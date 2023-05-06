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2023 sezonunda en çok Zhou geçiş yapmış

2023 Formula 1 sezonunda en çok geçiş yapan Formula 1 pilotu Alfa Romeo'dan Zhou Guanyu oldu.

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Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Yapılan ataklar genellikle sürücünün başlangıç ​​pozisyonuna ve aracın temposuna bağlıdır. Bu tabloda genellikle gridin önünde yer alan isimler daha geride yer alırlar, geriden başlayanlar ise öne çıkarlar.

Bu istatistikte, sürücünün tur sonunda pozisyon değişimlerine bakıldı ve buna göre Zhou Guanyu, ilk dört yarışta toplam 29 geçiş yaparak zirvede yer aldı.

Çinli sürücüsü 24 atakla Kevin Magnussen, 22 atakla Pierre Gasly ve 20 atakla Oscar Piastri takip ediyor.

En iyi dört takıma bakıldığında en çok geçişi 14'er atakla Sergio Perez ve Max Verstappen yapmış durumda.

Listenin gerisinde ise toplam sekiz atak yapan Charles Leclerc, Esteban Ocon, Carlos Sainz ve Nico Hulkenberg yer alıyor.

Bu yıl en çok geçiş yapan isimler:
Pilot Geçiş sayısı
Guanyu Zhou 29
Kevin Magnussen 24
Pierre Gasly 22
Oscar Piastri 20
Alex Albon, Valtteri Bottas, Nyck de Vries 16
Lando Norris, Yuki Tsunoda 15
Sergio Perez, Logan Sargeant, Max Verstappen 14
George Russell, Lance Stroll 13
Lewis Hamilton 11
Fernando Alonso 10
Charles Leclerc, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg 8
Bilgiler F1News'e aittir.
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