2023 Miami GP: Kırmızı bayrakla biten seansta Perez pole'de, Verstappen 9., Hamilton son bölüme kalamadı!

Bakü yarışı ile birlikte 6 haftada 5 yarış gerçekleştirilecek olan yoğun bir takvime giren Formula 1, sezonun 5. yarışı için 2023'ün ilk ABD durağına geldi: Miami!

Giderek büyüyen Amerikalı taraftar kitlesinin oluşturduğu festival havası, ünlü misafirleri ve akıcı pist yapısı ile F1 takviminin özel bir parçası olan Miami'de bugün sıralama turları gerçekleştirildi.

Güneşli ve sıcak bir havada gerçekleştirilen seansta en hızlı derece Red Bull pilotu Sergio Perez'den geldi.

2023 Miami Grand Prix'si, 7 Mayıs Pazar günü TSi 22.30'da start alacak.

Yarış gridi:

Q3-Üçüncü bölüm: Leclerc kaza yaptı, Perez pole'ü aldı, Verstappen dokuzuncu!

Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, Ferrari ve Alpine pilotlarının yanı sıra George Russell, Fernando Alonso, Valtteri Bottas ve Kevin Magnussen de mücadele ettiler.

12 dakikalık seansın ilk yarısında pilotların ilk denemelerini izledik. Max Verstappen ilk denemesinde hata yapmasının ardından turunu tamamlamadı ve ilk denemesinde derece kaydetmedi.

Charles Leclerc ise zaman turunda 17. virajda blokaj yaşamasının ardından büyük zaman kaybetti.

İlk denemelerin ardından Sergio Perez 1:26.841 ile liderdi. Fernando Alonso, 0.361 saniye geride ikinci; Carlos Sainz ise yarım saniye geride üçüncüydü.

Onların arkasında Kevin Magnussen, Pierre Gasly ve George Russell yer aldılar. Turunda hata yapan Leclerc yedinci sırayı alırken, Esteban Ocon sekizinciydi.

Turunu tamamlamayan Verstappen ile tek bir set lastiği olduğundan piste çıkmayan Valtteri Bottas ise son iki sırada yer alıyorlardı.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Bitime 3 dakika kala tüm pilotlar yeni set lastiklerle son demeleri için piste çıktılar ve pole pozisyonu mücadelesi izledik, en azından izlemeyi umuyorduk ama ikinci denemeler başladığında en önde yer alan isim Leclerc büyük bir kaza yaptı ve seans kırmızı bayrakla bitmiş oldu.

Monakolu pilot, 2. antrenmandaki kazasının ardından yine aracın arkasını kaybettiği bir an yaşadı.

Kırmızı bayrağın çıkmasıyla ilk denemelerdeki dereceler değişmedi ve bu da pole'ün Perez'e gittiği anlamına geldi. Meksikalı pilot, ilk denemesinde kaydettiği 1:26.841'lik deresiyle en hızlı isim oldu.

Perez'in 0.361 saniye kadar arkasında Fernando Alonso yer aldı. İspanyol pilot, bu sezon bir kez daha ilk çizgiden start alacak.

Carlos Sainz ise yarım saniye kadar geride üçüncüydü. Kendi evinde yarışan Haas'ta Kevin Magnussen mükemmel bir turla 4. sırayı aldı. Amerikalı ekip bu sonuçla oldukça mutluydu.

Alpine'de Pierre Gasly ilk 5'i tamamlarken, George Russell altıncı sırayı aldı. Bu da ilk 6'da 6 farklı takımın yer aldığı anlamına geldi.

İlk denemelerde hata yaparak 7. sırayı alan Leclerc, ikinci denemesinde ise büyük bir kaza yaptı ve seansın kırmızı bayraklarla bitmesine neden oldu.

Esteban Ocon sekizinciydi. İlk denemesinde hata yaparak derece kaydedemeyen Verstappen, seansın kırmızı bayraklarla sonlanması nedeniyle ikinci denemesinde de derece kaydedemedi. İlk denemesindeki hata, Verstappen'e oldukça pahalıya patladı ve Hollandalı pilot, Miami GP'ye 9. sıradan başlayacak.

İlk denemelerde derece kaydetmeyen bir başka isim olan Bottas ise 10. sırayı aldı.

Q3 sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Q2- İkinci bölüm: Verstappen en hızlısı, Hamilton elendi!

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Olaysız bir şekilde geçilen ikinci bölümde en hızlı derece Verstappen'den geldi. Çifte şampiyon, 1:26.814 ile en hızlı isim oldu.

Leclerc, 0.150 saniye kadar geride ikinci sırayı aldı. Fernando Alonso, Carlos Sainz ve Sergio Perez ilk 5'i tamamladılar.

Alpine'de Esteban Ocon altıncı, Pierre Gasly sekizinciydi. Valtteri Bottas ise 7. olarak Alpine pilotlarının arasına girdi ve Alfa Romeo'yu bu yıl ilk kez Q3'e taşıdı.

Haas'ta Kevin Magnussen dokuzuncu olurken, son Q3 bileti 10. sırayı alan George Russell'a gitti.

Kevin Magnussen, Haas VF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Elenme bölgesine geldiğimizde ise yine büyük bir sürpriz gördük: Lewis Hamilton son bölüme kalamadı!

Son denemesinde istediği turu bir araya getiremeyen ve takım arkadaşından çeyrek saniye kadar daha yavaş turlayan Hamilton, 13. olarak sıralama turlarına erken havlu attı.

Dün verdiği demeçlerde "araçtan bir beklentisi olmadığını söyleyen" Hamilton, elenmesinin ardından takım radyosundan "piste çok geç gönderildiğini" söyledi.

Hamilton'a ek olarak Alexander Albon, Nico Hulkenberg, Guanyu Zhou ve Nyck de Vries de ikinci bölümde elendiler.

Q2 sonucu:

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Verstappen zirvede, iki McLaren da elendi!

Sıralama turları her zaman olduğu gibi 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı ve pilotlar, ilk 15 içerisinde yer alarak ikinci bölüme kalabilmek için mücadele ettiler.

Hafta sonu öncesinde sıralama turlarında yağmur görebileceğimizi öne süren tahminler bulunmaktaydı ancak pilotları temiz bir gökyüzü karşıladı.

Miami'deki yeni asfalt, yol tutuşunun düşmesine neden olmuştu ve dün pilotların yol tutuşu bulmakta, viraj çıkışlarında çekiş yakalamakta ve frenleme noktalarını seçmekte zorlandığını görmüştük.

Ancak Q1 seansında spin atan ya da bariyerlere çarpan birisi olmadı ve sakin bir seansı geride bıraktık.

Seansın en garip olayı Lewis Hamilton ile Kevin Magnussen arasında yaşandı. Hamilton, hızlı turunun ardından pite dönerken 17. viraja geliyordu ve önünde oldukça yavaş bir şekilde ilerleyen, neredeyse bekleyen Magnussen duruyordu.

İngiliz pilot, turuna başlamak için sırasını bekleyen ve neredeyse durmakta olan Magnussen'e çarpamamak için son anda sağa kırdı ama Magnussen'in arkasına ve duvara çarparak ön kanadına hasar verdi.

Seansın en hızlı derecesi ise 1:27.363 yapan Max Verstappen'den geldi. Ferrari'den Carlos Sainz ise 0.3 saniye kadar geride ikinciydi. Sergio Perez ise seansı üçüncü sırada tamamladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Ferrari'de Charles Leclerc dördüncü sırayı alırken, Haas mükemmel bir performans sergiledi. Kevin Magnussen harika bir turla beşinci en hızlı isim oldu, Hulkenberg ise 9. sıradaydı.

Elenme bölgesinden son turlarıyla çıkan Mercedes'te Lewis Hamilton altıncı, George Russell ise 11. sıradaydı.

Valtteri Bottas 7. olarak rahat bir şekilde ikinci bölüme kalırken; sekizinci Esteban Ocon ve 10. Pierre Gasly ilk 10'u tamamladılar.

Burada ufak bir not düşelim: Grid inanılmaz yakındı ve ilk 10 pilot, sadece 0.6 saniye içerisine dizilmişti!

Logan Sargeant, Williams FW45 Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Elenme bölgesine baktığımızda ise bize sürprizler karşıladı: İki McLaren ve bir Aston Martin gördük.

Lando Norris, 0.069 saniye farkla 16. sırayı aldı ve elenen ilk isim oldu. Diğer McLaren'da Oscar Piastri ise 19. sıradaydı.

Bir diğer sürpriz ise Aston Martin pilotu Lance Stroll oldu. Kanadalı pilot, sadece 18. sırayı alabildi ve sıralama turlarına ilk bölümde veda etti.

Yuki Tsunoda ile kendi evinde yarışan Logan Sargeant ise elenen diğer isimler oldular.

Q1 sonucu: