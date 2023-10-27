2023 Meksika GP 1. antrenman: Verstappen hızlı başladı, Albon 0.095 saniye geride ikinci

Amerika GP ile üst üste 3 hafta sonu yarış gerçekleştirilecek yoğun bir takvime giren F1 padoğu, sezonun 20. ayağı için Meksika'ya geldi.

Deniz seviyesinin 2.200 metre yukarısında yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilen ve yüksek rakım nedeniyle her yıl sezonun en farklı meydan okumalarından biri olan Meksika Grand Prix'si, 1. antrenman seansı ile başladı.

Normal 1. antrenmanlara kıyasla farklı bir seans izledik: Pirelli'nin prototip lastikleri test edildi. Ayrıca pistte 5 çaylak pilot vardı.

Haas'ta Oliver Bearman, Kevin Magnussen'in koltuğuna oturdu. Mercedes'te Frederik Vesti, George Russell'ın yerine piste çıktı. Alpine'de Jack Doohan direksiyon başına geçti, Pierre Gasly ise seansı garajdan takip etti.

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda'nın yerini Isack Hadjar aldı, Alfa Romeo'de ise Valtteri Bottas yerine Theo Pourchaire sürüş yaptı.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Ollie Bearman, Haas VF-23

60 dakikalık seansta mekanik ve teknik sorunlar yaşayanlar oldu. Carlos Sainz, seansın başında araçtaki hidroliği kaybettiğini söyledi ve garaja geldi.

Araçtaki çalışmaların ardından Sainz piste geri döndü. Fernando Alonso ve Theo Pourchaire de garajda zaman kaybetmelerine neden olan sorunlar yaşadılar.

Bunun dışında oldukça sakin ve olaysız bir seans izledik. Spin atan ya da kaza yapan olmadı.

Seansın en hızlı derecesi ise Max Verstappen'den geldi. Yumuşak lastikle 1:19.718 yapan Verstappen, daha önce 4 kez kazandığı bu pistte hafta sonuna sağlam bir başlangıç yaptı.

Williams ve Alexander Albon hafta sonuna beklendiği gibi güçlü başladılar ve seansı Verstappen'in 0.095 saniye arkasında ikinci sırada tamamladılar. Yerel kahraman Sergio Perez ise 0.3 saniye kadar geride ilk 3'ü tamamladı.

McLaren hafta sonuna muhtemelen beklediğinden iyi bir başlangıç yaptı. Lando Norris dördüncü sırayı alırken, en hızlı turunu test lastiği ile kaydeden Oscar Piastri altıncıydı. İki McLaren pilotunu ise Ferrari'den Charles Leclerc ayırdı.

Diğer Ferrari'de Carlos Sainz yedinciydi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Frederik Vesti, Mercedes F1 W14

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon ve Lance Stroll ilk 10'u tamamladılar. Mercedes hafta sonuna sakin bir başlangıç yaptı: Lewis Hamilton 1 saniye kadar geride 11. sırayı aldı. Nico Hulkenberg, Guanyu Zhou ve Logan Sargeant onu takip ettiler.

15. sıradaki Bearman, çaylaklar arasındaki en hızlı isim oldu. Aston Martin'de Fernando Alonso dağınık bir seans geçirdi ve 16. sırayı aldı.

Son dört ise diğer çaylak pilotlara gitti: Sırasıyla Hadjar, Doohan, Vesti ve Pourchaire arka arkaya dizildiler.

Pourchaire, seansında başında teknik bir sorun yaşadığından zaman turu kaydedemedi.

Seans sonucu: