2023 sezonunun en dayanıklı lastiği C2 olmuş
Pirelli'nin açıkladığı verilere göre 2023'ün en dayanıklı lastiği C2 hamuru oldu.
Formula 1'in tek lastik tedarikçisi Pirelli, bu yıl C0, C1, C2, C3, C4 ve C5 hamurlarını kullanma kararı almıştı.
Bu yılın en sert hamuru olan C0, yarışlarda hiç kullanılmadı ve bu nedenle gelecek sezon bu hamurun kaldırılmasına karar verildi.
Yıl boyunca takımlar hem çok dayanıklı hem de çok yönlü olmasından ötürü en çok C2 ve C3 lastikleri kullanmaya çalıştılar.
C2 lastikle atılan en uzun mesafe 302.575 km ile C2 hamur olurken, C3 lastikle atılan en uzun mesafe 300.150 km oldu.
En hızlı aşınan lastik elbette C5'ti; bu lastikle atılan en uzun mesafe 102.051 km oldu.
Kullanılan lastiklerin en serti olan C1 ile atılan en uzun mesafe 188.480 km oldu. Ancak bu, lastiğin dayanıklılığından ziyade stratejiyle ilgiliydi.
C4 lastikle atılan en uzun bölüm ise 212.730 km sürdü.
Yağmur lastiklerine bakıldığında ise, bu lastiklerle daha kısa stintler atıldığı görüldü.
Yeşil logolu geçiş lastiğiyle 102.051 km atılırken, mavi logolu yağmur lastiğiyle atılan en uzun bölüm 56.729 km sürdü.
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