2023 Monako GP öncesi: Yarış gridi
2023 Monako Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Fernando Alonso olacak.
|
2
|
Fernando Alonso
|1
|
Max Verstappen
|
4
|
Carlos Sainz
|3
|
Esteban Ocon
|
6
|
Charles Leclerc (P) +3
|5
|
Lewis Hamilton
|
8
|
George Russell
|7
|
Pierre Gasly
|
10
|
Lando Norris
|9
|
Yuki Tsunoda
|
12
|
Nyck de Vries
|11
|
Oscar Piastri
|
14
|
Lance Stroll
|13
|
Alexander Albon
|
16
|
Logan Sargeant
|15
|
Valtteri Bottas
|
18
|
Nico Hülkenberg
|17
|
Kevin Magnussen
|
20
|
Sergio Pérez
|19
|
Zhou Guanyu
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