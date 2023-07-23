2023 Macaristan GP: Verstappen üst üste 7. kez kazandı, Red Bull yine rekor kırdı!

Formula 1 padoğu, 2 haftalık aranın ardından sezonun 12. yarışı için "bariyersiz Monako" olarak da bilinen Hungaroring'e gelirken, Budapeşte'de yer alan pistte yarış bugün güneşli ve sıcak koşullarda gerçekleştirildi.

F1 takvimindeki en teknik ve yavaş pistlerden olan Hungaroring'de dün yapılan sıralama turlarında farklı bir format denenmişti ve formatın değişmesiyle zirvedeki isim de değişmişti: Lewis Hamilton pole pozisyondaydı!

Son 5 yarışa pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen, uzun sürenin ardından bir Cumartesi gününde geçilmişti.

Hungaroring Pisti'nin istatistiksel olarak en başarılı ismi olan Hamilton, böylelikle bu pistte 9. kez aracını ilk cebe yerleştirdi. Onun 7 metre kadar arkasında ise Verstappen vardı.

Bu ikilinin geçmişi düşünüldüğünde, startta neler olacağı büyük merak konusuydu. Mercedes takım patronu Toto Wolff de start öncesinde "İkisinin de kaybedecek bir şeyi yok, çok eğleneceğiz." demişti.

Hamilton-Verstappen ikilisinin hemen arkasında McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri yer alıyorlardı. Güncellenen MCL60, Hungaroring gibi yavaş bir pistte de iyi performans göstermişti.

Beklenenden çok daha iyi bir hafta sonu geçiren Alfa Romeo'da ise Guanyu Zhou ilk 5'i tamamlıyordu. Ferrari'de Charles Leclerc ise altıncı cepten start alacaktı.

Valtteri Bottas aracını yedinci cebe park etti. Fernando Alonso, Sergio Perez ve Nico Hulkenberg ilk 10'u tamamlıyorlardı. Q2'de elenen Carlos Sainz 11., Q1'de elenen George Russell ise 18. sıradan start aldılar.

Ayrıca bu hafta sonu gridde yeni ama çok da yeni olmayan bir isim vardı: Daniel Ricciardo! Silverstone yarışının ardından Nyck de Vries ile yollarını ayıran AlphaTauri'de boşalan koltuğa Ricciardo getirildi.

RB19 ile Silverstone'da lastik testine çıkan ve performansıyla etkileyen Ricciardo, 8 aydır F1 aracı sürmemesine ve bu hafta sonu yeni bir araca ilk defa oturmasına 13. sırada yer almayı başarmıştı.

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Yarış raporu

Yarış öncesinde ilk 5'teki tüm pilotlar orta hamuru tercih etmişlerdi. Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla, 20 pilot da gride yerleşti ve sezonun 12. yarışı başladı.

Heyecanla beklediğimiz startta Verstappen çizgiden daha iyi kalktı ve hemen Hamilton'ın yanına geldi. İstediği startı alamayan Hamilton ise sağa kırarak Verstappen'i engellemeye çalıştı ama ikili ilk viraja yan yana girdiler.

Verstappen içeride, Hamilton dışarıdaydı. Hamilton'ın da dışarısında ise Norris yer alıyordu. En içeride yer alan Verstappen, içeri çizginin de avantajını kullanarak Hamilton'ı geçti.

Dördüncü sıradan start alan Oscar Piastri de tıpkı Verstappen gibi içeri çizgiyi aldı ve dışarıda yer alan Norris'i ve Hamilton'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi!

Piastri'nin arkasında ise Norris ve Hamilton mücadeleye giriştiler. Dördüncü viraja doğru yokuşu tırmanırken Norris, Hamilton'ı geçti.

Böylelikle ikinci sektör geride kalırken Verstappen, Piastri, Norris, Hamilton ilk 4'ü oluştu ve pole'den başlayan Hamilton kabus gibi bir ilk tur geçirdi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, the rest of the field at the start Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Kabus gibi bir start alan diğer isim Guanyu Zhou oldu. Beşinci sıradan başlayan Çinli pilot, çok kötü bir start aldı ve tam 11 sıra kaybetti.

Çizgiden çok kötü kalkan Zhou, ilk viraja gelinirken Daniel Ricciardo'ya arkadan çarptı. Ricciardo, bu çarpmanın etkisiyle Pierre Gasly'e çarptı ve o da takım arkadaşı Esteban Ocon'un üzerine uçtu.

Böylelikle Zhou nedeniyle 3 araç hasar aldı ve iki Alpine de aldıkları hasarlar nedeniyle yarışa devam edemedi. Ayrıca bu kazada Ocon'un koltuğu ikiye ayrıldı ve kendisi şu an sağlık merkezinde.

Bu talihsiz olay kaza nedeniyle Fransız ekibin yarışı ilk virajda bitmiş oldu ve Zhou, kazaya neden olduğu için 5 saniye cezası aldı.

