2023 Macaristan GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Motorsport.com olarak 2023 Macaristan GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.
Red Bull
|
Max Verstappen
|
10-3
(9-2 shootout olmadan)
|
Sergio Pérez
|1
|Bahreyn
|
3
(+0,138 Q3)
|
15
(+20,231 teknik problem)
|Suudi Arabistan
|
1
|
1
|Avustralya
|
-
(zaman turu yok))
|
2
|Azerbaycan
|
3
(+0,104 Q3)
|
3
(+0,143 SQ3)
|Azerbaycan (shootout)
|
2
|
9
(Zaman turu yok, kırmızı bayrak)
|Miami
|
1
|
1
|Monaco
|
20
(+1,464 Q1, kaza)
|
1
|İspanya
|
11
(+0,574 Q2)
|
1
|Kanada
|
12
(+1,867 Q2)
|
1
|Avusturya
|
15
(+61,737 Q2, turları iptal edildi)
|
1
|Avusturya (shootout)
|
2
(+0,493 SQ3)
|
1
|Britanya
|
16
(+0,540 Q1)
|
2
|Macaristan
|
9
(+0,433 Q3)
Ferrari
|
Charles Leclerc
|
8-5
(7-4 shootout olmadan)
|
Carlos Sainz
|3
|Bahreyn
|4
(+0,154 Q3)
|
2
|Suudi Arabistan
|
5
(+0,511 Q3)
|
7
(+0,099 Q3)
|Avustralya
|
5
|
1
|Azerbaycan
|
4
(+0,813 Q3)
|
1
|Azerbaycan (shootout)
|
5
(+0,590 SQ3)
|
7
(+0,512 Q3)
|Miami
|
3
|
3
|Monaco
|
5
(+0,159 Q3)
|
19
(+0,668 Q1teknik problem)
|İspanya
|
2
|
11
(+0,759 Q2)
|Kanada
|
8
|
2
|Avusturya
|
3
(+0,142 Q3)
|
6
(+0,109 SQ3)
|Avusturya (shootout)
|
5
|
4
|Britanya
|
5
(+0,012 Q3)
|
6
|Macaristan
|
11
(+0,123 Q2)
Mercedes
|
George Russell
|
7-6
(5-6 shootout olmadan)
|
Lewis Hamilton
|6
|Bahreyn
|
7
(+0,044 Q3)
|
4
|Suudi Arabistan
|
8
(+0,366 Q3)
|
2
|Avustralya
|
3
(+0,136 Q3)
|
11
(+0,004 Q2)
|Azerbaycan
|
5
|
4
|Azerbaycan (shootout)
|
6
(+0,250 SQ3)
|
6
|Miami
|
13
(+0,232 Q2)
|
8
(+0,239 Q3)
|Monaco
|
6
|
12
(+0,448 Q2)
|İspanya
|
5
|
5
(+0,266 Q3)
|Kanada
|
4
|
11
(+0,240 Q2)
|Avusturya
|
5
|
15
|Avusturya (shootout)
|
18
(+0,629 Q1, turları iptal edildi)
|
6
|Britanya
|
7
(+0,056 Q3)
|
18
(+0,450 Q1)
|Macaristan
|
1
Alpine
|
Esteban Ocon
|
8-5
(6-5 shootout olmadan)
|
Pierre Gasly
|9
|Bahreyn
|
20
(+0,673 Q1)
|7
|Suudi Arabistan
|
10
(+0,279 Q3)
|
11
(+0,194 Q2)
|Avustralya
|
9
|
12
|Azerbaycan
|
19
(+2,231 Q1, kaza)
|
13
|Azerbaycan (shootout)
|
19
(+2,518 Q1, teknik problem)
|
8
(+1,094 Q3)
|Miami
|
5
|
4
|Monaco
|
7
(+0,380 Q3)
|
7
(+0,267 Q3)
|İspanya
|
4
|
6
|Kanada
|
17
(+0,772 Q1)
|
12
(+0,369 Q2)
|Avusturya
|
9
|
9
|Avusturya (shootout)
|
12
(+0,756 Q2)
|
13
(+0,205 Q2)
|Britanya
|
10
|
12
|Macaristan
|
15
(+0,376 Q2)
McLaren
|
Lando Norris
|
12-1
(10-1 shootout olmadan)
|
Oscar Piastri
|
11
|Bahreyn
|
18
(+0,349 Q1)
|
19
(+0,741 Q1, kaza)
|Suudi Arabistan
|
9
|
13
|Avustralya
|
16
(+0,274 Q1)
|
7
|Azerbaycan
|
10
(+0,330 Q3)
|
10
|Azerbaycan (shootout)
|
11
(+0,032 Q2)
|
16
|Miami
|
19
(+0,090 Q1)
|
10
|Monaco
|
11
(+0,018 Q2)
|
3
|İspanya
|
10
(+0,880 Q3)
|
7
|Kanada
|
9
(+3,303 Q3, kaza)
|
4
|Avusturya
|
13
(+0,567 Q2)
|
3
|Avusturya (shootout)
|
17
(+0,383 Q1)
|
2
|Britanya
