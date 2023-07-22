2023 Macaristan GP: Hamilton, Verstappen'in 0.003 saniye önünde pole pozisyonunda!

Formula 1 padoğu, 2 haftalık aranın ardından sezonun 12. yarışı için "bariyersiz Monako" olarak da bilinen Hungaroring'e gelirken, Budapeşte'de yer alan pistte sıralama turları bugün gerçekleştirildi.

F1 takvimindeki en teknik ve yavaş pistlerden olan Hungaroring'deki sıralama turlarında farklı bir format denendi.

Bu yeni format kapsamında pilotlar Q1 seansında sert lastiklerle, Q2 seansında orta lastiklerle ve Q3 seansında yumuşak lastiklerle turlamak zorundalardı.

Formatın değişmesiyle zirvedeki isim de değişti ve Macaristan'da pole, bu pistteki istatistiksel olarak en başarılı isim olan Lewis Hamilton'a gitti.

Hamilton, yarın TSi 16.00'da başlayacak Macaristan Grand Prix'sine de ilk cepten başlayacak. Onun yanında ise Max Verstappen ikinci sırada yer alacak.

Yarış gridi:

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebrates with his team in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Hamilton ve Mercedes, bu yıl ilk kez pole'de!

Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, McLaren ve Alfa Romeo pilotlarının yanı sıra Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fernando Alonso ve Nico Hulkenberg mücadele ettiler.

Pilotlar son bölümde yumuşak lastikle turladılar ve ilk denemelerin ardından Verstappen, 1:16.612 ile liderdi. Lewis Hamilton ise 0.1 sn kadar gerideydi. Lando Norris üçüncü, Fernando Alonso ise dördüncüydü. Sergio Perez ise takım arkadaşının yarım saniye kadar gerisinde ilk 5'i tamamlıyordu.

Bitime 4 dakika kala pilotlar son denemeleri için piste çıktılar ve sezonun en önemli pozisyonlarından biri için mücadele başladı.

İlk sıradaki Verstappen turunu geliştiremedi ve pole pozisyonu 0.003 saniye farkla Hamilton'a gitti. Hungaroring Pisti'nin en başarılı ismi olan Hamilton, böylelikle yeni taban etkisi dönemindeki ilk pole pozisyonunu almış oldu.

Hamilton'ın 0.003 saniye arkasında güncellenmiş RB19 ile Verstappen yer aldı. Güncellenen RB19 ile hafta sonu boyunca doğru ayar aralığını bulamadığını söyleyen ve ön taraftaki yol tutuşundan şikayetçi olan Verstappen, pek de mutlu gözükmüyordu.

Yavaş virajlardaki performansı merak edilen McLaren'da Lando Norris üçüncü, Oscar Piastri dördüncü sırayı aldı ve McLaren'ın son 2 yarıştaki performansının piste özel olmadığını gösterdi.

Hafta sonunun güçlü ekiplerinden Alfa Romeo'da Guanyu Zhou ilk 5'i tamamladı ve Alfa Romeo'nun bu sezonki en iyi sonucu aldı.

Ferrari'de Charles Leclerc altıncı olurken, Valtteri Bottas yedinciydi. Fernando Alonso, Sergio Perez ve Nico Hulkenberg ilk 10'u tamamladı.

Q3 sonucu:

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Norris lider, Sainz elendi!

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Pilotlar, yeni format gereği bu seansta da orta hamurla turladılar. Seansın en hızlı derecesi Lando Norris'ten geldi, Lewis Hamilton ise ikinciydi.

Max Verstappen üçüncü olurken, Valtteri Bottas ile Oscar Piastri ise ilk 5'i tamamladılar. Charles Leclerc son saniyedeki turuyla kendini ilk 10'a attı ve altıncı oldu.

Haas'ta Nico Hulkenberg kendini ve takımını son bölüme taşırken, Sergio Perez sekizinciydi. Son 5 yarıştır Q3'e kalamayan Perez, böylelikle bu kötü istatistiği de sonlandırmış oldu.

İlk bölümün en hızlısı Guanyu Zhou dokuzuncu olurken, Fernando Alonso 10. sırayı alarak son bölümün biletini alan son kişi oldu.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Alonso'nun sadece 0.002 saniye gerisinde 11. olarak elendi. Leclerc, son saniyede turunu atarak kendini ilk 10'a soksa da takım arkadaşını 11. sıraya atmış oldu.

Hafta sonu boyunca güçlü gözüken Alpine, Q2'de istediğini bulamadı. Esteban Ocon on ikinci olurken, turu silinen Pierre Gasly 15. sıradaydı.

F1'e geri dönen Daniel Ricciardo 13. olarak son bölüme kalamazken, tempo anlamında beklenenden çok geride kalan Aston Martin'de ise Lance Stroll on dördüncüydü.

Q2 sonucu:

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Zhou lider, Russell elendi!

Sıralama turları 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı ve bu hafta sonu denenen yeni format gereği tüm pilotlar sert lastiklerle turlamak zorundaydılar.

Sert lastikleri ısıtmak ve çalıştırmak zor olduğundan, lastiklerini hızlıca ısıtabilen otomobiller daha avantajlı hâle geldiler. Lastiğini kolay ısıtmayan Mercedes gibi takımların zorlanması bekleniyordu.

Yine de asfalt sıcaklığı 46 derece olduğundan, lastikleri ısıtmak tüm takımlar için nispeten daha kolay hâle geldi.

Bazı pilotlar 2. set sert lastiklerini de takarak turlarken, seans boyunca grid çok ama çok yakındı. Liderden elenme bölgesine kadar olan fark 1 saniye kadardı.

18 dakikalık seansın en hızlı derecesi hafta sonu boyunca güçlü bir görüntü çizen Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou'dan geldi, Red Bull pilotları onları takip etti: Verstappen ikinci, Perez üçüncüydü.

Ferrari pilotları ise Red Bull pilotlarını takip ettiler: Carlos Sainz dördüncü, Leclerc beşinciydi. Oscar Piastri altıncı olurken, son antrenmanın en hızlısı Lewis Hamilton yedinciydi.

Fernando Alonso, Nico Hulkenberg ve Lando Norris ilk 10'u tamamladılar. F1'e geri dönen Daniel Ricciardo ise 15. olarak ikinci bölüme kalmayı başardı!

Avustralyalı pilot, neredeyse 8 aydır F1 aracı sürmemesine ve bu hafta sonu yeni bir araca ilk defa oturmasına rağmen ikinci bölüme kaldı ve takım arkadaşının önünde yer aldı.

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Elenme bölgesine baktığımızda ise bizi ilk olarak Alexander Albon karşıladı. Son yarışlara damgasını vuran Williams pilotu 16. sıradaydı ve elenen ilk isim oldu. Ricciardo'ya geçilen Yuki Tsunoda 17.olurken, Mercedes pilotu George Russell 18. sıradaydı.

Son viraja gelirken 3. rakibine bir anda geçilen Russell, son turuna istediği gibi başlayamadı ve lastiklerini istediği gibi başlayamadı. İngiliz pilot bundan dolayı da 18. sırada kalarak elendi. Mercedes'in lastiklerini ısıtmakta zorlanması bekleniyordu ama Q1'de elenmesini kimse beklemiyordu.

Kevin Magnussen ile Logan Sargeant ise son sıraları aldılar.

Q1 sonucu:

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images