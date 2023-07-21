2023 Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in 0.015 saniye önünde en hızlısı!
2023 Macaristan Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc lider tamamladı.
Macaristan'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansı, ilk seansın aksine kuru zeminde geçti ve sürücüler, ilk antrenman seansındaki kaybı telafi etmek amacıyla ilk andan itibaren piste çıktılar.
Sürücülerin bazıları orta, bazıları yumuşak lastik tercih etti ve ilk başta tur zamanları oldukça değişkendi.
Seans şaşırtıcı şekilde sorunsuzdu ve herhangi bir kırmızı bayrak olmadı. Lastiklerini kilitleyen bazı isimler vardı ancak spin atan ya da kaza yapan bir isim yoktu.
Son 30 dakikaya girilirken Lando Norris 1:17.701'lik bir zaman turu yakaladı ve liderliği eline geçirdi. Daha sonra Charles Leclerc 1:17.686 yakaladı ve liderliği McLaren pilotundan aldı.
Kalan süre içerisinde Ferrari sürücüsünü geçen bir isim çıktı ve Leclerc seansı lider tamamlayan isim oldu.
Yakın geçen seansta Norris 0.015 saniye geride ikinci olup McLaren'ın güçlü performansını devam ettirirken, Pierre Gasly 0.232 saniye geride üçüncü oldu.
Yuki Tsunoda, güncellenen AlphaTauri ile güçlü bir seans geçirdi ve 0.248 saniye geride dördüncü oldu. Böylelikle ilk dörtte dört farklı takım yer aldı. Alpine pilotu Esteban Ocon 0.359 saniye geride beşinci olurken, Nico Hulkenberg 0.372 saniye geride altıncı ve Valtteri Bottas 0.399 saniye geride yedinci oldu.
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
Fin sürücü, en hızlı turunu orta hamurla attı.
Aston Martin'den Fernando Alonso 0.419 saniye geride sekizinci olurken, ilk onu Zhou Guanyu ve Carlos Sainz tamamladı.
Yarış temposuna odaklanan ve yeni güncellemeleri anlamaya çalışan Max Verstappen 0.593 saniye geride 11. olurken, Lance Stroll 12. ve Alex Albon 13. oldu.
Daniel Ricciardo, AlphaTauri ile katıldığı ilk gerçek seansında 0.699 saniye geride 14. oldu.
Kevin Magnussen 15. olurken, en hızlı turunu orta hamurla atan Lewis Hamilton 1 saniye geride 16., Logan Sargeant 17. ve ilk seansta kaza yapmasının ardından piste geri dönen Sergio Perez 18. oldu.
Son iki sırada orta hamurla turlayan Oscar Piastri ve George Russell yer aldı.
Seans sonucu:
|Driver Info
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|20
|1'17.686
|203.017
|2
|L. Norris Lando Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|30
|+0.015
|0.015
|202.978
|3
|P. Gasly Pierre Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|26
|+0.232
|0.217
|202.412
|4
|Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|31
|+0.248
|0.016
|202.371
|5
|E. Ocon Esteban Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|30
|+0.359
|0.111
|202.083
|6
|N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|29
|+0.372
|0.013
|202.049
|7
|V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|29
|+0.399
|0.027
|201.979
|8
|F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|32
|+0.419
|0.020
|201.928
|9
|G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|31
|+0.422
|0.003
|201.920
|10
|C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|20
|+0.496
|0.074
|201.729
|11
|M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|18
|+0.593
|0.097
|201.479
|12
|L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|33
|+0.633
|0.040
|201.376
|13
|A. Albon Alexander Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|32
|+0.691
|0.058
|201.227
|14
|D. Ricciardo Daniel Ricciardo AlphaTauri
|3
|AlphaTauri
|Red Bull
|30
|+0.699
|0.008
|201.206
|15
|K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|27
|+0.818
|0.119
|200.901
|16
|L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|28
|+1.060
|0.242
|200.284
|17
|L. Sargeant Logan Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|30
|+1.150
|0.090
|200.055
|18
|S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|14
|+1.292
|0.142
|199.696
|19
|O. Piastri Oscar Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|18
|+1.431
|0.139
|199.345
|20
|G. Russell George Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|23
|+1.489
|0.058
|199.199
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