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Formula 1 / Miami GP İstatistikler

2023 Miami GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Motorsport.com olarak 2023 Miami GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Fabien Gaillard
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Red Bull

Max Verstappen

3-3

(3-2 shootout olmadan)

Sergio Pérez
1 Bahrain Bahreyn

3

(+0,138 Q3)

15

(+20,231, teknik sorun)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

1

1

 Australia Avustralya

-

(kaza yaptı, turu yok)

2

 Azerbaijan Azerbaycan

3

(+0,104 Q3)

3

(+0,143 SQ3)

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

2

9

(zaman turu yok, kırmızı bayrak)

 United States Miami

1

 

Ferrari

Charles Leclerc

4-2

(3-2 shootout olmadan)

Carlos Sainz
3 Bahrain Bahreyn 4
(+0,154 Q3)

2

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

5

(+0,511 Q3)

7

(+0,099 Q3)

 Australia Avustralya

5

1

 Azerbaijan Azerbaycan

4

(+0,813 Q3)

1

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

5

(+0,590 SQ3)

7

(+0,512 Q3, kaza yaptı)

 United States Miami

3

 

Mercedes

United Kingdom George Russell

5-1

(4-1 shootout olmadan)

Lewis Hamilton
6 Bahrain Bahreyn

7

(+0,044 Q3)

4

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

8

(+0,366 Q3)

2

 Australia Avustralya

3

(+0,136 Q3)

11

(+0,004 Q2)

 Azerbaijan Azerbaycan

5

4

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

6

(+0,250 SQ3)

6

 United States Miami

13

(+0,232 Q2)

 

Alpine

Esteban Ocon

4-2

(3-2 shootout olmadan)

Pierre Gasly
9 Bahrain Bahreyn

20

(+0,673 Q1)
7 Saudi Arabia Suudi Arabistan

10

(+0,279 Q3)

11

(+0,194 Q2)

 Australia Avustralya

9

12

 Azerbaijan Azerbaycan

19

(+2,231 Q1, kaza)

13

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

19

(+2,518 SQ1, teknik sorun)

8

(+1,094 Q3, kırmızı bayrak)

 United States Miami

5

 

McLaren

Lando Norris

5-1

(4-1 shootout olmadan)

Australia Oscar Piastri

11

 Bahrain Bahreyn

18

(+0,349 Q1)

19

(+0,741 Q1, kaza)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

9

 

13

 Australia Avustralya

16

(+0,274 Q1)

7

 Azerbaijan Azerbaycan

10

(+0,330 Q3)

10

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

11

(+0,032 SQ2)

16

 United States Miami

19

(+0,090 Q1)

 

Alfa Romeo

Valtteri Bottas

3-3

(3-2 shootout olmadan)

China Zhou Guanyu
12 Bahrain Bahreyn 13
(+0,030 Q2)

14

(+0,207 Q2)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

12

19

(+0,174 Q1)

 Australia Avustralya

17

14

 Azerbaijan Azerbaycan

16

(+0,060 Q1)

17

(+0,175 SQ1)

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

16

10

 United States Miami

14

(+0,527 Q2)

 

Aston Martin 

Fernando Alonso

6-0

(5-0 shootout olmadan)

Lance Stroll
5 Bahrain Bahreyn 8
(+0,500 Q3)

3

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

6

(+0,215 Q3)

4

 Australia Avustralya

6

(+0,169 Q3)

6

 Azerbaijan Azerbaycan

9

(+0,358 Q3)

8

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

9

(+0,054 SQ3)

2

 United States Miami

18

(+0,297 Q1)

Haas

Denmark Kevin Magnussen

1-5

(1-4 shootout olmadan)

Nico Hülkenberg

17

(+0,788 Q1)

 Bahrain Bahreyn 10

13

(+0,066 Q2)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

11

14

(+0,717 Q2)

 Australia Avustralya

10

18

(+0,662 Q1, teknik problem)

 Azerbaijan Azerbaycan

17

14

(+0,526 SQ2)

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

12

4

 United States Miami

12

(+0,230 Q2)

AlphaTauri

Japan Yuki Tsunoda

5-1

(4-1 shootout olmadan)

Netherlands Nyck de Vries
14 Bahrain Bahreyn 19
(+0,721 Q1)
16 Saudi Arabia Suudi Arabistan

18

(+0,305 Q1)
12 Australia Avustralya

15

(+0,236 Q2)
8 Azerbaijan Azerbaycan

-

(zaman turu yok, kırmızı bayrak)
18 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

20

(+2,744 SQ1)

17

(+0,104 Q1)

 United States Miami

15

 

Williams

Thailand Alex Albon

6-0

(5-0 shootout olmadan)

United States Logan Sargeant

15

 Bahrain Bahreyn

16

(+0,191 Q1)

17

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

20

(+38,516 Q1)

8

 Australia Avustralya

18

(+0,595 Q1)

13

 Azerbaijan Azerbaycan

15

(+0,577 Q2)

7

 Azerbaijan Azerbaycan (shootout)

15

(zaman turu yok)

11

 United States Miami

20

(+0,343 Q1)
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