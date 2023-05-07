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Formula 1 / Miami GP Sonuçlar

2023 Miami GP öncesi: Yarış gridi

Sergio Perez, 2023 Miami Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Fernando Alonso olacak.

Ekleyen:
Top three Qualifiers Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, pole man Sergio Perez, Red Bull Racing, and Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

1

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Aston Martin)

3

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Kevin Magnussen
(Haas)

5

  Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

7

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

9

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

11

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Nico Hülkenberg
(Haas)

13

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)

15

  Nyck de Vries
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

17

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

19

  Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Logan Sargeant
(Williams)
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