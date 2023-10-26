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Formula 1 Mexico City GP
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2023 Meksika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası, bu hafta sonu (27-29 Ekim) gerçekleştirilecek Meksika Grand Prix'si ile devam edecek. Peki sezonun 20. yarışı olan Meksika GP'de seanslar kaçta yapılacak ve hangi kanaldan yayınlanacak?

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, the rest of the field at the start

İki klasmanda da şampiyonların belli olduğu 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 20. ayağı Meksika.

Deniz seviyesinin 2.200 metre yukarısında yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilen Meksika Grand Prix'si, yüksek rakım nedeniyle her yıl sezonun en farklı meydan okumalarından biri oluyor ve takımları farklı alanlarda zorluyor. 

Yüksek rakımla birlikte oksijenin azalmasıyla yere basma gücü azalırken; motor ve mekanik parçaları soğutmak zorlaşıyor. 

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Yüksek rakımın getirdiği koşullar takımları zorlasa da pistin dışındaki festival havası ve eğlenceli pist yapıs, bu yarışı sezonun en heyecanlı yarışlarından biri hâline getiriyor.

Ayrıca sezonun en iyi podyumlarından biri belki de Meksika'da yer alıyor çünkü kazanan pilotlar, podyuma araçlarıyla çıkabiliyorlar! 

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium

Hafta sonu programı:

27 Ekim Cuma

  • 1. antrenman seansı: 21.30 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)
  • 2. antrenman seansı: 01.00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

28 Ekim Cumartesi

  • 3. antrenman seansı: 20.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
  • Sıralama turları : 23.55 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

29 Ekim Pazar

  • Meksika Grand Prix: 23.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

Tüm seanslar F1 TV üzerinden de naklen yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla izleyebilirsiniz ancak F1TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var. 

Bu hafta sonu MotoGP, Moto2, Moto3, WRC ve WSBK serileri de yarışacak. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ulaşabilirsiniz. 

Moto3'te Tayland'da üst üste 2. zaferi için piste çıkacak Deniz Öncü, WSBK'ın sezon finalinde şampiyonluğu kovalayacak Toprak Razgatlıoğlu ve WSSP'de mücadele edecek Can Öncü ile Bahattin Sofuoğlu'na başarılar dileriz. 

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

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