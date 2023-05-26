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Formula 1 / Monako GP Haberler

2023 Monako GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Formula 1 sezonu, bu hafta sonu (26-28 Mayıs) gerçekleştirilecek olan Monako Grand Prix'si ile devam ediyor. Peki 2023 Monako GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Normal şartlarda geçtiğimiz hafta sonu Imola'da gerçekleştirilmesi yarışın sel felaketi nedeniyle iptal edilmesinin ardından, F1 padoğu ara vermeden Monako'ya geldi. 

Formula 1 takviminin göz bebeği Monako, 2023 F1 sezonunun 6. yarışına ev sahipliği yapacak.

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Motor sporları tarihinin belki de en ikonik pistlerinden birine ev sahipliği yapan Monako GP; hareketli sosyal hayatı, marinası ve meşhur kumarhaneleri ile birlikte pist dışında da büyük bir cazibe ve çekiciliğe sahip. Bu yüzden de ''Herkesin kazanmak istediği yarış'' olarak da biliniyor. 

Peki bu prestijli yarış öncesinde şampiyonada durum nasıl? 

Son yarışın galibi Max Verstappen, Monako GP öncesinde 119 puanla Pilotlar Şampiyonası'nda ilk sırada yer alıyor. Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise 105 puanla onun en yakın takipçisi konumunda. 

Red Bull pilotlarının arkasında ise 75 puanla Fernando Alonso ilk 3'ü tamamlıyor. Bu yarışa yeni sidepodlar getiren Mercedes'te Lewis Hamilton 56 puana sahip ve 4. basamakta. Ferrari'den Carlos Sainz ise 44 puanla beşinci. 

2023 F1 Puan Durumu>>>

 

Yarış programı

Monako GP hafta sonunda heyecan 26 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek 1. antrenman seansıyla başlayacak. Bu seans, Cuma günü 14.30'da başlayacak ve bir saat sürecek. Bir saatlik seans, TV'de canlı yayınlanmasa da S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak. 

2. antrenman seansı ise aynı gün 18.30'da başlayacak ve yine S Sport Plus uygulaması üzerinden yayınlanacak.

Cumartesi günü pist üstü aksiyonu 3. antrenman seansı ile başlayacak. Üçüncü antrenman seansı 27 Mayıs Cumartesi 13.30'da gerçekleştirilecek ve yine bir saat sürecek. Belki de sezonun en önemli sıralama turları seansı ise aynı gün 17.00'de başlayacak. 

2023 Monako Grand Prix ise 28 Mayıs Pazar günü 16.00'da start alacak. Yarış, S Sport'tan ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

S Sport Plus, S Sport ve S Sport 2'ye ek olarak, tüm seanslar F1 TV üzerinden de naklen yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla izleyebilirsiniz ancak F1TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var. 

Bu hafta sonu ayrıca Formula 2, Formula 3, DTM ve NASCAR serileri de yarışıyor olacaklar. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdaki sosyal medya içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

DTM'de mücadele edecek olan temsilcimiz Ayhancan Güven'e başarılar dileriz. 

 
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