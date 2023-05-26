2023 Monako GP 1. antrenman: Sainz en hızlısı, Alonso ve Hamilton takipte

Geçtiğimiz hafta sonu İtalya'daki sel felaketinden dolayı Imola'da yarışamayan F1 padoğu, sezonun 6. yarışı için "takvimin göz bebeği" olan Monako'ya geldi.

Ünlü misafirleri, hareketli sosyal hayatı, meşhur marinası ve kumarhaneleri ile pist dışında da büyük bir cazibe ve çekiciliğe sahip olan Monako GP hafta sonu, 1. antrenman seansı ile başladı.

Monako Pisti F1 takvimindeki en dar ve hata kabul etmeyen pist olduğundan, F1 pilotları 60 dakikalık ilk seansta nispeten daha tedbirlilerdi. Yine de kazalar gördük.

Pierre Gasly, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Seans raporu

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle Monako'daki ilk seans başladı. Seansın başlamasıyla tüm pilotlar piste çıktılar ve Monte Carlo caddelerinde hafta sonunun ilk turlarını attılar. Lando Norris ve Ferrari pilotları orta pilotla, diğer tüm pilotlar ise sert lastikle pistteydi.

Seansın ilk 10 dakikası geride kalırken orta hamurla turlayan Ferrari pilotları zirvedeydi. Charles Leclerc, 1:14.562 ile ilk sıradaydı. Daha ilk turlardan limitlere oldukça yaklaşan Carlos Sainz ise ikinciydi.

Bu hafta sonu galibiyet umudu olan Aston Martin'de Fernando Alonso ise üçüncü sıradaydı. Max Verstappen ise tabanın yere çok fazla çarpmasından şikayetçiydi. Lance Stroll ise son virajın çıkışında bariyerlerle temas yaşasa da yoluna devam edebildi.

İlk 25 dakika geride kalırken ise bu sefer Carlos Sainz zirveye çıkmıştı. İspanyol pilot 1:14.245 ile birinciydi. Leclerc ise 0.1 saniye kadar geride ikinciydi. Alonso ve Verstappen ise Ferrari pilotlarını takip ediyordu.

Tam bu noktada Williams pilotu Logan Sargeant 2. viteste takılı kalmış bir şekilde pit yoluna yavaşça geri döndü. Kendisi bu noktada son sırada yer alıyordu. Sargeant, pite döndüğünde "lastik tam takılmamış olabilir" dedi.

Seansın orta noktasına gelirken daha çok pilot orta hamurla turlamaya başladı. Tamamen yeni sidepodlarla yarışan Mercedes'te Lewis Hamilton, 1:14.035 ile zirveye çıkmıştı.

Onun arkasında Sainz, Lando Norris, Max Verstappen, Leclerc, Alonso sıralaması vardı. Mercedes'te Lewis Hamilton ilk sırada olsa da George Russell araçtan memnun değildi. İngiliz pilot lastiklerde ve arka taraftan şikayetçiydi.

Bitime 22 dakika kala ise hafta sonunun ilk kırmızı bayrakları çıktı. Haas pilotu Nico Hulkenberg, ikinci sektörün başlangıcındaki şikanda spin atarak bariyerlere çarptı ve lastiğini patlattı. Alman pilot, yavaş bir şekilde pite döndü. Piste parçalar savrulduğundan kısa süreliğine kırmızı bayraklar çıktı.

Pistte kısa süreli parça temizliğinin ardından seansın son 20 dakikası başladı. Bitime 15 dakika kala Alonso zirveye yükseldi. İspanyol pilot 1.13.907 ile ilk sıradaydı ama son 10 dakikaya girdiğimizde herkes temposunu attırdı ve Sainz yeniden ilk sıraya çıktı. Diğer pilotlar da hızlı turlarla geliyorlardı ancak bu turları tamamlayamadılar.

Verstappen, 15. virajın çıkışında pistten taştı ve turunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Leclerc de aynı virajda dışarı taştı ve turunu bıraktı. Alonso ise ilk sektörde trafiğe takıldı ve turunu bıraktı.

Bitime 3 dakika kala ise Williams pilotu Alexander Albon ilk virajın çıkışında duvara çarptı ve sol aracın sol tarafına ağır hasar aldı. İlk virajın çıkışında bir anda arka tarafı kaybeden Albon, bu büyük kazanın ardından yoluna devam edemedi. Böylelikle seans kırmızı bayraklarla erken tamamlanmış oldu ve Sainz en hızlı isim oldu.

İspanyol pilot, 1:13.372'lik derecesiyle Monako'daki ilk seansı zirvede tamamladı. Aston Martin pilotu Fernando Alonso ise 0.338 saniye gerideydi. Ancak belirttiğimiz gibi, Alonso trafiğe takıldığından gerçek temposunu gösteremedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Üçüncü sıra ise Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a gitti. Tamamen yeni sidepod'larla yarışan Mercedes'te Hamilton 0.663 saniye geride üçüncüydü. Sergio Perez ise onun 0.003 saniye gerisinde dördüncüydü.

Leclerc ise 0.7 saniye kadar geride ilk 5'i tamamlıyordu. Seans boyunca aracın arkası ve tabanının yere değmesiyle sorun yaşayan Verstappen altıncı sıradaydı.

Monako'ya özel renk düzeni ile yarışan McLaren'da Lando Norris yedinci en hızlı zamanı kaydederken; Esteban Ocon, Lance Stroll ve kaza yapan Alexander Albon ilk 10'u tamamladı.

Alfa Romeo'de Valtteri Bottas 11. olurken; Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly onu takip ettiler.

Seans boyunca aracın arka tarafıyla mutlu olmayan ve lastikleri çalıştıramayan George Russell ise 15. sırayı aldı.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Nyck de Vries, Oscar Piastri, Logan Sargeant, Guanyu Zhou ve Nico Hulkenberg ise gridi tamamladı.

Hafta sonunun ikinci seansı bugün 18.30'da başlayacak.

Seans sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images