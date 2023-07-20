2023 Macaristan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası, bu hafta sonu (21-23 Temmuz) gerçekleştirilecek olan Macaristan GP ile devam edecek. Peki 2023 Macaristan GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanaldan yayınlanacak?
Formula 1 padoğu, 2 haftalık aranın ardından sezonun 12. yarışı için "bariyersiz Monako" olarak da bilinen Hungaroring'e geliyor.
F1 takvimindeki en teknik ve yavaş pistlerden olan Hungaroring, virajlar tarafından domine edilen bir pist yapısına sahip. Budapeşte'nin biraz dışarısında yer alan bu pist, orta bölümdeki hızlı ve geniş yarı çaplı virajlarıyla pilotlara zorlu bir meydan okuma sunuyor.
Hungaroring, genellikle sıkıcı bir pist olarak anılsa da bu hafta sonu Red Bull'un arkasındaki mücadele büyük bir heyecana sahip olabilir.
Ayrıca bu hafta sonu farklı bir sıralama formatı uygulanacak, bu da yeni bir heyecan elementi ekleyecektir. Bu yeni format kapsamında pilotlar Q1 seansında sert lastiklerle, Q2 seansında orta lastiklerle ve Q3 seansında yumuşak lastiklerle turlayacaklar.
Hafta sonu programı:
21 Temmuz Cuma
- 1. antrenman seansı: 14.30 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)
- 2. antrenman seansı: 18.00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)
22 Temmuz Cumartesi
- 3. antrenman seansı: 13.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
- Sıralama turları : 17.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
23 Temmuz Pazar
- Macaristan Grand Prix: 16.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
Tüm seanslar F1 TV üzerinden de naklen yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla izleyebilirsiniz ancak F1TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.
Bu hafta sonu ayrıca WRC, Indycar, NASCAR, F2, F3, serileri de yarışacak. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Bu hafta sonu WRC3'te Estonya Rallisi'nde Castrol Ford Team Türkiye ile mücadele eden Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisine başarılar diliyoruz!
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