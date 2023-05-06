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Formula 1 / Miami GP Antrenman raporu

2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Miami Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi.

Can Çarpıcı
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

2023 Formula 1 takviminin 5. hafta sonu, dün gerçekleştirilen iki antrenman seansı ile başlamıştı. 

Antrenman raporları:

Miami'de pist üstü aksiyonu 3. antrenman seansı ile devam etti ve pilotlar, bu 60 dakikalık seansta sıralama turlarından önce son kez piste çıkarak son ayarları, düzenlemeleri yapma şansına sahiplerdi. 

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle 60 dakikalık seans başladı ve Alpine pilotu Esteban Ocon piste çıkan ilk isim oldu. 

Sonrasında Lance Stroll, Fernando Alonso ve Lewis Hamilton da keşif turlarını tamamladılar. Ferrari pilotları da onlara katıldı. 

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu noktada pilotlar yumuşak lastiklerle turluyordu ve pilotlar tur attıkça dereceleri de gelişti, bu yüzden ön sıralarda sıralamalar birçok kez değişti. 

İlk 15 dakika geride kalırken Max Verstappen 1:27.969 ile liderdi. Ferrari'de Charles Leclerc ise onun 0.650 kadar arkasında ikinciydi. Sergio Perez ilk 3'ü tamamlıyordu. Aston Martin'de Fernando Alonso ise 1 saniye kadar geride dördüncüydü. 

Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, George Russell ise ilk 8'i tamamlıyorlardı. 

Miami'deki yeni asfalt, yol tutuşunun düşmesine neden olmuştu ve dün pilotların yol tutuşu bulmakta, viraj çıkışlarında çekiş yakalamakta ve frenleme noktalarını seçmekte zorlandığını görmüştük. 

F1 araçları dün yeni asfaltta turladıkça yol tutuşu seviyesi artsa da bugün de pilotlar zorlandılar, tıpkı dün olduğu gibi bugün de pistten taşan ve blokaj yapan isimler gördük. 

Lewis Hamilton özellikle 17. virajda W14'ü durdurmakta zorlandı ve birkaç kez sol ön lastiğini kilitledi. Fernando Alonso ile Alexander Albon da 17. virajda blokaj yaparak dışarı uçtular. 

Carlos Sainz, George Russell ve Nico Hulkenberg ise ilk sektördeki hızlı bölümlerde dışarı taştı. 

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Seansın orta noktasına gelirken Verstappen hâlâ liderdi ama Sainz ikinci sıraya çıkmış ve Hollandalı pilotla arasındaki farkı 0.150 saniyeye kadar indirmişti. 

Tam da bu noktada Verstappen bir hızlı tura daha başladı ve 1:27.669'luk derecesiyle öndeki avantajını yeniden 0.450 saniyeye kadar çıkardı. 

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Bitime 20 dakika kala Mercedes pilotları yumuşak lastiklerle bir deneme daha yaptılar ama tempoları oldukça vasattı. Russell, Verstappen'in tam 1.5 saniye gerisinde 11. sıradaydı. Hamilton ise 1 saniye kadar geride 5. sıradaydı. 

Hamilton, turunun ardından takım radyosundan "düzlüklerde çok zaman kaybettiklerini" söyledi. 

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Son 15 dakikaya doğru ilerlerken trafik arttı ve seansın son saniyelerinde birçok pilot yumuşak lastikle zaman turlarına başladı ama ön tarafta pek değişim yaşanmadı ve Verstappen, sıralama turları öncesindeki son seansı zirvede tamamladı. 

Holladanlı pilot, 1:27.535'lik derecesiyle en hızlı isim oldu. Verstappen'in en yakın takipçisi konumunda Leclerc vardı. Monakolu pilot, 0.406 saniye kadar geride ikinciydi. Perez üçüncü, Sainz ise dördüncü sıradaydı. 

Alpine, oldukça pozitif bir seansı geride bıraktı. Esteban Ocon yaklaşık 0.8 saniye kadar geride ilk 5'i tamamlıyordu. Pierre Gasly ise takım arkadaşının arkasında altıncı en hızlı isimdi. 

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Alfa Romeo'de Valtteri Bottas yedinci sırayı aldı. Nico Hulkenberg ile Alexander Albon onu takip ettiler.

Seans içerisinde birçok kez pistten taşan ve aracın dengesiyle memnun olmayan George Russell ilk 10'u tamamladı. Kevin Magnussen, Russell'ın sadece 0.001 saniye kadar gerisinde 11. sıradaydı.

Aston Martin'de Fernando Alonso yaklaşık 1 saniye kadar geride 12. sıradaydı. Seans boyunca aracı durdurmakta zorlanan Lewis Hamilton ise eski takım arkadaşının gerisinde 13. sıradaydı. 

Onları Lance Stroll, Guanyu Zhou, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant ve Oscar Piastri takip etti. Son iki sıra ise Lando Norris ile Nyck de Vries'e gitti. 

Sıralama turları, TSi 23.00'te başlayacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 18 1'27.535     222.576
2 Monaco Charles Leclerc 26 1'27.941 0.406 0.406 221.548
3 Mexico Sergio Perez 22 1'28.050 0.515 0.109 221.274
4 Spain Carlos Sainz Jr. 27 1'28.125 0.590 0.075 221.085
5 France Esteban Ocon 25 1'28.407 0.872 0.282 220.380
6 France Pierre Gasly 24 1'28.428 0.893 0.021 220.328
7 Finland Valtteri Bottas 19 1'28.456 0.921 0.028 220.258
8 Germany Nico Hulkenberg 16 1'28.497 0.962 0.041 220.156
9 Thailand Alexander Albon 20 1'28.561 1.026 0.064 219.997
10 United Kingdom George Russell 20 1'28.606 1.071 0.045 219.885
11 Denmark Kevin Magnussen 14 1'28.607 1.072 0.001 219.883
12 Spain Fernando Alonso 24 1'28.618 1.083 0.011 219.856
13 United Kingdom Lewis Hamilton 23 1'28.718 1.183 0.100 219.608
14 Canada Lance Stroll 24 1'28.723 1.188 0.005 219.595
15 China Guan Yu Zhou 19 1'29.074 1.539 0.351 218.730
16 Japan Yuki Tsunoda 20 1'29.179 1.644 0.105 218.472
17 United States Logan Sargeant 20 1'29.264 1.729 0.085 218.264
18 Australia Oscar Piastri 18 1'29.375 1.840 0.111 217.993
19 United Kingdom Lando Norris 18 1'29.401 1.866 0.026 217.930
20 Netherlands Nyck deVries 22 1'29.447 1.912 0.046 217.818
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Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

 

 

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