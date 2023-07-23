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Formula 1 / Macaristan GP Sonuçlar

2023 Macaristan GP öncesi: Yarış gridi

2023 Macaristan GP'sine Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Max Verstappen olacak.

Ekleyen:

1

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

3

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Oscar Piastri
(McLaren)

5

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

7

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Aston Martin)

9

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Nico Hülkenberg
(Haas)

11

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

13

  Daniel Ricciardo
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

15

  Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

17

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

19

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Logan Sargeant
(Williams)
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