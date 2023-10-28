2023 Meksika GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Verstappen lider, Albon ikinci

Amerika GP ile üst üste 3 hafta sonu yarış gerçekleştirilecek yoğun bir takvime giren F1 padoğu, sezonun 20. ayağı için Meksika'ya geldi.

Deniz seviyesinin 2.200 metre yukarısında yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilen ve yüksek rakım nedeniyle her yıl sezonun en farklı meydan okumalarından biri olan Meksika Grand Prix'si, Cuma günü gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile başlamıştı.

Pist üstü aksiyonu Cumartesi günü 3. antrenman seansı ile devam etti. Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle 60 dakikalık seans başlarken, ilk 10 dakikada sadece 4 pilot piste çıktı: Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas ve Ferrari ikilisi.

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Bottas sert lastikle nispeten uzun bir sürüş yaparken, Ferrari pilotları yumuşak lastikleri turladılar. Bu nokrada Charles Leclerc 1:19.283 ile liderdi.

Birkaç dakika sonra Mercedes ve McLaren pilotları da piste çıktılar ve yumuşak lastikle turladılar.

Bu turların ardından George Russell 1:18.644 ile liderdi, Lewis Hamilton takım arkadaşının yarım saniye gerisindeydi. Leclerc, Sainz, Norris ve Piastri ise ilk 6'yı tamamlıyorlardı.

Bu ilk bölümde yol tutuşu bulmakta zorlanan isimler gördük. Pierre Gasly spin attı ama aracını duvardan uzak tutmayı başardı, Yuki Tsunoda ise aynı noktada pistten taştı.

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

İlk 20 dakika geride kalırken Red Bull'lar da partiye katıldılar ve yumuşak lastikle turlarına başladılar.

Verstappen turunu tamamladığında Russell'ın 0.073 saniye gerisinde ikinci sıraya yerleşti. Perez ise dördüncüydü.

Verstappen, sonraki turunda ise 1:18.429 yaparak ilk sıraya çıktı. Hollandalı pilot bu lastiklerle yoluna devam etti 10 tur kadar attı. Perez ise 0.35sn geride üçüncü sıraya yükseldi.

Daniel Ricciardo'nun tur zamanı da etkileyiciydi. Orta hamurla turlayan Ricciardo, 0.5sn kadar geride dördüncüydü.

Böylelikle Verstappen, Russell, Perez, Ricciardo, Hamilton, Leclerc, Sainz, Logan Sargaent, Alexander Albon, Lando Norris ilk 10'u oluştu.

Bu noktada herkes bir süreliğine yumuşak lastikle uzun sürüşlere odaklandı ve 10 tur kadar aynı lastikle giderek yumuşak lastiğin aşınma oranına baktı.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Son 20 dakikaya girdiğimizde yeniden yumuşak lastiklerle tek tur denemeleri başladı. Bu, sıralama turlarında önce takımların son tek denemeleriydi ve herkes bir nevi sıralama simülasyonu yapmış oldu.

Bu turların ardından Verstappen 1:17.887 ile e hızlı isim oldu ve Meksika'daki 3. antrenman seansını da zirvede tamamladı.

Albon, son turların ardından 0.070 saniye geride ikinciydi. Williams'ın düzlüklerde hızlı olmasını zaten bekliyorduk ama Albon'un ikinci sektördeki performansı da oldukça iyiydi. Durum böyle olunca Albon oldukça rekabetçi bir tur zamanı kaydedebildi.

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45

Kendi evinde yarışan Perez, son zamanlardaki en iyi hafta sonu başlangıçlarından birini yaptı ve sıralama turları öncesinde takım arkadaşının 0.139 saniye geride üçüncü oldu.

Mercedes'te George Russell dördüncü olurken, seans içerisinde arka taraftaki yol tutuşu eksikliğinden şikayet eden Piastri ilk 5'i tamamladı.

Valtteri Bottas ve Alfa Romeo dün gösterdiği güçlü performansı bugüne de taşımış gibi duruyor. Fin pilot altıncı sırayı aldı.

AlphaTauri de güçlü bir görüntü çizdi: Yuki Tsunoda yedinci, Ricciardo dokuzuncu sıraları aldı. İki AlphaTauri pilotu arasında ise Lando Norris vardı.

Lewis Hamilton ilk 10'u tamamlarken, Logan Sargeant ve Guanyu Zhou onu takip ettiler. Son turunda Kevin Magnussen tarafından engellenen Charles Leclerc ise 13. sırayı alabildi.

Seansın sonunda Carlos Sainz'ı engelleyen Lance Stroll ise 14. sıradaydı. Stroll tarafından engellenen ve son denemesinde spin atan Sainz ise 15. sıradaydı.

Seansın son 5 sırası ise Nico Hulkenberg, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Kevin Magnussen ve Esteban Ocon'a gitti.

Meksika GP hafta sonu, 23.55'te başlayacak sıralama turları ile devam edecek.

3. antrenman sonucu: