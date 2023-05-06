2023 sezonunda en çok Zhou geçiş yapmış

Yapılan ataklar genellikle sürücünün başlangıç ​​pozisyonuna ve aracın temposuna bağlıdır. Bu tabloda genellikle gridin önünde yer alan isimler daha geride yer alırlar, geriden başlayanlar ise öne çıkarlar.

Bu istatistikte, sürücünün tur sonunda pozisyon değişimlerine bakıldı ve buna göre Zhou Guanyu, ilk dört yarışta toplam 29 geçiş yaparak zirvede yer aldı.

Çinli sürücüsü 24 atakla Kevin Magnussen, 22 atakla Pierre Gasly ve 20 atakla Oscar Piastri takip ediyor.

En iyi dört takıma bakıldığında en çok geçişi 14'er atakla Sergio Perez ve Max Verstappen yapmış durumda.

Listenin gerisinde ise toplam sekiz atak yapan Charles Leclerc, Esteban Ocon, Carlos Sainz ve Nico Hulkenberg yer alıyor.

Bu yıl en çok geçiş yapan isimler:

Pilot Geçiş sayısı Guanyu Zhou 29 Kevin Magnussen 24 Pierre Gasly 22 Oscar Piastri 20 Alex Albon, Valtteri Bottas, Nyck de Vries 16 Lando Norris, Yuki Tsunoda 15 Sergio Perez, Logan Sargeant, Max Verstappen 14 George Russell, Lance Stroll 13 Lewis Hamilton 11 Fernando Alonso 10 Charles Leclerc, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg 8