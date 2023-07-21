Kayıt Ol
Önceki / Hamilton: "Bütçe sınırı cezaları caydırıcı değil"
Formula 1 / Macaristan GP Antrenman raporu

2023 Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in 0.015 saniye önünde en hızlısı!

2023 Macaristan Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc lider tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Macaristan'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansı, ilk seansın aksine kuru zeminde geçti ve sürücüler, ilk antrenman seansındaki kaybı telafi etmek amacıyla ilk andan itibaren piste çıktılar.

Sürücülerin bazıları orta, bazıları yumuşak lastik tercih etti ve ilk başta tur zamanları oldukça değişkendi.

Seans şaşırtıcı şekilde sorunsuzdu ve herhangi bir kırmızı bayrak olmadı. Lastiklerini kilitleyen bazı isimler vardı ancak spin atan ya da kaza yapan bir isim yoktu.

Son 30 dakikaya girilirken Lando Norris 1:17.701'lik bir zaman turu yakaladı ve liderliği eline geçirdi. Daha sonra Charles Leclerc 1:17.686 yakaladı ve liderliği McLaren pilotundan aldı.

Kalan süre içerisinde Ferrari sürücüsünü geçen bir isim çıktı ve Leclerc seansı lider tamamlayan isim oldu.

Yakın geçen seansta Norris 0.015 saniye geride ikinci olup McLaren'ın güçlü performansını devam ettirirken, Pierre Gasly 0.232 saniye geride üçüncü oldu.

Yuki Tsunoda, güncellenen AlphaTauri ile güçlü bir seans geçirdi ve 0.248 saniye geride dördüncü oldu. Böylelikle ilk dörtte dört farklı takım yer aldı. Alpine pilotu Esteban Ocon 0.359 saniye geride beşinci olurken, Nico Hulkenberg 0.372 saniye geride altıncı ve Valtteri Bottas 0.399 saniye geride yedinci oldu.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Fin sürücü, en hızlı turunu orta hamurla attı.

Aston Martin'den Fernando Alonso 0.419 saniye geride sekizinci olurken, ilk onu Zhou Guanyu ve Carlos Sainz tamamladı.

Yarış temposuna odaklanan ve yeni güncellemeleri anlamaya çalışan Max Verstappen 0.593 saniye geride 11. olurken, Lance Stroll 12. ve Alex Albon 13. oldu.

Daniel Ricciardo, AlphaTauri ile katıldığı ilk gerçek seansında 0.699 saniye geride 14. oldu.

Kevin Magnussen 15. olurken, en hızlı turunu orta hamurla atan Lewis Hamilton 1 saniye geride 16., Logan Sargeant 17. ve ilk seansta kaza yapmasının ardından piste geri dönen Sergio Perez 18. oldu.

Son iki sırada orta hamurla turlayan Oscar Piastri ve George Russell yer aldı.

Seans sonucu:

 
 
       
Driver Info
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20 1'17.686   203.017
2 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 30 +0.015 0.015 202.978
3 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault 26 +0.232 0.217 202.412
4 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 31 +0.248 0.016 202.371
5 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault 30 +0.359 0.111 202.083
6 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 29 +0.372 0.013 202.049
7 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 29 +0.399 0.027 201.979
8 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 32 +0.419 0.020 201.928
9 China G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 31 +0.422 0.003 201.920
10 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 20 +0.496 0.074 201.729
11 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 18 +0.593 0.097 201.479
12 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 33 +0.633 0.040 201.376
13 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes 32 +0.691 0.058 201.227
14 Australia D. Ricciardo Daniel Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 30 +0.699 0.008 201.206
15 Denmark K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 27 +0.818 0.119 200.901
16 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 28 +1.060 0.242 200.284
17 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 30 +1.150 0.090 200.055
18 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 14 +1.292 0.142 199.696
19 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 18 +1.431 0.139 199.345
20 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23 +1.489 0.058 199.199
Tüm sonuçları görüntüle  
paylaşım
yorumlar

Hamilton: "Bütçe sınırı cezaları caydırıcı değil"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde"

Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde"

Formula 1
Macaristan GP

Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde" Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde"

Macaristan GP 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Russell lider, Perez kaza yaptı!

Macaristan GP 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Russell lider, Perez kaza yaptı!

Formula 1
Macaristan GP

Macaristan GP 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Russell lider, Perez kaza yaptı! Macaristan GP 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Russell lider, Perez kaza yaptı!

Yedi takım Macaristan GP'ye güncellemelerle geldi

Yedi takım Macaristan GP'ye güncellemelerle geldi

Formula 1
Macaristan GP

Yedi takım Macaristan GP'ye güncellemelerle geldi Yedi takım Macaristan GP'ye güncellemelerle geldi

Son Haberler

Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde"

Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde" Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde"

Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"

Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum" Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"

AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"

AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"

F1 Formula 1
Macaristan GP

AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'" AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"

2023 Estonya Rallisi: Rovanpera liderliğe yükseldi, Tanak halen çok hızlı

2023 Estonya Rallisi: Rovanpera liderliğe yükseldi, Tanak halen çok hızlı

WRC WRC
Estonya Rallisi

2023 Estonya Rallisi: Rovanpera liderliğe yükseldi, Tanak halen çok hızlı 2023 Estonya Rallisi: Rovanpera liderliğe yükseldi, Tanak halen çok hızlı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol