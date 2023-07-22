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Formula 1 / Macaristan GP Sıralama turları raporu

2023 Macaristan GP: Hamilton, Verstappen'in 0.003 saniye önünde pole pozisyonunda!

2023 Macaristan Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebrates on arrival in Parc Ferme

Formula 1 padoğu, 2 haftalık aranın ardından sezonun 12. yarışı için "bariyersiz Monako" olarak da bilinen Hungaroring'e gelirken, Budapeşte'de yer alan pistte sıralama turları bugün gerçekleştirildi. 

F1 takvimindeki en teknik ve yavaş pistlerden olan Hungaroring'deki sıralama turlarında farklı bir format denendi. 

Bu yeni format kapsamında pilotlar Q1 seansında sert lastiklerle, Q2 seansında orta lastiklerle ve Q3 seansında yumuşak lastiklerle turlamak zorundalardı. 

Formatın değişmesiyle zirvedeki isim de değişti ve Macaristan'da pole, bu pistteki istatistiksel olarak en başarılı isim olan Lewis Hamilton'a gitti. 

Hamilton, yarın TSi 16.00'da başlayacak Macaristan Grand Prix'sine de ilk cepten başlayacak. Onun yanında ise Max Verstappen ikinci sırada yer alacak. 

Yarış gridi: 

 
 
     
Driver Info
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 1'16.609 205.871
2 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull +0.003 205.863
3 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes +0.085 205.643
4 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes +0.296 205.078
5 China G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari +0.362 204.903
6 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari +0.383 204.847
7 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari +0.425 204.735
8 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes +0.426 204.732
9 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull +0.436 204.706
10 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari +0.577 204.332
11 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari +1.094 202.972
12 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault +1.232 202.613
13 Australia D. Ricciardo Daniel Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull +1.393 202.194
14 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes +1.535 201.827
15 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault +1.608 201.639
16 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes +2.308 199.850
17 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull +2.310 199.845
18 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes +2.418 199.572
19 Denmark K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari +2.597 199.121
20 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes +2.639 199.015
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Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebrates with his team in Parc Ferme

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebrates with his team in Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Hamilton ve Mercedes, bu yıl ilk kez pole'de! 

Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, McLaren ve Alfa Romeo pilotlarının yanı sıra Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fernando Alonso ve Nico Hulkenberg mücadele ettiler. 

Pilotlar son bölümde yumuşak lastikle turladılar ve ilk denemelerin ardından Verstappen, 1:16.612 ile liderdi. Lewis Hamilton ise 0.1 sn kadar gerideydi. Lando Norris üçüncü, Fernando Alonso ise dördüncüydü. Sergio Perez ise takım arkadaşının yarım saniye kadar gerisinde ilk 5'i tamamlıyordu. 

Bitime 4 dakika kala pilotlar son denemeleri için piste çıktılar ve sezonun en önemli pozisyonlarından biri için mücadele başladı. 

İlk sıradaki Verstappen turunu geliştiremedi ve pole pozisyonu 0.003 saniye farkla Hamilton'a gitti. Hungaroring Pisti'nin en başarılı ismi olan Hamilton, böylelikle yeni taban etkisi dönemindeki ilk pole pozisyonunu almış oldu. 

Hamilton'ın 0.003 saniye arkasında güncellenmiş RB19 ile Verstappen yer aldı. Güncellenen RB19 ile hafta sonu boyunca doğru ayar aralığını bulamadığını söyleyen ve ön taraftaki yol tutuşundan şikayetçi olan Verstappen, pek de mutlu gözükmüyordu. 

 

Yavaş virajlardaki performansı merak edilen McLaren'da Lando Norris üçüncü, Oscar Piastri dördüncü sırayı aldı ve McLaren'ın son 2 yarıştaki performansının piste özel olmadığını gösterdi. 

Hafta sonunun güçlü ekiplerinden Alfa Romeo'da Guanyu Zhou ilk 5'i tamamladı ve Alfa Romeo'nun bu sezonki en iyi sonucu aldı. 

Ferrari'de Charles Leclerc altıncı olurken, Valtteri Bottas yedinciydi. Fernando Alonso, Sergio Perez ve Nico Hulkenberg ilk 10'u tamamladı. 

Q3 sonucu: 

 
 
       
Driver Info
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6 1'16.609   205.871
2 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6 +0.003 0.003 205.863
3 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6 +0.085 0.082 205.643
4 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6 +0.296 0.211 205.078
5 China G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 6 +0.362 0.066 204.903
6 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6 +0.383 0.021 204.847
7 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 6 +0.425 0.042 204.735
8 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6 +0.426 0.001 204.732
9 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6 +0.436 0.010 204.706
10 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6 +0.577 0.141 204.332
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Norris lider, Sainz elendi! 

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler. 

Pilotlar, yeni format gereği bu seansta da orta hamurla turladılar. Seansın en hızlı derecesi Lando Norris'ten geldi, Lewis Hamilton ise ikinciydi. 

Max Verstappen üçüncü olurken, Valtteri Bottas ile Oscar Piastri ise ilk 5'i tamamladılar. Charles Leclerc son saniyedeki turuyla kendini ilk 10'a attı ve altıncı oldu. 

Haas'ta Nico Hulkenberg kendini ve takımını son bölüme taşırken, Sergio Perez sekizinciydi. Son 5 yarıştır Q3'e kalamayan Perez, böylelikle bu kötü istatistiği de sonlandırmış oldu. 

