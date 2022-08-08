2023 Las Vegas GP'nin tarihi sızdı, Abu Dhabi GP'den önce yapılacak!

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F1, bu yılın başlarında Las Vegas şehrinin caddelerini kullanmak ve araçların şehrin bazı büyük kumarhanelerinin yanından geçirmek için gerekli tüm anlaşmaları ve izinleri alarak büyük bir hamle yapmıştı.

F1'in sahibi Liberty Media tarafından yaratılan yeni bir oluşum olan Liberty Dice'tan gönderilen niyet mektubu, Vegas'ın dünyaca ünlü 'Strip'in de bir bölümünü içeren bir pistte F1 yarışı düzenlemek için beş yıllık anlaşmanın şartlarını ortaya koyuyor.

17 sayfalık mektup sosyal medyada yayınlandı ve doğruluğu, şehirdeki etkinlikleri pazarlayan devlet kurumu olan Las Vegas Kongre ve Ziyaretçi Otoritesi ile Sports Business Journal'dan Adam Stern tarafından doğrulandı.

Etkinliğin resmi olarak duyurulmasından iki gün öncesinde yani 28 Mart'ta gönderilen bu mektupta, içeriğin değişebileceği vurgulanıyor. Yapılan resmi açıklamada sadece Las Vegas GP'nin 2023 Kasım ayında yapılacağından bahsedilmişti.

Ancak yayınlanan mektupta Las Vegas GP'nin 18 Kasım'da yani Amerika'nın Şükran Günü hafta sonundan bir hafta önce yapılacağı ve anlaşmanın 5 senelik olduğu belirtiliyor.

Bu, Las Vegas GP'nin F1'in sondan ikinci yarışı olmasının kapılarını açıyor çünkü F1, 2023 sezonunu Kasım ayının sonunda Abu Dhabi GP ile kapatmayı planlıyor.

Las Vegas track map Photo by: Liberty Media

Mektupta yarışın 5 sene boyunca hep aynı hafta sonu yapılmasının istendiği belirtiliyor. Gece yarışında pist üstü aktivitelerinin olacağı her gün, pist üstü faaliyetlerinin en geç yerel saat ile 1:30'da bitmesi planlanıyor.

Belge ayrıca etkinliğin ticari şartlarından ve ayrıca geçici cadde pistinin inşası ve bakımı için zeminden bahsediyor. Etkinlik için 900 polis, 1.200 yangın söndürücü, 15 vinç, 18 ambulans ve çekici kamyon ihtiyacı olduğu ifade ediliyor.

Ancak bu belgede, Liberty CEO'sy Greg Maffei'nin Mayıs ayında bahsettiği kalıcı yarış kontrol tesisleri ve pit alanından bahsedilmiyor.