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Formula 1 Brezilya GP
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2023 Brezilya GP öncesi: Yarış gridi

Max Verstappen, pazar günkü yarışa ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Charles Leclerc olacak.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Aston Martin)

3

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

5

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

7

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Oscar Piastri
(McLaren)

9

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Kevin Magnussen
(Haas)

11

  Nico Hülkenberg
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

13

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

15

  Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

17

  Daniel Ricciardo
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)

19

  Logan Sargeant
(Williams)



 

 
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