|
3
(+0,131 Q3)
|
3
|Macaristan
|
4
(+0,211 Q3)
Alfa Romeo
|
Valtteri Bottas
|
7-6
(7-4 shootout olmadan)
|
Zhou Guanyu
|12
|Bahreyn
|13
(+0,030 Q2)
|
14
(+0,207 Q2)
|Suudi Arabistan
|
12
|
19
(+0,174 Q1)
|Avustralya
|
17
|
14
|Azerbaycan
|
16
(+0,060 Q1)
|
17
(+0,175 Q1)
|Azerbaycan (shootout)
|
16
|
10
|Miami
|
14
(+0,527 Q2)
|
15
|Monaco
|
19
(+0,485 Q1)
|
16
(+0,300 Q1)
|İspanya
|
13
|
15
|Kanada
|
20
(+1,010 Q1)
|
14
|Avusturya
|
17
(+0,055 Q1)
|
19
(+0,229 Q1)
|Avusturya (shootout)
|
16
|
15
|Britanya
|
18
(+0,385 Q1)
|
7
(+0,063 Q3)
|Macaristan
|
5
Aston Martin
|
Fernando Alonso
|
11-2
(9-2 shootout olmadan)
|
Lance Stroll
|5
|Bahreyn
|8
(+0,500 Q3)
|
3
|Suudi Arabistan
|
6
(+0,215 Q3)
|
4
|Avustralya
|
6
(+0,169 Q3)
|
6
|Azerbaycan
|
9
(+0,358 Q3)
|
8
|Azerbaycan (shootout)
|
9
(+0,054 SQ3)
|
2
|Miami
|
18
(+0,297 Q1)
|
2
|Monaco
|
14
(+0,516 Q2)
|
9
(+0,513 Q3)
|İspanya
|
6
|
3
|Kanada
|
13
(+1,708 Q2)
|
7
(+0,074 Q3)
|Avusturya
|
6
|
7
|Avusturya (shootout)
|
8
(+0,089 SQ3)
|9
|Britanya
|
12
(+0,567 Q2)
|8
|Macaristan
|
14
(+0,443 Q2, turları iptal edildi)
Haas
|
Kevin Magnussen
|
2-11
(2-9 shootout olmadan)
|
Nico Hülkenberg
|
17
(+0,788 Q1)
|Bahreyn
|10
|
13
(+0,066 Q2)
|Suudi Arabistan
|
11
|
14
(+0,717 Q2)
|Avustralya
|
10
|
18
(+0,662 Q1, problème tech.)
|Azerbaycan
|
17
|
14
(+0,526 Q2)
|Azerbaycan (shootout)
|
12
|
4
|Miami
|
12
(+0,230 Q2)
|
17
|Monaco
|
18
(+0,009 Q1)
|
17
(+0,622 Q1)
|İspanya
|
8
|
14
(+1,373 Q2)
|Kanada
|
2
|
19
(+0,251 Q1)
|Avusturya
|
8
|
10
(+0,828 SQ3)
|Avusturya (shootout)
|
4
|
20
(+1,179 Q1)
|Britanya
|
11
|
19
(+0,511 Q1)
|Macaristan
|
10
AlphaTauri
|
Yuki Tsunoda
|
10-2
(8-2 shootout olmadan)
|
Nyck de Vries
|14
|Bahreyn
|19
(+0,721 Q1)
|16
|Suudi Arabistan
|
18
(+0,305 Q1)
|12
|Avustralya
|
15
(+0,236 Q2)
|8
|Azerbaycan
|
-
(kaza)
|18
|Azerbaycan (shootout)
|
20
(+2,744 Q1)
|
17
(+0,104 Q1)
|Miami
|
15
|
9
|Monaco
|
12
(+0,179 Q2)
|
15
(+0,394 Q2)
|İspanya
|
14
|
16
|Kanada
|
18
(+0,391 Q1)
|
16
|Avusturya
|
20
(+0,190 Q1)
|
13
|Avusturya (shootout)
|
14
(+0,224 Q2)
|
17
|Britanya
|
19
(+0,488 Q1)
|
Yuki Tsunoda
|
0-1
(0-1 shootout olmadan)
|
Daniel Ricciardo
|
17
(+0,013 Q1)
|Macaristan
|13
Williams
|
Alex Albon
|
13-0
(11-0 shootout olmadan)
|
Logan Sargeant
|
15
|Bahreyn
|
16
(+0,191 Q1)
|
17
|Suudi Arabistan
|
20
(+38,516 Q1)
|
8
|Avustralya
|
18
(+0,595 Q1)
|
13
|Azerbaycan
|
15
(+0,577 Q2)
|
7
|Azerbaycan (shootout)
|
15
(kaza)
|
11
|Miami
|
20
(+0,343 Q1)
|
13
|Monaco
|
16
(+0,407 Q1)
|
18
|İspanya
|
20
(+0,636 Q1)
|
10
|Kanada
|
19
(+1,399 Q1)
|
10
|Avusturya
|
18
(+0,275 Q1)
|
11
|Avusturya (shootout)
|
20
(+0,534 Q1)
|
8
|Britanya
|
14
(+0,964 Q2)
|
16
|Macaristan
|
20
(+0,331 Q1)
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