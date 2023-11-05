2023 Brezilya GP öncesi: Yarış gridi
Max Verstappen, pazar günkü yarışa ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Charles Leclerc olacak.
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2
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|1
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Max Verstappen
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4
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Fernando Alonso
|3
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Lance Stroll
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6
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|5
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8
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George Russell
|7
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Carlos Sainz
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10
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Oscar Piastri
|9
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Sergio Pérez
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12
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Kevin Magnussen
|11
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Nico Hülkenberg
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14
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|13
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16
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|15
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Pierre Gasly
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18
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|17
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Daniel Ricciardo
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20
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Zhou Guanyu
|19
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Logan Sargeant
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