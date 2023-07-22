2023 Macaristan GP 3. antrenman: Yakın geçen seansın lideri Hamilton!

Bu hafta sonu sıralama turlarında farklı bir format denenecek ve her bölümde belli bir hamurun kullanımı zorunlu tutulacak, dolayısıyla takımlar üçüncü antrenman seansını tam bir test havasında geçirdi.

Pist sıcaklığı 45 derece ve üstündeydi, ayrıca gece yağan yağmur bir önceki günden kalan kauçuğu da silip süpürmüştü; bu da lastik bozulmasını arttırdığı için 2. antrenman seansındaki derecelerin geçilmesi kolay olmadı.

Seansın ilk turunu geri dönen Daniel Ricciardo attı, onları Kevin Magnussen, orta hamurla Sergio Perez ve yine orta hamurla Max Verstappen'in en hızlı turları izledi.

Verstappen'in 1.18.478'lik derecesi uzun süre zirvede kaldı, bir ara Oscar Piastri orta sektörde en iyi dereceyle gelse de ancak üçüncü olabildi.

Yarım saat geride kalırken dereceler hızla gelişmeye başladı, ilk olarak Valtteri Bottas ikinciliği, Guanyu Zhou ise üçüncülüğü aldı. Bottas'ın turu, lidere göre sadece 0.011 saniye gerideydi!

Son 20 dakikaya girilirken zor bir seans geçiren Fernando Alonso sahneye çıktı ve sıfır yumuşak hamurla attığı turla 1.18.350 yaparak liderliği aldı.

Beş dakika sonra Lando Norris'ten 1.18.082 geldi ve liderlik McLaren pilotuna geçti.

Liderlik koltuğu için son sözü söyleyen isimse burada sekiz galibiyeti olan Lewis Hamilton oldu, son dakikalarda yumuşak hamura geçen Hamilton, 1.17.811 ile zirveyi aldı.

Seansın kalanında bu dereceyi geçen çıkmadı, böylece Hamilton üçüncü antrenman seansını ilk sırada tamamladı.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen ve Perez son dakikalarda en hızlı tur denemesi yaptılar, ancak Verstappen 0.250 saniye geride ikinci, Perez ise takım arkadaşının 0.006 saniye arkasında üçüncü oldu.

Son dakikalarda iyi bir tur atan Nico Hulkenberg güçlü bir dördüncülüğe imza atarken, bir süre liderlik koltuğunda yer alan Norris beş, George Russell altıncı sıradaydı.

Ferrari pilotları son 6 dakikaya kadar yumuşak hamur kullanmadıkları seansı 7-8 bitirdiler, tek tur tempoları fena görünmedi.

İlk onu Alonso ile Bottas tamamladı. Alfa Romeo da bu hafta sürpriz yapabilecek bir diğer takım.

Lance Stroll takım arkadaşının 0.2 saniye gerisinde 11. olurken, onu Zhou, Alex Albon ve Piastri takip ediyor. Piastri gerilerde kalmasına rağmen seansın güçlü isimlerinden biriydi.

Magnussen son dakikalarda Hulkenberg kadar hızlı bir turdaydı, ancak hata yaparak 15. sırayla yetinmek zorunda kaldı.

Alpine seansa güçlü başlayıp uzun bir süre 3-4 gitti, ancak sonrasında derecelerini geliştirmediler ve Pierre Gasly ile 16, Esteban Ocon ile 19. oldular.

Logan Sargeant 17. olurken, AlphaTauri'de geri dönen Daniel Ricciardo 18, Yuki Tsunoda son sırada yer aldılar.

AlphaTauri, seans boyunca bir kez bile yumuşak hamur tercih etmedi.