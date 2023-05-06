2023 sezonunda en çok Zhou geçiş yapmış
2023 Formula 1 sezonunda en çok geçiş yapan Formula 1 pilotu Alfa Romeo'dan Zhou Guanyu oldu.
Yapılan ataklar genellikle sürücünün başlangıç pozisyonuna ve aracın temposuna bağlıdır. Bu tabloda genellikle gridin önünde yer alan isimler daha geride yer alırlar, geriden başlayanlar ise öne çıkarlar.
Bu istatistikte, sürücünün tur sonunda pozisyon değişimlerine bakıldı ve buna göre Zhou Guanyu, ilk dört yarışta toplam 29 geçiş yaparak zirvede yer aldı.
Çinli sürücüsü 24 atakla Kevin Magnussen, 22 atakla Pierre Gasly ve 20 atakla Oscar Piastri takip ediyor.
En iyi dört takıma bakıldığında en çok geçişi 14'er atakla Sergio Perez ve Max Verstappen yapmış durumda.
Listenin gerisinde ise toplam sekiz atak yapan Charles Leclerc, Esteban Ocon, Carlos Sainz ve Nico Hulkenberg yer alıyor.
|Pilot
|Geçiş sayısı
|Guanyu Zhou
|29
|Kevin Magnussen
|24
|Pierre Gasly
|22
|Oscar Piastri
|20
|Alex Albon, Valtteri Bottas, Nyck de Vries
|16
|Lando Norris, Yuki Tsunoda
|15
|Sergio Perez, Logan Sargeant, Max Verstappen
|14
|George Russell, Lance Stroll
|13
|Lewis Hamilton
|11
|Fernando Alonso
|10
|Charles Leclerc, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg
|8
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