İlk bölümün en hızlısı Guanyu Zhou dokuzuncu olurken, Fernando Alonso 10. sırayı alarak son bölümün biletini alan son kişi oldu. 

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Alonso'nun sadece 0.002 saniye gerisinde 11. olarak elendi. Leclerc, son saniyede turunu atarak kendini ilk 10'a soksa da takım arkadaşını 11. sıraya atmış oldu.

Hafta sonu boyunca güçlü gözüken Alpine, Q2'de istediğini bulamadı. Esteban Ocon on ikinci olurken, turu silinen Pierre Gasly 15. sıradaydı. 

F1'e geri dönen Daniel Ricciardo 13. olarak son bölüme kalamazken, tempo anlamında beklenenden çok geride kalan Aston Martin'de ise Lance Stroll on dördüncüydü. 

 

Q2 sonucu: 

 
 
       
Driver Info
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 3 1'17.328   203.957
2 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6 +0.099 0.099 203.696
3 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6 +0.219 0.120 203.381
4 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 6 +0.235 0.016 203.339
5 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 5 +0.243 0.008 203.318
6 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6 +0.252 0.009 203.294
7 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6 +0.324 0.072 203.106
8 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 9 +0.347 0.023 203.046
9 China G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 6 +0.372 0.025 202.980
10 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6 +0.373 0.001 202.978
11 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6 +0.375 0.002 202.972
12 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6 +0.513 0.138 202.613
13 Australia D. Ricciardo Daniel Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 6 +0.674 0.161 202.194
14 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 8 +0.816 0.142 201.827
15 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6 +0.889 0.073 201.639
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Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Zhou lider, Russell elendi! 

Sıralama turları 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı ve bu hafta sonu denenen yeni format gereği tüm pilotlar sert lastiklerle turlamak zorundaydılar. 

Sert lastikleri ısıtmak ve çalıştırmak zor olduğundan, lastiklerini hızlıca ısıtabilen otomobiller daha avantajlı hâle geldiler. Lastiğini kolay ısıtmayan Mercedes gibi takımların zorlanması bekleniyordu. 

Yine de asfalt sıcaklığı 46 derece olduğundan, lastikleri ısıtmak tüm takımlar için nispeten daha kolay hâle geldi. 

 

Bazı pilotlar 2. set sert lastiklerini de takarak turlarken, seans boyunca grid çok ama çok yakındı. Liderden elenme bölgesine kadar olan fark 1 saniye kadardı. 

18 dakikalık seansın en hızlı derecesi hafta sonu boyunca güçlü bir görüntü çizen Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou'dan geldi, Red Bull pilotları onları takip etti: Verstappen ikinci, Perez üçüncüydü. 

Ferrari pilotları ise Red Bull pilotlarını takip ettiler: Carlos Sainz dördüncü, Leclerc beşinciydi. Oscar Piastri altıncı olurken, son antrenmanın en hızlısı Lewis Hamilton yedinciydi. 

Fernando Alonso, Nico Hulkenberg ve Lando Norris ilk 10'u tamamladılar. F1'e geri dönen Daniel Ricciardo ise 15. olarak ikinci bölüme kalmayı başardı! 

Avustralyalı pilot, neredeyse 8 aydır F1 aracı sürmemesine ve bu hafta sonu yeni bir araca ilk defa oturmasına rağmen ikinci bölüme kaldı ve takım arkadaşının önünde yer aldı. 

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Elenme bölgesine baktığımızda ise bizi ilk olarak Alexander Albon karşıladı. Son yarışlara damgasını vuran Williams pilotu 16. sıradaydı ve elenen ilk isim oldu. Ricciardo'ya geçilen Yuki Tsunoda 17.olurken, Mercedes pilotu George Russell 18. sıradaydı. 

Son viraja gelirken 3. rakibine bir anda geçilen Russell, son turuna istediği gibi başlayamadı ve lastiklerini istediği gibi başlayamadı. İngiliz pilot bundan dolayı da 18. sırada kalarak elendi. Mercedes'in lastiklerini ısıtmakta zorlanması bekleniyordu ama Q1'de elenmesini kimse beklemiyordu. 

 

Kevin Magnussen ile Logan Sargeant ise son sıraları aldılar. 

Q1 sonucu: 

 
 
       
Driver Info
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 China G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 10 1'18.143   201.829
2 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 9 +0.175 0.175 201.378
3 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 8 +0.217 0.042 201.271
4 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 9 +0.250 0.033 201.186
5 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9 +0.297 0.047 201.065
6 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9 +0.321 0.024 201.004
7 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 8 +0.434 0.113 200.715
8 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 9 +0.437 0.003 200.707
9 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 8 +0.552 0.115 200.414
10 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 11 +0.554 0.002 200.409
11 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault 10 +0.600 0.046 200.292
12 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 8 +0.632 0.032 200.210
13 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 10 +0.639 0.007 200.192
14 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault 10 +0.711 0.072 200.010
15 Australia D. Ricciardo Daniel Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 9 +0.763 0.052 199.878
16 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes 8 +0.774 0.011 199.850
17 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 9 +0.776 0.002 199.845
18 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9 +0.884 0.108 199.572
19 Denmark K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 8 +1.063 0.179 199.121
20 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 8 +1.105 0.042 199.015
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George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Hamilton: "Pole mücadelesi vermeyi beklemiyordum"

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