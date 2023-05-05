2023 Miami GP 2. antrenman: Verstappen rahat şekilde lider, Leclerc kaza yaptı

Bakü yarışı ile birlikte 6 haftada 5 yarış gerçekleştirilecek olan yoğun bir takvime giren Formula 1, sezonun 5. yarışı için 2023'ün ilk ABD durağına geldi: Miami!

Giderek büyüyen Amerikalı taraftar kitlesinin oluşturduğu festival havası, ünlü misafirleri ve akıcı pist yapısı ile F1 takviminin özel bir parçası olan Miami'de hafta sonu 1. antrenman seansı ile başlamıştı ve bu seansı Mercedes pilotları ilk iki sırada tamamlamışlardı.

Birinci antrenman seansını kaçırdıysanız, aşağıdaki linke tıklayarak antrenman raporumuzu okuyabilirsiniz.

Birinci antrenman seansının ardından Miami'de pist üstü aksiyonu 2. antrenman seansı ile devam etti ve pilotlar, yeni asfaltıyla farklı bir element kazanan Miami Pisti'nde bir kez daha piste çıktılar.

Yeni asfalt, yol tutuşunun oldukça düşmesine neden olmuştu ve ilk seansta pilotların yol tutuşu bulmakta, viraj çıkışlarından çekiş yakalamakta ve frenleme noktalarını seçmekte zorlandığını görmüştük.

F1 araçları yeni asfaltta turladıkça yol tutuşu seviyesi artsa da ikinci seansta da pilotlar zorlandılar, tıpkı ilk seansta olduğu gibi bu seansta da pistten taşan, spin atan ve bariyerlere giren isimler gördük.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Seans raporu

Pit yolunun sonunda yer alan ışığın yeşile dönmesiyle 60 dakikalık seans başladı ve ilk 5 dakika geride kalırken, neredeyse tüm sürücüler pistteydi.

İlk 10 dakika geride kalmak üzereyken, Haas pilotu Kevin Magnussen spin attı ve duvarla ufak bir temas yaşadı.

14-15. virajdan oluşan şikan kompleksine girerken spin atan Magnussen, duvarla ufak bir temas yaşadı ama aracı iyiydi. Sonrasında Lewis Hamilton da aynı bölgede frenlemeyi kaçırdı ve pistten taştı.

İlk 15 dakika geride kalırken Max Verstappen 1:29.380 ile liderdi. Onun arkasında ise Charles Leclerc, Sergio Perez, George Russell, Carlos Sainz ve Fernando Alonso ilk 6'yı tamamlıyordu.

İlk 6'daki pilotların hepsi bu noktada orta hamurla turluyordu ve pist hızlandıkça, bu isimlerin dereceleri de hızlanıyordu. Dolayısıyla sıralamalar nispeten aktifti.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, leaves the garage Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lider Verstappen, ilk seansta olduğu gibi yine boyunluğundan şikayetçiydi ve pite geldiğinde, mekanikerleri bu sorunu çözebilmek için araç üzerinde çalıştılar.

Verstappen'in takım arkadaşı Perez ise zaman turunda 13. viraj çıkışında trafiğe takıldı ve duvara çarpmaktan son anda kurtuldu.

Perez'in yaşadığı an:

Son 35 dakikaya girerken, yumuşak turlarla denemeleri görmeye başladık. İlk olarak McLaren pilotları yumuşak lastikle turlarını tamamladılar ve zirveye yükseldiler: Lando Norris 1:28.741 ile birinci, Oscar Piastri ikinci sıradaydı.

Ardından Ferrari pilotları ve Alonso da yumuşak lastikle turlarına başladılar. Alonso ve Sainz, turlarını bitirdiklerinde sürpriz bir şekilde Norris'i geçemediler.

Sainz 0.097 saniye geride ikinci, Alonso ise 0.35 saniye geride üçüncü sıraya yerleşti. Leclerc ise 17. virajda blokaj yaptı ve temsili bir tur kaydedemedi.

Sonrasında Red Bull ve Mercedes pilotları yumuşak lastik denemelerine başladılar. Onların da denemelerini bitirmelerinin ardından Verstappen zirvedeydi. Son şampiyon herhangi bir sürprize fırsat vermedi.

Norris'i yarım saniye ile geçen Verstappen, 1:28.555'lik derecesi ilk sıraya yükseldi. Perez ise yumuşak lastik denemesinin ardından sadece 9. sırayı alabildi. Meksikalı pilot, aynı lastiklerle kaydettiği ikinci turunda ise daha iyi bir derece çıkardı ve 4. sıraya yükseldi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari pilotları da bu noktada yumuşak lastikleriyle ikinci turlarını attılar. Sainz, 0.060 sn geride ikinci sıraya çıktı. İlk turunda hata yapan Leclerc ise üçüncüydü.

Sonrasında Verstappen ise derecesini 1:27.930'a çekti ve öndeki avantajını 0.3 saniyeye kadar çıkardı. Son şampiyon ayrıca bu hafta sonu 1:27'lere inen ilk isim oldu.

Böylelikle yumuşak lastik denemelerinin ardından ilk 8 şöyle oluştu: Verstappen, Sainz, Leclerc, Perez, Alonso, Norris, Hamilton, Lance Stroll.

Yumuşak lastik denemelerinin bitmesiyle pilotlar pite geldiler ve seansın geri kalanında uzun sürüşlere, yarış temposuna odaklanıldı.

Pilotlar yarış simülasyonlarını yaparken bir Ferrari'yi duvarda gördük. Yedinci virajda aracın arkasını kaybeden Leclerc, bitime 10 dakika kala bariyerlere girdi ve SF-23'ün sağ süspansiyonu kırıldı.

Bu kaza önce sarı, sonra da kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Leclerc'in kazası:

Bitime 4 dakika kala seans yeniden başlasa da beklendiği gibi seansın geri kalanında dereceler değişmedi ve Max Verstappen, Miami'de ilk günü ilk sırada tamamlamış oldu.

Yumuşak lastikle attığı son turunda 1:27.930 yapan Verstappen, 2. antrenman seansının ve günün en hızlı derecesini kaydetti.

Ferrari'ler arka arkaya dizildiler: Sainz 0.385 saniye kadar geride ikinci, kaza yapan Leclerc ise 0.468 saniye kadar geride üçüncüydü.

Sergio Perez günü dördüncü sırada noktalarken; Aston Martin'de Fernando Alonso ilk 5'i tamamladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Mercedes, duble yaptığı 1. antrenman seansının ardından ikinci seansta zirveden daha uzaktı. Lewis Hamilton, liderin neredeyse 1 saniye kadar gerisinde yedinci sıradaydı. George Russell ise seansı 15. sırada noktaladı.

Lance Stroll, Esteban Ocon ve Alexander Albon ise ilk 10'u tamamladılar. Pierre Gasly 11. sırayı alırken; Kevin Magnussen, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas George Russell ve Oscar Piastri onu takip ettiler.

İlk seansta kaza yapan Nico Hulkenberg bu seansta 17. oldu. Son 3 sıra ise Yuki Tsunoda, Nyck de Vries ve kendi evinde yarışan Logan Sargeant'a gitti.

2. antrenman sonucu: