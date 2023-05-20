2023 Monako GP'nin yayın işlerini FOM yapacak

Şimdiye kadar, ikonik yarışlardan birisi olan Monako GP için yayın işleri yerel istasyon Tele Monte Carlo tarafından sağlanıyordu. Bu, eskiden yerel yarışların o ülkeye ait bir kanal tarafından yapılmasının miraslarından birisiydi.

1990'larda ITV, RTL ve Rai kanalları sırasıyla Britanya, Almanya ve İtalya yarışlarının yayınlarından sorumlu oluyordu. Böylece bu kanallar, kendi pilotları ve takımlarını daha fazla ön plana çıkarabiliyordu.

Ancak son senelerde F1, Biggin Hill'de kendi yayın tesisini kurdu ve teknolojik açıdan alt yapısını güçlendirdi. Buna karşı yerel yayıncıların, kamera ve donanımları eksik kalmaya başladı.

Böyle olunca F1, yerel kanalların yayın yapmaları kaldırdı ve kendi yayınını oluşturarak kanallara sunmaya başladı. Bu sayede yarışları televizyondan izleyen seyirciler, her zaman aynı seviyede, istikrarlı yayınlar izlemeye başladılar.

Sky Sports F1 gibi yerel yayıncılar da ortak yayını alıyorlar ancak yayınlarını analiz ve özel içeriklerle zenginleştiriyorlar.

Yerel yayıncıya sahip ülkelerden birisi Japonya'ydı. Eskiden Fuji TV Japonya GP'nin yayınlarından sorumluydu ancak bu anlaşma 2011'de sona erdi.

Japonya'nın ardından bunu yapan tek ülke Monako kalmıştı. Israrcı tutumuyla Monako, bu seneye kadar yayın işlerini elinde tutmayı başardı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mirror ve Motorsport Broadcasting'in haberine göre Formula 1, son senelerde Monako GP yayınlarının televizyonda diğer yarışlara göre çok amatör göründüğü şikayetleri üzerine devreye girdi ve bu seneden itibaren Monako GP'nin yayınları FOM kontrolünde olacak.

Bu sayede Monako GP yayınlarının daha profesyonel olması bekleniyor.

2021'de Monako GP yayıncıları, Sebastian Vettel ve Pierre Gasly arasında Beau Rivage ve Massenet arasındaki mücadeleyi göstermeyip Lance Stroll'un Yüzme Havuzu bölgesinde genişten dönmesini göstermesi nedeniyle eleştirilmişti.

Bu gelişmeyle birlikte F1, tarihinde ilk defa şampiyona içerisinde yer alan tüm yarışların yayınını yapmış olacak.

Bu kapsamda Monako GP'de yeni kamera açıları görme ihtimali ortaya çıkıyor.