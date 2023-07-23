2023 Macaristan GP öncesi: Yarış gridi
2023 Macaristan GP'sine Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Max Verstappen olacak.
|
1
|
Lewis Hamilton
|
2
|
Max Verstappen
|
3
|
Lando Norris
|
4
|
Oscar Piastri
|
5
|
Zhou Guanyu
|
6
|
Charles Leclerc
|
7
|
Valtteri Bottas
|
8
|
Fernando Alonso
|
9
|
Sergio Pérez
|
10
|
Nico Hülkenberg
|
11
|
Carlos Sainz
|
12
|
Esteban Ocon
|
13
|
Daniel Ricciardo
|
14
|
Lance Stroll
|
15
|
Pierre Gasly
|
16
|
Alexander Albon
|
17
|
Yuki Tsunoda
|
18
|
George Russell
|
19
|
Kevin Magnussen
|
20
|
Logan Sargeant
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