|
16
|Kanada
|
18
(+0,391 Q1)
|
16
|Avusturya
|
20
(+0,190 Q1)
|
13
|Avusturya (shootout)
|
14
(+0,224 SQ2)
|
17
|Büyük Britanya
|
19
(+0,488 Q1)
|
Yuki Tsunoda
|
5-5
(4-3 shootout olmadan)
|
|
17
(+0,013 Q1)
|Macaristan
|13
|
11
|Belçika
|
19
(+3,115 Q1, yağmur)
|
16
(+0,391 Q1, yağmur)
|Belçika (shootout)
|
11
|
11
|Amerika
|
15
(+0,277 Q2)
|
19
(+0,208 SQ1)
|Amerika (shootout)
|
11
|
15
(+0,549 Q1)
|Meksika
|
4
|
16
|Brezilya
|
17
(+0,006 Q1)
|
6
|Brezilya (shootout)
|
8
(+0,103 SQ3)
|
20
(+1,764 Q1)
|Las Vegas
|
15
|
6
|Abu Dhabi
|
15
(+0,235 Q2)
|
Yuki Tsunoda
|
4-2
(3-1 shootout olmadan)
|
|
14
|Hollanda
|
20
(+1,639 Q1, yağmur)
|
11
|İtalya
|
12
(+0,164 Q2)
|
15
(zaman yok Q2)
|Singapur
|
10
|
9
|Japonya
|
11
(+0,304 Q2)
|
11
|Katar
|
18
(+0,577 SQ1)
|
18
(+0,724 SQ1)
|Katar (shootout)
|
14
Williams
|
Alex Albon
|
28-0
(22-0 shootout olmadan)
|
|
15
|Bahreyn
|
16
(+0,191 Q1)
|
17
|Suudi Arabistan
|
20
(+38,516 Q1)
|
8
|Avustralya
|
18
(+0,595 Q1)
|
13
|Azerbaycan
|
15
(+0,577 Q2)
|
7
|Azerbaycan (shootout)
|
15
(zaman yok, kaza SQ1)
|
11
|Miami
|
20
(+0,343 Q1)
|
13
|Monaco
|
16
(+0,407 Q1)
|
18
|İspanya
|
20
(+0,636 Q1)
|
10
|Kanada
|
19
(+1,399 Q1)
|
10
|Avusturya
|
18
(+0,275 Q1)
|
11
|Avusturya (shootout)
|
20
(+0,534 SQ1)
|
8
|Büyük Britanya
|
14
(+0,964 Q2)
|
16
|Macaristan
|
20
(+0,331 Q1)
|
16
|Belçika
|
18
(+1,221 Q1, yağmur)
|
12
(SQ2'de zamanı yok)
|Belçika (shootout)
|
13
(SQ2, +0,833 SQ1, yağmur)
|
4
|Hollanda
|
10
(+5,329 Q3, kaza yaptı)
|
6
|İtalya
|
15
(+0,672 Q2)
|
14
|Singapur
|
18
(+0,584 Q1, kırmızı bayrak)
|
13
|Japonya
|
20
(zaman yok, kaza Q1)
|
14
|Katar
|
16
(+0,092 Q1)
|
17
|Katar (shootout)
|
20
(+38,879 SQ1, tur zamanı silindi)
|
18
|Amerika
|
20
(+0,512 Q1)
|
9
|Amerika (shootout)
|
20
(+0,956 SQ1)
|
14
|Meksika
|
20
(Q1'de zamanı yok)
|
15
|Brezilya
|
19
(+0,414 Q1)
|
19
(kırmızı bayrak)
|Brezilya (shootout)
|
20
(+0,090 SQ1)
|
6
|Las Vegas
|
7
(+0,190 Q3)
|
14
|Abu Dhabi
|
20
(tur zamanı silindi)
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