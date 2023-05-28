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Formula 1 / Monako GP Sonuçlar

2023 Monako GP öncesi: Yarış gridi

2023 Monako Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Fernando Alonso olacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Top three Qualifiers Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Aston Martin)

1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

 3

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 

  Charles Leclerc (P) +3
 (Ferrari)

 5

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

7

  Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

9

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Nyck de Vries
(AlphaTauri)

11

  Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

13

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Logan Sargeant
(Williams)

15

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Nico Hülkenberg
(Haas)

17

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

19

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)



 

 
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