2023 Miami GP 1. antrenman: Russell lider, Mercedes 1-2!
2023 Formula 1 sezonunun beşinci ayağı olan Miami Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Mercedes pilotu George Russell lider tamamladı.
Miami'de gerçekleştirilen 60 dakikalık antrenman seansı başlar başlamaz sürücüler pistin yolunu tuttular ve yeni asfaltın tadına ilk kez baktılar.
Yol tutuşun epey düşük olduğu ilk bölümde pist dışına taşan pek çok isim vardı. Bu hafta sonu Miami'ye özgü bir renk düzeni kullanan Red Bull'da hem Max Verstappen hem de Sergio Perez pist dışına çıktı. İkiliye Valtteri Bottas da katıldı.
Seansın ilk olayı AlphaTauri pilotu Nyck de Vries'in spin atmasıydı fakat Hollandalı pilot bir yere çarpmadan yoluna devam etti.
İlk ciddi olay ise Nico Hulkenberg'in aracın kontrolünü kaybederek spin atması ve bariyerlere çarpması oldu. Alman pilotun aracının sağ kısmında önemli miktarda hasar oluştu ve sonuç olarak kırmızı bayrak çıktı.
Ayrıca Alex Albon da seans içerisinde spin atan isimlerden birisiydi.
Zaman tablosuna bakıldığında ilk 15 dakikanın ardından Verstappen 1:32.465'lik turuyla liderdi. Verstappen kısa bir süre sonra 1:31.826 yaparak liderliğini pekiştirdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Yumuşak lastiklere geçilmesinden sonra Verstappen 1:31.054 yaparak 1:31'in altına inmeye çok yaklaştı.
Kırmızı bayrak sonrası sürücülerden daha da iyi turlar gelmeye başlarken, Verstappen 1:30.549 yaparak son bölüme rahat şekilde lider girdi.
Fakat son bölümde Mercedes pilotları adeta uçmaya başladı. George Russell 1:30.125 ile liderliği aldı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.
Araçtan memnun görünen Lewis Hamilton seansı 0.2 saniye geride ikinci sırada tamamlarken, Ferrari pilotu Charles Leclerc 0.324 saniye geride ilk üçü tamamladı.
Verstappen son anlarda derecesini geliştirmedi ve seansı 0.424 saniye geride dördüncü sırada yer aldı. Henüz SF-23'e alışamadığını itiraf eden Carlos Sainz ise 0.599 saniye geride beşinci oldu.
Alpine pilotları Pierre Gasly ve Esteban Ocon, birkaç zorlu yarışın ardından ilk ona girerek Miami'ye güçlü başladılar. Pierre Gasly 0.979 saniye geride altıncı olurken, Esteban Ocon 1.4 saniye geride 10. oldu.
Aston Martin pilotları ise Miami'ye tempo anlamında çok iyi başlayamadı. Fernando Alonso 1.1 saniye geride yedinci, Lance Stroll ise 1.2 saniye geride sekizinci oldu.
Bu ikiliyi Haas ile kaza yapan Nico Hulkenberg takip etti.
Red Bull pilotu Sergio Perez, son bölümde derecesini geliştirememesinin ardından 1:31.566 yaptı ve 11. oldu.
McLaren'de Oscar Piastri ve Lando Norris sırasıyla 12. ve 16. en iyi zamanı yaptı. Bu ikiliyi Kevin Magnussen, Valtteri Bottas ve Alex Albon ayırdı.
Son dört sırada ise Zhou Guanyu, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant ve Nyck de Vries yer aldı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|18
|1'30.125
|2
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|24
|1'30.337
|0.212
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|23
|1'30.449
|0.324
|4
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|22
|1'30.549
|0.424
|5
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|Ferrari
|23
|1'30.724
|0.599
|6
|Pierre Gasly
|Alpine
|Renault
|20
|1'31.104
|0.979
|7
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|1'31.231
|1.106
|8
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|1'31.337
|1.212
|9
|Nico Hulkenberg
|Haas
|Ferrari
|14
|1'31.392
|1.267
|10
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|27
|1'31.542
|1.417
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|22
|1'31.566
|1.441
|12
|Oscar Piastri
|McLaren
|Mercedes
|24
|1'31.810
|1.685
|13
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|25
|1'31.853
|1.728
|14
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|24
|1'31.902
|1.777
|15
|Alexander Albon
|Williams
|Mercedes
|25
|1'31.903
|1.778
|16
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|23
|1'31.997
|1.872
|17
|Guan Yu Zhou
|Alfa Romeo
|Ferrari
|22
|1'32.134
|2.009
|18
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|28
|1'32.169
|2.044
|19
|Logan Sargeant
|Williams
|Mercedes
|27
|1'32.619
|2.494
|20
|Nyck deVries
|AlphaTauri
|Red Bull
|10
|1'34.637
|4.512
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