Kaotik olaylı ilk turun ardından pozisyonlar oturdu ve sakin bir ilk 15 tur izledik. Sıcak havadan dolayı bir pilotu yakından takip etmek çok zordu, frenler ve lastikler hemen ısınmaya başlıyorlardı. Dolayısıyla tüm pilotlar önündeki pilotla arasındaki farkı kontrol ediyor ve araç sıcaklıklarını düşürmeye çalışıyordu.

Verstappen öndeki farkı 3 saniye bandına çıkarmıştı. Onun arkasında ise Piastri, Norris, Hamilton, Leclerc, Sainz, Perez, Alonso, Hulkenberg ve Russell ilk 10'u tamamlıyordu.

Mercedes pilotu Russell, 18. sıradan başladığı yarışta şimdiden puan barajına girmişti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

17. tura girdiğimizde ilk 10'daki ilk pit stop'ları görmeye başladık ve Ferrari, Leclerc'e 9.7 saniyelik bir pit stop yaparak 7 saniye kadar kaybettirdi.

McLaren'da ise takım Norris'i pite daha erken çağırdı ve erken pit stop'la Norris'i, Piastri'nin önüne geçirdi.

Sonrasında diğer pit stoplar da tamamlandı ve yarışa aynı sıralamayla devam ettik. Sonraki turlarda Verstappen yarışı tamamen domine etti ve farkı 20 saniye bandına kadar çıkardı.

Onun arkasında takım arkadaşı Perez istikrarlı bir şekilde yükseliyordu.

45. tura doğru geldiğimizde ikinci pit stoplar başladı. İlk pit stop'unda 7 saniye kaybeden Leclerc, ikinci pit stop'u için pite gelirken de hız limitini aştığı için 5 saniye ceza aldı ve toplamda 12 saniye kaybetmiş oldu.

Bu esnada Perez, üçüncü sıra için Piastri'yi yakaladı ve çaylak pilotu biraz da agresif bir atakla geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

Böylelikle ikinci pit-stopların ardından Verstappen, Norris, Perez, Piastri, Hamilton, Leclerc, Sainz, Russell, Alonso ve Stroll ilk 10'u oluştu.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen ön tarafta oldukça rahattı ve rakiplerinden 1 saniye kadar daha hızlı turluyordu. Hollandalı pilot, yarışın geri kalanında hata yapmadı ve Hungaroring'de damalı bayrağı en yakın rakibinin 33 saniye önünde ilk sırada gören isim oldu.

Üst üste 7. zaferini alan Hollandalı pilot, şampiyonadaki avantajını da 110 puana çıkarmış oldu. Ayrıca bu zaferle birlikte Red Bull bir rekor daha kırmış oldu. Avusturyalı takım, üst üste 12. zaferini alarak bu alanda McLaren'a ait olan rekoru kırdı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

McLaren'da Lando Norris ise üste üste ikinci hafta sonunda podyuma çıkmayı başardı. McLaren'ın, güncellenmiş araçla birlikte her pistte hızlı olabileceğini kanıtlaması gerekiyordu zira ve takvimdeki en yavaş pistlerden biri olan Hungaroring'de de podyuma çıkarak bu testi geçmiş oldu.

Red Bull pilotu Sergio Perez ise 6 sıra kazanarak 3. sıraya tırmandı ve yarışı da orada tamamladı. Böylelikle Meksikalı pilot, İngiltere'yi boş geçmesinin ardından podyuma geri dönmüş oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton, aracın temposundan şikayetçi olduğu bu yarışı dördüncü sırada tamamladı. Çaylak pilot Oscar Piastri ise yarısını podyum pozisyonlarında götürdüğü yarışta 5. oldu.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc çizgiyi 6. sırada geçse de pit yolundaki hız sınırını aştığı gerekçesiyle aldığı 5 saniyelik cezadan ötürü 7. sıraya geriledi.

Böylelikle yarışa 18. sıradan başlayan Russell altıncı sıraya çıkmış oldu, Leclerc ise yedinci sırada finiş gördü.

Carlos Sainz sekizinci olurken, günün son puanları Aston Martin'e gitti: Alonso dokuzuncu, Stroll onuncu sıradaydı.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Williams'ta Alexander Albon on birinci sırayı alarak puan barajının hemen dışında kalırken, Alfa Romeo'da Valtteri Bottas güçlü sıralama performansını yarışa taşıyamadı ve 12. oldu.

İlk virajda Zhou tarafından çarpılan Ricciardo, geri döndüğü ilk yarışı 13. sırada tamamladı. Nico Hulkenberg, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou ve Kevin Magnussen ise yarışı tamamlayan diğer isimler oldular.

İlk virajdaki temasta yolda kalan Alpine pilotları yarışı tamamlayamazken, sondan bir önceki turda spin atan Logan Sargeant da pite gelerek yarışı bıraktı.

Yarış sonucu: