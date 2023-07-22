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2023 Macaristan GP 3. antrenman: Yakın geçen seansın lideri Hamilton!

Hungaroring'de sıralama turları öncesi son antrenman seansı kuru zeminde ve git gide hızlanan bir pistte gerçekleşti, günün sonunda liderlik koltuğunda Lewis Hamilton yer almakta.

Altay Gök
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Bu hafta sonu sıralama turlarında farklı bir format denenecek ve her bölümde belli bir hamurun kullanımı zorunlu tutulacak, dolayısıyla takımlar üçüncü antrenman seansını tam bir test havasında geçirdi.

Pist sıcaklığı 45 derece ve üstündeydi, ayrıca gece yağan yağmur bir önceki günden kalan kauçuğu da silip süpürmüştü; bu da lastik bozulmasını arttırdığı için 2. antrenman seansındaki derecelerin geçilmesi kolay olmadı.

Seansın ilk turunu geri dönen Daniel Ricciardo attı, onları Kevin Magnussen, orta hamurla Sergio Perez ve yine orta hamurla Max Verstappen'in en hızlı turları izledi.

Verstappen'in 1.18.478'lik derecesi uzun süre zirvede kaldı, bir ara Oscar Piastri orta sektörde en iyi dereceyle gelse de ancak üçüncü olabildi.

Yarım saat geride kalırken dereceler hızla gelişmeye başladı, ilk olarak Valtteri Bottas ikinciliği, Guanyu Zhou ise üçüncülüğü aldı. Bottas'ın turu, lidere göre sadece 0.011 saniye gerideydi!

Son 20 dakikaya girilirken zor bir seans geçiren Fernando Alonso sahneye çıktı ve sıfır yumuşak hamurla attığı turla 1.18.350 yaparak liderliği aldı.

Beş dakika sonra Lando Norris'ten 1.18.082 geldi ve liderlik McLaren pilotuna geçti.

Liderlik koltuğu için son sözü söyleyen isimse burada sekiz galibiyeti olan Lewis Hamilton oldu, son dakikalarda yumuşak hamura geçen Hamilton, 1.17.811 ile zirveyi aldı.

Seansın kalanında bu dereceyi geçen çıkmadı, böylece Hamilton üçüncü antrenman seansını ilk sırada tamamladı. 

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen ve Perez son dakikalarda en hızlı tur denemesi yaptılar, ancak Verstappen 0.250 saniye geride ikinci, Perez ise takım arkadaşının 0.006 saniye arkasında üçüncü oldu.

Son dakikalarda iyi bir tur atan Nico Hulkenberg güçlü bir dördüncülüğe imza atarken, bir süre liderlik koltuğunda yer alan Norris beş, George Russell altıncı sıradaydı.

Ferrari pilotları son 6 dakikaya kadar yumuşak hamur kullanmadıkları seansı 7-8 bitirdiler, tek tur tempoları fena görünmedi.

İlk onu Alonso ile Bottas tamamladı. Alfa Romeo da bu hafta sürpriz yapabilecek bir diğer takım.

Lance Stroll takım arkadaşının 0.2 saniye gerisinde 11. olurken, onu Zhou, Alex Albon ve Piastri takip ediyor. Piastri gerilerde kalmasına rağmen seansın güçlü isimlerinden biriydi.

Magnussen son dakikalarda Hulkenberg kadar hızlı bir turdaydı, ancak hata yaparak 15. sırayla yetinmek zorunda kaldı.

Alpine seansa güçlü başlayıp uzun bir süre 3-4 gitti, ancak sonrasında derecelerini geliştirmediler ve Pierre Gasly ile 16, Esteban Ocon ile 19. oldular.

Logan Sargeant 17. olurken, AlphaTauri'de geri dönen Daniel Ricciardo 18, Yuki Tsunoda son sırada yer aldılar.

AlphaTauri, seans boyunca bir kez bile yumuşak hamur tercih etmedi.

 

 
 
       
Driver Info
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 20 1'17.811   202.691
2 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 23 +0.250 0.250 202.041
3 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 25 +0.256 0.006 202.026
4 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 21 +0.266 0.010 202.000
5 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 19 +0.271 0.005 201.987
6 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22 +0.308 0.037 201.891
7 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 28 +0.379 0.071 201.708
8 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 29 +0.423 0.044 201.595
9 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 20 +0.539 0.116 201.296
10 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 24 +0.678 0.139 200.940
11 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 20 +0.725 0.047 200.820
12 China G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 23 +0.733 0.008 200.799
13 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes 17 +0.781 0.048 200.676
14 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 19 +0.787 0.006 200.661
15 Denmark K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 26 +0.838 0.051 200.531
16 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault 22 +0.965 0.127 200.208
17 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 16 +1.003 0.038 200.111
18 Australia D. Ricciardo Daniel Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 28 +1.017 0.014 200.076
19 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault 22 +1.168 0.151 199.693
20 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 29 +1.345 0.177 199.247
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Canlı anlatım: Macaristan GP 3. antrenman seansı

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