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Formula 1 Mexico City GP
Antrenman raporu

2023 Meksika GP 1. antrenman: Verstappen hızlı başladı, Albon 0.095 saniye geride ikinci

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı olan Meksika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Güncelleme
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Amerika GP ile üst üste 3 hafta sonu yarış gerçekleştirilecek yoğun bir takvime giren F1 padoğu, sezonun 20. ayağı için Meksika'ya geldi. 

Deniz seviyesinin 2.200 metre yukarısında yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilen ve yüksek rakım nedeniyle her yıl sezonun en farklı meydan okumalarından biri olan Meksika Grand Prix'si, 1. antrenman seansı ile başladı. 

Normal 1. antrenmanlara kıyasla farklı bir seans izledik: Pirelli'nin prototip lastikleri test edildi. Ayrıca pistte 5 çaylak pilot vardı. 

Haas'ta Oliver Bearman, Kevin Magnussen'in koltuğuna oturdu. Mercedes'te Frederik Vesti, George Russell'ın yerine piste çıktı. Alpine'de Jack Doohan direksiyon başına geçti, Pierre Gasly ise seansı garajdan takip etti. 

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda'nın yerini Isack Hadjar aldı, Alfa Romeo'de ise Valtteri Bottas yerine Theo Pourchaire sürüş yaptı. 

Ollie Bearman, Haas VF-23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ollie Bearman, Haas VF-23

60 dakikalık seansta mekanik ve teknik sorunlar yaşayanlar oldu. Carlos Sainz, seansın başında araçtaki hidroliği kaybettiğini söyledi ve garaja geldi. 

 

Araçtaki çalışmaların ardından Sainz piste geri döndü. Fernando Alonso ve Theo Pourchaire de garajda zaman kaybetmelerine neden olan sorunlar yaşadılar. 

Bunun dışında oldukça sakin ve olaysız bir seans izledik. Spin atan ya da kaza yapan olmadı. 

Seansın en hızlı derecesi ise Max Verstappen'den geldi. Yumuşak lastikle 1:19.718 yapan Verstappen, daha önce 4 kez kazandığı bu pistte hafta sonuna sağlam bir başlangıç yaptı. 

Williams ve Alexander Albon hafta sonuna beklendiği gibi güçlü başladılar ve seansı Verstappen'in 0.095 saniye arkasında ikinci sırada tamamladılar. Yerel kahraman Sergio Perez ise 0.3 saniye kadar geride ilk 3'ü tamamladı. 

McLaren hafta sonuna muhtemelen beklediğinden iyi bir başlangıç yaptı. Lando Norris dördüncü sırayı alırken, en hızlı turunu test lastiği ile kaydeden Oscar Piastri altıncıydı. İki McLaren pilotunu ise Ferrari'den Charles Leclerc ayırdı. 

Diğer Ferrari'de Carlos Sainz yedinciydi. 

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Frederik Vesti, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Frederik Vesti, Mercedes F1 W14

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon ve Lance Stroll ilk 10'u tamamladılar. Mercedes hafta sonuna sakin bir başlangıç yaptı: Lewis Hamilton 1 saniye kadar geride 11. sırayı aldı. Nico Hulkenberg, Guanyu Zhou ve Logan Sargeant onu takip ettiler. 

15. sıradaki Bearman, çaylaklar arasındaki en hızlı isim oldu. Aston Martin'de Fernando Alonso dağınık bir seans geçirdi ve 16. sırayı aldı. 

Son dört ise diğer çaylak pilotlara gitti: Sırasıyla Hadjar, Doohan, Vesti ve Pourchaire arka arkaya dizildiler. 

Pourchaire, seansında başında teknik bir sorun yaşadığından zaman turu kaydedemedi. 

Seans sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 29

1'19.718

   194.365
2 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 31

+0.095

1'19.813

 0.095 194.133
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 28

+0.297

1'20.015

 0.202 193.643
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 30

+0.519

1'20.237

 0.222 193.107
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 30

+0.579

1'20.297

 0.060 192.963
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 32

+0.745

1'20.463

 0.166 192.565
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 23

+0.761

1'20.479

 0.016 192.527
8 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 30

+0.850

1'20.568

 0.089 192.314
9 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 26

+0.959

1'20.677

 0.109 192.054
10 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 26

+0.969

1'20.687

 0.010 192.030
11 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 25

+1.006

1'20.724

 0.037 191.942
12 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 29

+1.250

1'20.968

 0.244 191.364
13 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 27

+1.411

1'21.129

 0.161 190.984
14 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 30

+1.439

1'21.157

 0.028 190.918
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 31

+1.595

1'21.313

 0.156 190.552
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 17

+1.629

1'21.347

 0.034 190.472
17 France I. Hadjar AlphaTauri 41 AlphaTauri Red Bull 25

+2.223

1'21.941

 0.594 189.092
18 Australia J. Doohan Alpine 61 Alpine Renault 25

+2.391

1'22.109

 0.168 188.705
19 Denmark F. Vesti Mercedes 42 Mercedes Mercedes 26

+3.219

1'22.937

 0.828 186.821
20 France T. Pourchaire Alfa Romeo 98 Alfa Romeo Ferrari 4

 

    
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