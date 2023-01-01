2023 sezonu, Ferrari'nin teknik departmanı için önemli olabilir

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Ferrari, Aralık ayında Ferrari F1 takımının başında yer alan Mattia Binotto ile yollarını ayırdığını ve yerini Alfa Romeo Sauber'den deneyimli Frederic Vasseur'ün alacağını doğruladı.

Bu ses getiren değişimin ardından İtalyan ekip, '675' olarak bilinen 2023 aracı üzerinde aylardır çalışmakta olan teknik ekipte değişiklik yapmamayı seçti.

Şahlanan At'ın hedefi, özellikle 2017, 2018 ve 2022 gibi, Ferrari'nin dünya şampiyonluğuna en çok yaklaştığı yıllarda zayıf bir nokta olan araç gelişimi ve güncelleme konularına çözüm bulmak.

La Gazzetta dello Sport'un bugünkü sayısında Gianluca Gasparini, 2023 sezonunun Vasseur'den çok, 'Binotto'nun adamları' olarak tanımlanan teknik ekip için önemli olacağını iddia etti.

Sergio Marchionne'nin istediği yatay organizasyonla artık Ferrari'nin tek bir teknik direktörü bulunmuyor. Bunun yerine Enrico Cardile şasiden, David Sanchez aerodinami departmanından ve Enrico Gualtieri de güç ünitesinden sorumlu.

Milan gazetesi, bu isimler hakkında "Uzun süredir birlikte çalışıyorlar ve birbirine sıkı sıkıya bağlılar" şeklinde tanımladı.

Fakat gazete, 2022 yılında yaşanan gelişim eksikliğinin "fikir eksikliğinden" kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü.

Dolayısıyla 2023'te hem ileriye doğru iyi bir adım atmaları hem de sezon boyunca aracı sürekli olarak geliştirmeleri gerekecek. Bunun için de yeni fikirler ortaya koyup, Vasseur'ü tatmin etmeleri gerekiyor.